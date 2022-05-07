В Грузии украинских беженцев выселяют из бесплатного жилья - омбудсмен требует объяснений

Граждан Украины, прибывших в Грузию после начала войны, попросили покинуть финансируемые правительством гостиничные номера, однако власти предпочли не афишировать это решение. Об этом говорится в заявлении аппарата Народного защитника Грузии.

Правительство предложило бесплатное размещение всем гражданам Украины, въехавшим в страну в феврале. Номера для них выделили в гостиницах, которые до недавнего времени использовались в качестве ковид-клиник. По состоянию на 24 марта, соответствующей помощью воспользовались до 350 граждан Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».

«На основании обращений граждан Украины и распространившейся в СМИ информации Народному защитнику стало известно, что граждан Украины, размещенных в финансируемых государством гостиницах, предупредили освободить жилплощади с 6 мая», - говорится в заявлении.

Как указывает омбудсмен, одновременно в СМИ распространилась информация о том, что правительство приняло решение назначить украинцам денежную помощь, которая, в том числе, будет покрывать расходы на жилье. Тем не менее, «законодательного решения по данному финансированию не принималось», а «официальное объявление не было размещено на сайте какого-либо соответствующего ведомства».

«Народный защитник призывает правительство Грузии и должностных лиц принять все необходимые меры для принятия конкретных решений как можно скорее и проинформировать как отдельные ведомства, так и беженцев из Украины о том, как, когда и куда они будут переселены», - сказано в заявлении.

Согласно информации посольства, по состоянию на 3 апреля 2022 года в Грузии находились более 20,7 тысячи граждан Украины.