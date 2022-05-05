Чем ближе решающий день югоосетинского голосования, тем сильнее разгорается скандал с открытием участков во Владикавказе. «Эхо Кавказа» узнавало, как к этому относятся жители республики.

– Как вы относитесь к возможному открытию дополнительных участков для голосования 8 мая в Северной Осетии?

Марина: Сегодня я прочитала толкование депутатами парламента о том, что нет никакой возможности законодательно открыть участки в Северной Осетии. Во-вторых, участки открываются только при консульствах, представительствах, и, конечно, отношусь крайне отрицательно к нарушению закона, тем более, в преддверии второго тура голосования. Мне кажется, это искусственно созданная проблема.

Эдуард: Если бы это было до выборов, то это вполне актуальный и резонный вопрос, потому что там избирателей много, а один участок не позволяет пропустить более 2 тысяч избирателей за день. Но на сегодняшний день это же противоречит закону и нарушает права других кандидатов. Я думаю, нет такой необходимости открывать другие участки. Об этом надо было задумываться раньше. Это (участки в Северной Осетии) всегда бывает спорным для оппозиции, а для действующей власти это поле для маневра, для каких-то махинаций.

Илона: Если говорить одним словом, то отрицательно. А если порассуждать, скажу, почему отрицательно. Это есть прямое нарушение закона. Это открытие не соответствует ни одному из пунктов. Конечно, открытие этих дополнительных участком – это попытка фальсифицировать, сделать вброс бюллетеней в пользу кандидата Бибилова. Мы видели массовую выдачу паспортов гражданина Республики Южная Осетия на территории России, и чтобы охватить вот все это количество, именно с этой целью и открываются эти избирательные участки. Эти голоса все будут отданы Бибилову Анатолию, чем он и воспользуется.

Аэлита: Я понимаю, что для власти самое главное – это остаться всеми путями. Но я считаю, что Конституция, которую мы заслужили достойно и заплатили дорогую цену кровью наших ребят, не должна превращаться в бумажку, о которую вытирают ноги. Поэтому, если уж проводить выборы, то нужно либо достойно выиграть, либо достойно проиграть. Это мое кредо. Всегда нужно задавать вопрос: кому это выгодно? Кому выгодно открывать дополнительные участки? Оставьте все, как есть, и честно дойдем до победы, до финиша.

Ибрагим: С точки зрения формального права, то есть писаного права, это недопустимо. С другой стороны, есть еще права человека и гражданина у жителей Северной Осетии, которые являются гражданами Южной Осетии. Первый тур показал, что им было сложно проголосовать. Поэтому они имели право обращаться в ЦИК по поводу открытия дополнительных участков. Но если, опять же, подходить с точки зрения формального права, а не прецедентного, как это есть в англо-саксонской правовой системе, то это тоже недопустимо. По большому счету, это все незаконно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия