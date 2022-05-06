«Если честно, нормального транспорта в Абхазии нет»

Сухумчане о ценах на проезд в общественном транспорте, состоянии машин и графике работы: почему иногда приходится делать выбор между проездом на драндской маршрутке и школьным обедом, за что художница Аза любит автобус №2, в котором вместе с пассажирами «ездит» ее искусство и сколько времени придется прождать на остановке в ожидании транспорта вечером?