У Саакашвили обнаружили невыносимость тюремного бытия

Сразу в двух крупных городах Грузии в Батуми и Рустави сегодня состоялись акции протеста с требованием надлежащего лечения Михаила Саакашвили. Оно, по их мнению, невозможно без отправки за границу для полноценной реабилитации. Беспокойство по поводу здоровья Саакашвили уже выразили послы ЕС и США в Грузии, другие дипломаты, а также Европейская народная партия.

Незамедлительно отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу, прекратить политические гонения, пытки и бесчеловечное обращение по отношению к нему, – такой список требований предъявили сегодня у руставской тюрьмы №12 сторонники экс-президента и представители «Нацдвижения». Их собралось несколько десятков. Один из партийных лидеров Леван Хабеишвили там же сообщил, что Польша готова принять третьего президента для реабилитационного курса:

«Вчера посол США (в Грузии Келли Дегнан) заявила, что жизнь и здоровье президента Саакашвили должны быть гарантированы. Почему мы требуем его отправки за рубеж? Потому что, если бы было возможно его лечение здесь, власти уже давно с гордостью заявили бы, что президент Саакашвили находится в здравии. Но мы слышим от профессиональных врачей, что его жизни постоянно угрожает опасность».

Сторонники третьего президента забили тревогу после заключения консилиума врачей при Народном защитнике. Навестив Михаила Саакашвили 27 апреля, врачи сообщили, что его состояние ухудшилось после их последнего посещения четыре месяца назад. Саакашвили страдает от цепочки осложнений – стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потере мышечной массы из-за того, что он, по его словам, не может принимать белоксодержащие продукты. В заключении речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили.

Министр юстиции Рати Брегадзе поставил под сомнение эту оценку, отметив, что Саакашвили предоставляется все необходимое обслуживание, но он сам отказывается от него. Послы США, ЕС и Франции в Грузии уже напомнили властям, что они несут ответственность за состояние Саакашвили и посоветовали серьезно отнестись к рекомендациям Народного защитника. Об этом говорится и в заявлении крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.

«Правительство Грузии несет ответственность за физическое и психическое здоровье третьего президента Грузии. Это не вопрос политического выбора, а фундаментальное право человека. Мы осуждаем любые клеветнические нападки правящих политических лидеров на оппозицию, Народного защитника, независимых врачей и гражданское общество. Призываем правящую «Грузинскую мечту» признать серьезность ситуации и возможные необратимые последствия. Мы призываем ответственных лиц немедленно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую больницу в Грузии или за границей в гуманитарных целях, где он сможет пройти квалифицированное лечение и реабилитацию. Жестокое обращение, лишение прав или смерть экс-президента станут лакмусовой бумажкой для грузинского правительства в соблюдении основных прав человека, а также в свете важных европейских устремлений», – говорится в заявлении.

Европейских и местных сторонников Саакашвили, а также правозащитников возмутили пренебрежительные и неэтичные комментарии представителей «Грузинской мечты». Комментируя слова врачей о том, что у Саакашвили наряду с посттравматическим стрессом развилось и адаптационное расстройство (непереносимость тюремной обстановки), и следует эту обстановку сменить, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, приписав врачей к избирателям Михаила Саакашвили, накануне заявил:

«Те же люди, которые дважды избирали президентом Михаила Саакашвили с психическими проблемами, сегодня требуют его освобождения по причинам тех же психических проблем. О том, что у него проблемы с психикой, мы знали давно. Этот человек с этими проблемам долго был президентом, сейчас он заключенный и останется заключенным. Если обострятся психические проблемы, возможно, потребуется его перевод в психиатрическую больницу. Но до сих пор с этими психическими проблемами он как-то умудрялся быть президентом, думаю, ему удастся быть и заключенным».

И сегодня представители партии власти не переставали упрекать Михаила Саакашвили в том, что он сам себе наносит вред, чтобы избежать содержания в тюрьме, генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе предостерег сторонников экс-президента:

«Если кто-то надеется, что с помощью симуляции он сможет выйти из тюрьмы, избежать наказания, – то ничего не получится. Поэтому в первую очередь не надо создавать ему такую иллюзию и не надо вводить общество в заблуждение – ему придется отбывать наказание, он осужден по конкретным делам».

Михаил Саакашвили после прихода к власти «Грузинской мечты» и истечения срока полномочий в 2013-м покинул Грузию во избежание уголовного преследования и принял украинское гражданство. Он был осужден заочно на шесть лет по двум делам за превышение полномочий. Еще по трем идут судебные процессы. Саакашвили был арестован первого октября в прошлом году после его тайного приезда в Грузию и незаконного пересечения границы. Он, объявив себя политзаключенным, держал голодовку на протяжении 50 дней и подвергся насильственному водворению в тюремную больницу. Вскоре на фоне акции протеста и международного давления власти этапировали Саакашвили в горийский военный госпиталь, через месяц он был возвращен в руставскую тюрьму, несмотря на рекомендации врачей о том, что Саакашвили не полностью прошел курс реабилитации после голодовки.

Несмотря на слабость, до последнего времени Михаил Саакашвили со своей страницы в Facebook из зала суда активно призывал сторонников к массовым акциям протеста с требованием его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Однако ожидаемой волны протеста он так и не добился. Остальная часть оппозиции и сейчас, выражая опасения за его здоровье и критикуя власти, не видит смысла принимать участие в начатой «Нацдвижением» очередной кампании акции протеста.

В грузинском обществе все чаще поднимается вопрос, зачем нужно было Саакашвили приезжать в таком состоянии и почему его соратники согласились на такой план.

– Жалеет ли Михаил Саакашвили что приехал в Грузию, – спросила накануне журналист ТВ «Пирвели» Инга Григолия бывшего председателя «Нацдвижения» и министра иностранных дел Григола Вашадзе, проведавшего недавно Михаила Саакашвили

– Да, – ответил Вашадзе, отказавшись полностью цитировать слова Саакашвили, не имея на это его согласия.

Слова Вашадзе в «Нацдвижении» восприняли в штыки и дали понять, что не стоит списывать Саакашвили с повестки политического дня как в Грузии, так и в Украине.

– Если и жалеет, – заявила повидавшая сегодня Михаила Саакашвили в тюрьме депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе, – то лишь о том, что его заключение совпало во времени с событиями в Украине. Он жалеет, что в этот период оказался в Грузии, когда может более эффективно помочь Украине.

Что же касается Саакашвили, по словам Эки Херхеулидзе, состояние его здоровья «без изменений тяжелое и критичное».