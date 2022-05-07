Более 20 сторонников Саакашвили задержаны на протестной акции в Батуми

По меньшей мере, 20 сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержаны во время протестной акции в Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.

В пятницу в центре Батуми прошел митинг с требованием перевода Саакашвили на лечение за границу. Участники акции объявили о начале бессрочных протестов и установили палатки у дома правительства Аджарии. Полиция не оказывала им сопротивления, однако после полуночи сотрудники потребовали убрать палатки и освободить проезжую часть. Словесная перепалка переросла в стычки, начались задержания.

«На митинге не было такого количества людей, чтобы улица по-прежнему оставалась перекрытой», - разъяснил начальник аджарской полиции организаторам акции.

Один из организаторов акции, член Верховного Совета Аджарии от «Национального движения» Элгуджа Багратиони считает, что полиция действовала незаконно. По его словам, он заранее уведомил мэрию Батуми о проведении митинга и сообщил им, что улица будет перекрыта.

«Выходит, я не могу провести акцию на улице? Получается, что место проведения митинга должна определять полиция?», - возмущался Багратиони в беседе с журналистами.

Среди задержанных есть депутаты Верховного Совета Аджарии и члены сакребуло (горсовета) Батуми от оппозиции. В пресс-службе МВД Грузии до сих пор не уточнили, что вменяется этим людям. От палаток протестующих улицу освободили, однако несколько участников акции все же пожелали остаться на месте. Ситуация там больше не обострялась.