Поправки Шарля Мишеля к плану Маршалла

71-й день войны. Украинские военные продолжают удерживать позиции на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Последние защитники города обвиняют Россию в срыве обещанной эвакуации по гуманитарным коридорам для мирных жителей и сообщают о непрекращающихся обстрелах. Москва утверждает, что ни о каком штурме завода речи не идет. Пока украинцы держат оборону, Европа собирает деньги на помощь Киеву.

Российские военные не дают эвакуировать остающихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей, несмотря на обещания организовать гуманитарные коридоры. Об этом заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар. В своем обращении он призвал мировое сообщество обеспечить вывод гражданских и раненых военных, а также дать возможность вывезти тела погибших бойцов:

«Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не придерживается никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!»

При этом Паламар подтвердил, что российские военные уже находятся на территории «Азовстали», а попытки штурма не прекращаются.

В Москве утверждения украинских военных о постоянных обстрелах отвергают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что армия не возобновляла штурм завода, который остается единственной незанятой российскими войсками территорией в Мариуполе:

«Украинская сторона, тем более те, кто там укрывается на территории завода, хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось».

Песков также прокомментировал статью американского издания The New York Times о том, что США, Великобритания и НАТО передают Украине не только вооружение, но и разведданные. По словам представителя Кремля, подобные действия Запада лишь затягивают боевые действия:

«Нашим военных хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину, это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей».

The New York Times, ссылаясь на анонимные источники, также указывает, что разведданные, которыми США делятся с Украиной, использовались, в том числе, для ударов, жертвами которых стали российские высшие офицеры. Однако источники отрицают, что Вашингтон причастен к атаке на командный пункт российской армии в Изюме 30 апреля, где в это время, предположительно, находился начальник Геншатаба Валерий Герасимов. Некоторые украинские официальные лица тогда заявили, что Герасимов даже был ранен в результате удара, однако информацию не подтвердили ни в западном разведсообществе, ни в Москве.

Источники The New York Times подчеркивают, что Вашингтон не позволил бы использовать свои разведданные для покушения на жизнь высшего военного руководства России, к которому относится Герасимов.

При этом Запад помогает Киеву не только по военной линии. Международная конференция доноров по сбору средств для Украины, прошедшая 5 мая в Варшаве, собрала 6,5 млрд долларов. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, мероприятие, организованное совместно Польшей и Швецией, ставит целью всемерную помощь Украине для отражения российской агрессии:

«Наша поддержка Украины имеет много аспектов, включая политический альянс, военную помощь, а также гуманитарные усилия. Ситуация продолжает ухудшаться. Более четверти населения Украины стали внутренне перемещенными лицами или были вынуждены покинуть страну. Убийства, изнасилования, пытки мирных жителей, отказ от создания безопасных гуманитарных коридоров и принудительная депортация еще больше ухудшают условия. Украине ежедневно требуется более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи. Дорогие украинские братья и сестры, мы прекрасно знаем, что сегодня вы боретесь не только за свою Родину, независимость и свободу, но и за нашу. Мы будем и впредь поддерживать вас всеми возможными способами. И вы выиграете эту войну. Мы победим вместе. Вместе мы продемонстрируем, что европейские ценности – это не пустые слова, что они подкреплены делом».

Принявший участие в конференции президент Евросовета Шарль Мишель, со своей стороны, заявил, что сбор средств является ключевым приоритетом для восстановления и гуманитарной деятельности в Украине:

«С президентом Зеленским мы обсуждали идею трастового фонда солидарности для поддержки Украины. И на последнем заседании Европейского совета в марте мы решили создать этот фонд солидарности. Это конкретное выражение нашей приверженности помочь Украине. Наши усилия солидарности будут сосредоточены на трех ключевых областях: гуманитарной поддержке, краткосрочных потребностях и последующем восстановлении. Мы должны действовать сейчас, чтобы облегчить страдания украинского народа. Вот почему приоритет номер один – собрать деньги на эту гуманитарную акцию».

Президент Украины Владимир Зеленский, присоединившийся к конференции по видеосвязи, поблагодарил партнеров, при этом дав понять, что Киев также ждет от ЕС конкретных практических шагов, которые откроют стране путь в Европейский союз:

«Необходимо быстрое движение Украины в Европейский союз через статус кандидата, который должен быть предоставлен именно сейчас – в условиях войны. В рамках специальной сокращенной процедуры обретения членства в ЕС. Ведь эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение – это мощный ответ. Поэтому членство Украины в Европейском союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами».

Что касается обещаний помочь с восстановлением страны после окончания войны, Зеленский надеется, что это будет современным аналогом плана Маршалла. Но если с предоставлением помощи и поддержки Европа демонстрирует редкое единство, то в отношении требования принять Украину в ЕС солидарность Старого континента далеко не такая всеобщая. И это было видно по выступлению Шарля Мишеля. Президент Евросовета, говоря о европейском будущем Украины, вновь вспомнил уже порядком подзабытое слово «реформы».