Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад о конфликте в Грузии

Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад, в котором рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с октября 2021 года по март 2022 года.

Согласно документу, в отчетный период сохранялись опасения по поводу ухудшения ситуации с правами человека в регионах, а также ограничения права на жизнь, свободу передвижения, собственность и получения образования на родном языке, передает Civil.ge.

В докладе отмечается, что в Абхазии Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Программой развития ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным комитетом Красного Креста были предприняты гуманитарные усилия, в том числе в виде финансовой помощи и обеспечения продовольствием.

Отмечается также, что, несмотря на ограниченный доступ, правительство Грузии также реализует программу вакцинации от Covid-19, материальную помощь и информационные медицинские кампании для жителей Абхазии.

В документе также говорится, что официальный Тбилиси предлагал помощь людям, проживающим в Южной Осетии, но югоосетинские власти не приняли это предложение. Отмечается, что гуманитарной миссией в Цхинвали занимается только Международный комитет Красного Креста. В то же время МККК продолжает работу по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, и оказанию помощи их семьям.

Согласно документу, никакого прогресса в возвращении временно перемещенных лиц ни в Абхазию, ни в Южную Осетию достигнуто не было.