Конституцию нарушат «по просьбам трудящихся»?

В Цхинвале за считанные дни до второго тура президентских выборов не утихают споры вокруг открытия двух дополнительных участков для голосования в Северной Осетии. Власти инициируют судебные иски в Верховный суд от имени избирателей с такими требованиями. Оппозиция обвиняет правящую команду в злоупотреблениях на территории Северной Осетии.

28 апреля в ЦИК поступило 75 заявлений с требованием открыть дополнительные избирательные участки в Северной Осетии перед вторым туром президентских выборов. Из них 72 оказались явными фальшивками, но три производили впечатление настоящих, т.к. в них был указан обратный адрес.

В качестве реагирования на запросы этих трех заявителей в субботу, 30 апреля, ЦИК Южной Осетии обратился в парламент с просьбой дать толкование норм права и разъяснить возможность и сроки образования дополнительных избирательных участков перед вторым туром выборов.

Очевидно, что просьба срочная, потому что времени осталось немного – повторное голосование назначено на воскресенье, 8 мая. По словам депутата Давида Санакоева, многие парламентарии, узнав об обращении ЦИК из официальной прессы, начали готовиться к обсуждению заданного Избиркомом вопроса, однако спикер парламента Алан Тадтаев явно не торопится созывать сессию:

«Толкование может быть только одно: сейчас открывать дополнительные участки незаконно. По конституционному закону «Об основных гарантиях избирательных прав» избирательные участки ЦИК образует не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а по закону «О выборах президента» – не позднее чем за 40 дней. А участковые же комиссии необходимо сформировать не позднее чем за 30 дней до голосования. Закон не оставляет лазеек или разночтений. Скорее всего, нас поэтому и не собирают».

По мнению Давида Санакоева, именно из-за неуверенности в результате президент и его штаб пошли в обход парламента – организовали иски в Верховный суд.

Один из заявителей в ЦИК Ляна Цховребова, не дождавшись ответа, пожаловалась в Верховный суд на бездействие Избиркома. В своем исковом заявлении она отметила, что ее избирательные права нарушены, так как югоосетинских избирателей в Северной Осетии более пяти тысяч, а участков для голосования всего два, и рассчитаны они лишь на четыре тысячи человек. Из-за этого, утверждает истец, и бюллетеней на всех не хватает, и участки не справляются с наплывом желающих проголосовать. В связи с этим Цховребова просит, во-первых, признать бездействие ЦИК незаконным, а во-вторых, обязать Избирком открыть дополнительные участки в городах Беслан и Алагир.

Политический редактор «Основы» Руслан Тотров обратил внимание, что в заявлении не содержится требования открыть участок в Пригородном районе. Это странно, ведь там граждан Южной Осетии больше всего – около двадцати тысяч. Это, по его словам, потомки бежавших от геноцида 1920 года, в 2006 году их произвел в гражданство Эдуард Кокойты.

В интервью «Эху Кавказа» Руслан Тотров объяснил, почему о них не упоминается в исковом заявлении:

«Интересная деталь: днями в Пригородном районе со своими избирателями встречался Алан Гаглоев. Так там людей было в разы больше, чем на аналогичной встрече с Бибиловым. Совершенно очевидно, что это уже не lebensraum действующего президента, и рассчитывать на большинство голосов в Пригородном районе он больше не может. Если ловить в Пригородном нечего, то нужно попробовать в мутной североосетинской воде хотя бы что-то нашустрить самим себе. По моей информации, несколько тысяч паспортов уже раздали и продолжают раздавать прямо сейчас. Я могу предполагать, что им для удобства предложат голосовать в Алагире. Совершенно не факт, что новоявленные граждане Алании, большинство из которых ни разу не были за перевалом, будут как один голосовать за своего нового благодетеля – господина Бибилова. Тем не менее важно отметить, что умирающий режим сейчас будет готов идти на все. Они загнаны в угол, поэтому рассчитывать надо на то, что эта клика может сделать все, что угодно, включая срыв выборов».

В этом смысле истцы, требующие то переноса даты выборов, то открытия дополнительных участков, как подсадные ассистенты в зрительном зале на представлении иллюзиониста. Они дают возможность президенту и его команде нарушить Конституцию, что называется, по просьбам трудящихся, оформлять злоупотребления властью в виде деяния во благо народа.

Но на этот раз, кажется, не сработало. Вчера, во время предварительного слушания стало известно, что истец Цховребова намерена отозвать свое заявление. Завтра на рассмотрение иска придет ее представитель, чтобы заявить об отзыве претензий.

На смену отказнику с аналогичными требованиями в Верховный суд обратились еще пятеро истцов: Икоева Лариса, Алборов Алан, Тедеева Джульета, Роман Цораев и Константин Маргиев.

Если не будет нарушена хотя бы процедура рассмотрения исков, то завтра должно состояться предварительное слушание и еще через день в пятницу – рассмотрение иска. Вопрос – когда формировать участки?

По мнению Давида Санакоева, до сих пор президенту и компании было важно соблюсти видимость законности. Для этого необходимо сохранить какую-то часть процедуры, апеллировать к законодательству какой-то его части. То есть преступление должно быть как бы гибридным.

Но здесь такой возможности не остается из-за дефицита времени, говорит Давид Санакоев:

– Когда вы открываете избирательный участок на территории консульства, вы об этом просто уведомляете принимающее государство, потому что консульское учреждение считается территорией РЮО. Но когда вы хотите открыть дополнительный участок для голосования, то есть уже на территории принимающего государства, вы должны получить от него разрешение. И тогда власти могут разрешить или не разрешить. Теперь представьте, как должен выглядеть весь процесс: сначала из Верховного суда в ЦИК должно поступить решение об открытии дополнительных участков. Затем ЦИК принимает решение направить соответствующее обращение в МИД. В свою очередь МИД обращается к принимающей стороне за разрешением открыть дополнительные участки. После этого надо дождаться ответа, и, в случае положительного решения, ЦИК приступает к формированию участка. На все это уже не остается времени.

– А если все-таки успеют? Может, все уже согласовано, остались только формальности?

– Тогда возникают вопросы, на основании каких документов и чьих решений все это достигалось.

Еще одно требование закона: за трое суток до выборов ЦИК должен опубликовать список избирательных участков. То есть крайний срок 4 мая в среду. При этом официальной публикацией считается только публикация в газете «Южная Осетия», а она выходит три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу. Получается так, говорит Давид Санакоев, что нет ни одного из требований избирательного законодательства, ни одной сферы регулирования избирательного процесса, которые бы не оказались нарушены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия