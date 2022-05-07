МО РА: В результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана ранен сотрудник Соткского золотого рудника

Сегодня, примерно в 13:50, ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь в направлении боевых позиций ВС Армении, размещенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также в направлении Соткского золотого рудника, подтвердило Министерство обороны Армении.

Согласно сообщению, в результате стрельбы огнестрельное ранение получил один из сотрудников рудника, его жизнь вне опасности.

В ведомстве добавили, что «в результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь».

В сообщении Минобороны также отмечается, что по положению на 16:30 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

О стрельбе в направлении Соткского рудника Радио Азатутюн ранее сообщила представитель компании «Геопромайнинг голд» Рузанна Григорян, отметив, что огнестрельное ранение получил один из бурильщиков рудника, 35-летний Армен Матевосян.

«Стрельба началась вчера вечером, сегодня днем она снова усилилась. И, к сожалению, у нас есть раненый, наш сотрудник, который работает на Сотском руднике, он ранен в левую руку, к счастью, повреждений внутренних органов нет», - сказала Григорян, добавив, что раненый сотрудник находится в военном госпитале Вардениса, его оперируют, и врачи оценивают его состояние как стабильное.

Представитель компании также сообщила Радио Азатутюн, что рудник прекратил работу. «В данный момент Соткский рудник прекратил работу, была проведена эвакуация для обеспечения безопасности сотрудников», - сказала Рузанна Григорян.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение об обстреле рудника. «Мы категорически это отрицаем», -заявил официальный Баку.

Глава укрупненной общины Гегамасар сообщил Радио Азатутюн, что рудник обстреливался азербайджанскими ВС на протяжении нескольких часов. Акоп Аветян подчеркнул, что обстрелов в направлении села Сотк и других приграничных населенных пунктов Гегаркуникской области не было.



На Соткском золотом руднике работают 670 человек. После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, когда Карвачарский (Кельбаджарский) район, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, перешел под контроль Азербайджана, граница была проведена прямо по территории рудника.