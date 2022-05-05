Стрельба с примирением, без последствий для чиновника

Глава Очамчырской администрации Беслан Бигвава, учинивший стрельбу под Новый год в столичном ресторане, прощен, вернулся на рабочее место и приступает к исполнению своих обязанностей.

Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом вернул ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу администрации Очамчырского района Беслана Бигвава. Причиной отстранения стало проведение расследования обстоятельств стрельбы в сухумском ресторане «Гаруда» в новогоднюю ночь. Стало известно, что Беслан Бигвава отмечал праздник в ресторане, возникла сначала ссора, потом драка, а потом глава Очамчырской администрации открыл стрельбу и серьезно ранил одного из участников инцидента.

1 января сразу после происшествия на сайте МВД Абхазии появилось сообщение о том, что «в Республиканскую больницу в г. Сухум был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. По предварительным данным, слепое огнестрельное ранение левого бедра пострадавший получил примерно в 2 часа 00 минут того же дня в ресторане, расположенном в гостинице «Гаруда» по улице Бубновой в городе Сухуме. По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухуму возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 и ч. 2 ст. 105 УК РА. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Почти пять месяцев тянулось разбирательство, которое завершилось примирением сторон. Процедурную ситуацию пояснила адвокат Беслана Бигвава Нино Корсая:

«Нам была предъявлена 112 статья – это причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности. То есть, если повреждения причинены по неосторожности, в такой ситуации нормы УК УПК позволяют сторонам примириться. Если бы это было умышленное преступление с другими отягчающими обстоятельствами, то примириться не было бы возможности, поскольку там уже совершенно другая ситуация. Но, поскольку было предъявлено обвинение именно в неумышленном преступлении, поэтому закон позволяет потерпевшему и обвиняемому примириться по ходатайству потерпевшего. То есть потерпевший пишет заявление о том, что материальный и моральный вред перед ним был обвиняемым возмещен, заглажен, компенсирован, что претензий он к нему совершенно никаких не имеет, и в связи с этим заявлением потерпевшая сторона с обвиняемой стороной примиряется».

Потерпевшим в этой истории был певец Тамаз Цулукия, который работал в ресторане в новогоднюю ночь и был ранен Бесланом Бигвава, который стрелял из своего пистолета. В результате Цулукия был прооперирован, пулю извлекли. Был и второй пострадавший от стрельбы Бигвава, пуля задела голову по касательной, ему была оказана медицинская помощь, и госпитализация не понадобилась.

И вот сегодня президент Аслан Бжания подписал указ, которым освободил заместителя главы администрации Очамчырского района от временного исполнения обязанностей главы и распорядился «считать приступившим к исполнению обязанностей главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава».

Таким образом, ситуация разрешилась без последствий для стрелявшего чиновника.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия