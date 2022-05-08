Югоосетинский ЦИК сообщил данные по явке избирателей к 16.00

На втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на четырех избирательных участках в Москве, Владикавказе (два) и Сухуми по состоянию на 18.30 проголосовали более пяти тысяч жителей республики.

Как рассказал информагентству «Рес» руководитель югоосетинского консульства в РСО-Алания Морис Санакоев, на 18.30 на двух участках Владикавказа проголосовали 4 876 жителей Южной Осетии. Для участия в голосовании во втором туре президентских выборов из Цхинвали во Владикавказ отправили 5 тысяч бюллетеней.

По словам консула, «на одном из избирательных участков бюллетени уже закончились».

Как сообщила информагентству «Рес» представитель посольства республики в РФ Зара Валиева на 18.30 проголосовало 375 избирателей. Всего в Москву отправили 800 бюллетеней.

По информации югоосетинского посла в самопровозглашенной республике Абхазия Олега Боциева, на 18.30 в Сухуми проголосовало 40 жителей Южной Осетии. Всего в Абхазию отправили 100 бюллетеней.