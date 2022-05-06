Мать Саакашвили: лиц, причастных к его пыткам, могут внести в аналог «списка Магнитского»

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что лица, причастные к пыткам политика, бесчеловечному и жестокому обращению с ним, могут быть включены в аналог «списка Магнитского». Все эти лица уже идентифицированы, приводит ее слова телеканал «Мтавари архи».

Как пишет СОВА, Аласания обсудила вопрос самочувствия Саакашвили с депутатами Европарламента и представителями Совета Европы, в том числе с председателем Европейского комитета по предотвращению пыток. По ее словам, западные партнеры детально знакомы с делом Михаила Саакашвили и согласны с тем, что ответственность за здоровье и жизнь третьего президента Грузии теперь лежит на правительстве страны.

«Во время встреч от этих людей часто было слышно о «списке Магнитского». Все они были единодушны в том, что такой список должен быть составлен и люди, участвовавшие в этих пытках и бесчеловечном обращении, должны быть должным образом наказаны», – сказала Гиули Аласания.

27 апреля сформированный под эгидой Омбудсмена Грузии Нино Ломджария консилиум врачей подготовил очередной отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно заключению медиков, у экс-президента наблюдается белковое голодание. Саакашвили потребляет лишь около 1/4 ежедневно принимаемых им ранее калорий, поэтому функции его организма «замедляются».

5 мая члены семьи и сторонники экс-президента провели у здания администрации правительства Грузии акцию протеста с требованием защитить право Саакашвили на жизнь и здоровье.

«Список Магнитского» – перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав человека в РФ. Изначально список содержал 60 фамилий чиновников, силовиков и судей, но впоследствии в разных странах принимались различные нормативные акты, которые расширяли перечень.