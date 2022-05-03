Президента США просят спасти Михаила Саакашвили

Близкие и врачи экс-президента Михаила Саакашвили бьют тревогу. Сегодня шестеро грузинских медиков обратились к президенту США Джо Байдену и послу США в Грузии Келли Дегнан с просьбой убедить грузинские власти в необходимости срочной отправки находящегося в тюрьме третьего президента за рубеж на лечение. С таким же требованием родственники Саакашвили намерены проводить непрерывные акции протеста, но власти по-прежнему не верят в то, что заключенный пребывает в тяжелом состоянии.

На президента США Джо Байдена и посла Келли Дегнан уповали сегодня шестеро врачей, собравшихся у здания посольства США в Грузии в Тбилиси. Для каждого из них они приготовили по письму, в котором просят помочь заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили. Посол Дегнан пристально следит за состоянием здоровья бывшего главы государства, заявил врач-анестезиолог из Озургети Леван Гогуадзе. Тем не менее он не счел лишним еще раз напомнить ей о заслугах Саакашвили перед отечеством и попросил не забывать о той неприязни, которую испытывает к нему российский президент Владимир Путин:

«Я обращаюсь к госпоже Дегнан и прошу ее быть более активной в вопросе спасения пациента – человека, который первым поднял голос против мирового зла. Ведь именно этот палач всего света (Путин) наказывает нашего президента, человека, который следует всем принципам современной демократии. Мы требуем перевода Саакашвили за рубеж на лечение, потому что только это его спасет».

На ухудшении состояния здоровья заключенного экс-президента близкие стали заострять внимание еще две недели назад. В конце апреля Михаилу Саакашвили стало плохо на судебном заседании.

А навестившие его после этого врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не смогут оказать Саакашвили должную помощь.

Эту помощь, убеждены близкие третьего президента, он может получить лишь за рубежом. Вчера сводные братья Михаила Саакашвили Давид и Георгий Саакашвили потребовали от власти скорейшей отправки его за границу. «Мы должны спасти Мишу», – говорил и сегодня журналистам брат третьего президента Георгий Саакашвили, анонсируя масштабные акции протеста с этим требованием.

Параллельно «Нацдвижение» в парламенте добивается создания комиссии, которая бы занялась расследованием по фактам бесчеловечного обращения с экс-президентом в местах заключения. «Нацдвижению» для создания комиссии не достает всего лишь одного голоса из пятидесяти. Они обратились к депутатам

партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» с просьбой посодействовать в этом деле и тем самым доказать, что они и в самом деле находятся в оппозиции к «Грузинской мечте», однако получили отказ. Чем он обусловлен, поясняет депутат от партии Гахария Анна Бучукури:

«Работа комиссии по расследованию растягивается на месяцы, в то время как «Нацдвижение» говорит, что господину Саакашвили требуется неотложная медицинская помощь. Кроме того, возникает вопрос: о какой комиссии может идти речь, если в ней все равно большинством будет представлена «Грузинская мечта»? И еще: в случае создания комиссии по расследованию все внимание политического спектра будет сконцентрировано на господине Саакашвили. В то время, когда страна стоит на распутье и разделена на черное и белое, для «Грузинской мечты» такая выигрышная позиция будет самым большим подарком».

В самой «Грузинской мечте» не верят, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Его подозревают в попытке избежать, как выразился спикер парламента Шалва Папуашвили, «приговора справедливого суда». В «Грузинской мечте» посоветовали сторонникам третьего президента и врачам самим призвать Михаила Саакашвили прекратить избирательное питание и следовать всем рекомендациям медперсонала пенитенциарной системы. При этом депутаты «Грузинской мечты» старались не отдаляться от той лексики, к которой вчера прибегнул их партийный лидер Ираклий Кобахидзе, который все не может понять, почему Саакашвили в состоянии есть шоколад, но не в состоянии – творог:

«Пусть кушает яйца и творог, на этом проблема закончится. Здесь политические заявления делать невозможно. Думаю, он так долго путешествовал с молочными продуктами, что у него какое-то отвращение к этому продукту».

Кобахидзе имел в виду то, что Михаил Саакашвили в прошлом году, в октябре, из Украины в Грузию тайно прибыл на трейлере с молочными продуктами. Это шутка, поспешил пояснить Ираклий Кобахидзе, а всерьез он не исключил, что за этим стоит коварный план сторонников Саакашвили помочь ему избежать наказания. О передаче Саакашвили Киеву как гражданина Украины, где идет война против российской агрессии, и речи не может быть, заявляют в «Грузинской мечте». Тот же Ираклий Кобахидзе не исключил, что в таком случае Грузии не миновать вовлечения в военный конфликт.

Изречения лидера правящей силы сочли неприемлемым цинизмом в оппозиции. Говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Михаил Саакашвили плохо чувствует себя из-за того, что не употребляет яйца и творог или из-за того диагноза, который поставили ему врачи? Хочу сказать лидерам «Грузинской мечты»: когда сменится власть и у нас будет справедливый суд и какому-нибудь лидеру «Грузинской мечты» понадобится такой сервис в тюрьме, я сделаю все, чтобы ему оказали такую же помощь, в которой сейчас нуждается Михаил Саакашвили».

Несмотря на солидарность, в большинстве оппозиционных партий не считают целесообразным анонсировать масштабные акции протеста, поскольку не видят в обществе достаточного заряда для этого. Тем более что с самого начала после ареста Саакашвили такие акции не принесли результата.

Ситуацию может исправить президент Саломе Зурабишвили, но она наотрез отказывается помиловать третьего президента, выступая тем не менее за заботу о его здоровье и надлежащие условия его содержания в «местах не столь отдаленных».

О том, что в этом вопросе властям следует руководствоваться правами человека, а не политическими соображениями, напомнил сегодня посол ЕС в Грузии Карл Харцель:

«В последнее время меня беспокоят сообщения, в том числе и медицинских экспертов, относительно его состояния. Для меня, для ЕС ключевым является то, что ответственность за физическое и психическое здоровье господина Саакашвили лежит на государстве, и это не вопрос политического выбора, а вопрос фундаментальных прав человека».

Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными. По оценке Народного защитника Нино Ломджария, а также тогдашнего госинспектора Лонды Толорая, Саакашвили 8 ноября прошлого года подвергся бесчеловечному обращению, когда вопреки его воле был переведен в глданскую тюремную больницу.