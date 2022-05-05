Алхас Джинджолия: «В донецкой больнице мы видели гуманное отношение к своим бойцам и к пленным»

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция двух известных в Абхазии врачей, которые только что вернулись из охваченного огнем войны Донбасса, где в течение двух недель оказывали волонтерскую помощь донецким медикам. При этом так совпало, что в это же время там находилась группа представителей общественности Абхазии, доставивших туда гуманитарную помощь, а также абхазские журналисты.

Врач Сухумской городской больницы, в недавнем прошлом депутат парламента Абхазии шестого созыва Алхас Джинджолия рассказал:

«Все эти две недели мы проработали в республиканском травматологическом центре. Работы было много. К сожалению, в нашей профессии это связано с большим количеством раненных, покалеченных бойцов, мирных жителей, пленных людей. Кстати, (их) было много там в числе пациентов. Хотел бы особо отметить наших коллег, которые приезжали из разных регионов России. Это, во-первых, профессионалы высочайшего уровня, «пятизвездочные» врачи, если так можно выразиться. Во-вторых, достойные просто люди. В какой-то из дней мы «сорвались» поехать, но не смогли попасть из-за угрозы определенного рода в город, который относительно недалеко находится, – Мариуполь, бывший у всех на слуху тогда. К тому моменту бои там прекратились, но не спадал поток раненых оттуда. Из-за большой угрозы – мины, неразорвавшиеся снаряды – нас туда, грубо говоря, не пустили. Что касается Донецка, то на достойном уровне, не постесняюсь это сказать, поработали. Я все нервничал: такие ребята там рядом были, что хотелось Абхазию достойно представить. Вот Андзор Назрунович… Мы друг друга иногда здесь недооцениваем. В одном маленьком городе живем, пьем вместе кофе и забываем, какие среди нас профессионалы. Человек показательные операции проводил в своей отрасли – хирургии кисти. Отпускать его не хотели из этого травматологического центра наши коллеги. В общем, большой объем был проведен работы».

По словам Джинджолия, его очень удивило отношение медперсонала к раненным пленным:

«Все-таки о многом это говорит, о человеческом лице каждого. Наши коллеги, да и бойцы рядом, в соседних палатах лежавшие, вчера, образно говоря, противостоявшие друг другу на поле боя… Но никакой такой агрессии мною замечено не было. И при этом же не мог не удивить тот уровень жесткости, упорства, который проявлялся в ходе боестолкновений. Вообще, это, конечно, страшная картина – такой накал злобы, беспощадности – «Ни шагу назад!» Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, к мирной жизни возвращаться. Но все это их ждет впереди. А сейчас главное – чтобы этот ад побыстрее закончился».

Анзор Гоов – кабардинец, кавалер ордена Леона, в прошлом министр здравоохранения Абхазии, а ныне руководитель медицинской службы МЧС Абхазии – отметил, что в Донецке были приятно удивлены, что из маленькой Абхазии приехали врачи. Гоов продолжил:

«Естественно, они пытались как-то нас поберечь. Но когда поняли, что приехали не дилетанты… Знаете, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку, но я не могу не сказать. Алхас Владимирович прооперировал много пациентов, очень достойно, и без него… До сих пор звонят и говорят: «Вы нас оставили без рук». Ну, в планах, в общем-то… Я вернусь точно. У Алхаса Владимировича по работе как получится, не знаю, а я…. Я вам скажу, что база сильная, конечно, у них. Очень сильная база медицинская. Донецкая школа была хорошая. И они не потеряли человеческое лицо. Вот Алхас Владимирович видел, как однажды привезли пленного… Они ко всем относятся как к своим, независимо от того, свой он, противник, мирный житель… Это богатейший край. И еще. Несмотря на то, что это война, от госпиталя до фронта шесть километров по прямой, бомбят, но город чистый. Они сами убирают. Там окурок на улице не бросишь, законы работают. Город живет обычной жизнью. И они достойно смотрят за своим городом».

Отвечая на вопросы журналистов, врачи сказали, что на Донбассе, как и в Абхазии, коронавирусная пандемия сошла сейчас, можно сказать, на «нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия