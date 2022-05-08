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На участках во Владикавказе проголосовали порядка 4 тысяч человек
Порядка 4 тысяч человек проголосовали во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на двух участках во Владикавказе. Всего в Северную Осетию было направлено 5 тысяч бюллетеней.
«На первом участке во Владикавказе на данный момент проголосовали 1 805 человек и 1 990 - на втором», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК республики.
Всего, по данным Центризбиркома, в Северную Осетию было отправлено 5 тысяч бюллетеней по 2,5 тысячи на каждый участок.
Глава югоосетинского консульского отдела во Владикавказе Морис Санакоев сообщал, что высокая активность населения и очереди на входе наблюдаются с утра на обоих избирательных участках во Владикавказе.
- Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. В республике открыты 72 избирательных участка, еще четыре участка работают в Москве (один участок), Владикавказе (два участка) и Сухуми (один участок). Более 34 тысяч человек находятся в списках избирателей.
- За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Поскольку в голосовании уже приняли участие более 30% избирателей, выборы признаны состоявшимися.
Другие новости дня
На избирательных участках вне Южной Осетии проголосовали 5 291 житель республики
На втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на четырех избирательных участках в Москве, Владикавказе (два) и Сухуми по состоянию на 18.30 проголосовали более пяти тысяч жителей республики.
Как рассказал информагентству «Рес» руководитель югоосетинского консульства в РСО-Алания Морис Санакоев, на 18.30 на двух участках Владикавказа проголосовали 4 876 жителей Южной Осетии. Для участия в голосовании во втором туре президентских выборов из Цхинвали во Владикавказ отправили 5 тысяч бюллетеней.
По словам консула, «на одном из избирательных участков бюллетени уже закончились».
Как сообщила информагентству «Рес» представитель посольства республики в РФ Зара Валиева на 18.30 проголосовало 375 избирателей. Всего в Москву отправили 800 бюллетеней.
По информации югоосетинского посла в самопровозглашенной республике Абхазия Олега Боциева, на 18.30 в Сухуми проголосовало 40 жителей Южной Осетии. Всего в Абхазию отправили 100 бюллетеней.
- Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Поскольку в голосовании уже приняли участие более 30% избирателей, выборы признаны состоявшимися.
YouTube удалил ролики с Рогозиным из канала Роскосмоса и заблокировал депутатов Госдумы
Видеосервис YouTube удалил ролики с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным из канала госкорпорации и заблокировал аккаунты и каналы депутатов Государственной думы. Вероятнее всего, это сделано в рамках исполнения санкций против них.
Об удалении видео с Рогозиным сообщил в телеграме руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец. О блокировке аккаунтов депутатов - российское государственное агентство РИА «Новости». Агентство приводит скриншот уведомления, полученного депутатом госдумы от КПРФ Ниной Останиной.
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - указывается в оповещении компании. О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты - Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. Члены российского парламента были включены в санкционные списке США, Великобритании и Евросоюза за признание независимости сепаратистов из Донбасса, после которого Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
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Странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России
Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти блокируются Венгрией, Грецией и Кипром. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Bloomberg.
Шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расхода на переориентацию на поставки из других стран.
Кипр и Греция, контролирующие значительный танкерный флот, просят отложить запрет на транспортировку нефти до тех пор, пока аналогичное ограничение не будет введено странами G7, передает Bloomberg. Заседание представителей стран «Семерки» назначено на вечер 8 мая.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести нефтяное эмбарго против России, запретить переваозку и страховые услуги для перевозки российской нефти, запретить вещание трех государственных телеканалов. Сбербанк и еще два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT, кроме того, планируется запретить покупать недвижимость в ЕС гражданам России, не являющимися резидентами союза.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничения на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.
Югоосетинский ЦИК сообщил данные по явке избирателей к 16.00
Явка на выборах президента Южной Осетии к 16.00 составила 52,1%, сообщила в пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики сегодня, 8 мая, член Центризбиркома Фатима Джиоева.
В Цхинвали проголосовало 47,4% избирателей, в Цхинвальском районе – 54,2%, в Джавском районе проголосовало 58,1% избирателей, в Квайсе – 61,3 %, в Знаурском районе – 65% избирателей, в Ахалгорском районе – 50,2 % избирателей.
- Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Проголосовать граждане республики смогут на 76 избирательных участках, четыре из них открыты за пределами республики.
Первая леди США Джилл Байден посетила Украину
Первая леди США - супруга президента Джо Байдена Джилл Байден - посетила Украину. В Ужгороде она встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом власти Украины сообщили 8 мая. Визит был приурочен ко Дню матери, который отмечается сегодня.
Сейчас супруга Байдена уже покинула территорию Украины. О визите заранее не сообщалось. Ужгород находится в Закарпатской области, на западе Украины, недалеко от границы со Словакией.
«Азов» призвал к «резким действиям» для эвакуации из Мариуполя
Украинские военные, держащие оборону на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, призвали власти Украины к «резким действиям» для того, чтобы добиться режима прекращения огня и эвакуации по крайней мере раненых с территории завода. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в воскресенье по видеосвязи прямо с территории завода, заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина»).
Он также непрямо обвинил власти в том, что они не подготовили Мариуполь к обороне - город был осажден российскими войсками уже в конце февраля - а некоторых украинских политиков в «цинизме» в связи с их заявлениями об успешном завершении операции по эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Накануне об успешной операции сказали и вице-премьер Ирина Верещук, и президент Украины Владимир Зеленский.
Представители «Азова» подтвердили, что с территории завода эвакуировали гражданских лиц. При этом, по словам Паламара, невозможно подтвердить, все ли они эвакуированы. Ранее в интервью «Украинской правде» командир «Азова» Денис Прокопенко сказал, что мирных жителей на заводе не осталось.
Накануне как украинская, так и российская сторона подтвердили эвакуацию с «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей.
По утверждениям представителей «Азова», при осаде Мариуполя погибли около 25 тысяч человек, главным образом мирные жители. Утверждается, что погибли 2500 российских военных. Независимо подтвердить эту информацию Радио Свобода не может.
- Представители «Азова» подтвердили, что в апреле российские войска взяли в плен большую группу военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, также оборонявшей город, и ее командира полковника Владимира Баранюка. Ранее российские СМИ сообщили, что он взят в плен и «дал показания». По словам офицера управления разведки Ильи Самойленко, Баранюк «просто отказался выполнять приказ, который ему был спущен» и захотел прорваться из города - как утверждается, потому, что струсил. Попытка оказалась неудачной. Версии самого Баранюка пока нет.
- Большая часть города Мариуполя с конца апреля под контролем российских военных. Украинские военные удерживают «Азовсталь». На комбинате идут бои - при том, что президент России Владимир Путин ранее распорядился не штурмовать его, а только блокировать. Представители «Азова» в воскресенье сообщили, что не намерены сдаваться, поскольку их сдача в плен была бы «подарком врагу». Российские официальные лица называют полк «Азов» неонацистским. Формирование было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк давно стал составной частью вооруженных сил Украины.
Швеция отказала в убежище заявившему о пытках уроженцу Чечни
Миграционные власти Швеции отказали в предоставлении статуса беженца чеченцу Артуру Ш. (в настоящий момент в его интересах фамилия не разглашается). Его могут депортировать в Россию, где мигранту грозит опасность, заявляют правозащитники.
В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая базируется в Швеции, Кавказ.Реалии рассказали, что Артур Ш. смог сбежать из Чечни, где его пытали силовики.
«По нашим данным, в Чечне он общался с мужчиной, который сотрудничал с правоохранительными органами и был провокатором, что называется «кротом». В вину Артуру ставят некие разговоры, переписку, при том, что никаких реальных преступлений он не совершал. Правоохранители незаконно задерживали его и подвергали пыткам - тогда он отказался давать ложные показания на других людей и оговаривать себя. Артуру чудом удалось спастись и эмигрировать», - рассказали правозащитники.
По их словам, тогда же в Швецию смог уехать и брат мигранта, которому предоставили статус беженца. Артуру в этом статусе отказали, так как представителей миграционной службы насторожило, что заявитель не помнит малозначительные детали пыток, поэтому его историю сочли неубедительной. В то же время представители Красного креста провели экспертизу и задокументировали на теле и особенно на голове беженца шрамы, которые могут быть следами от пыток.
«Во-первых, Артура били по голове, у него имеются проблемы с памятью, во-вторых, пропуск мелких деталей как раз свидетельствует о том, что история не придумана, а пережита лично – если бы она была фейковой, проблем с выдуманными деталями не было бы», - отмечают в «Вайфонде».
Сейчас задержанный находится в депортационной тюрьме в ожидании высылки в Россию.
- 4 мая Высший кассационный суд Румынии отклонил жалобу на решение об экстрадиции в Россию чеченки Амины Герихановой. Ее задержали вместе с маленьким сыном при попытке уехать из Украины, где Гериханова прожила несколько последних лет. В России ее объявили в розыск через систему Интерпол из-за обвинений в терроризме.
- В Польше по запросу России был задержан бежавший от войны в Украине 30-летний дагестанец Магомед Зубагиров. Сейчас оон находится в СИЗО № 4 «Медведь» в Москве. Пока неизвестно, в чем именно обвиняют Зубагирова.
- Среди беженцев из Украины есть выходцы с Северного Кавказа – некоторых из них Россия ранее объявила в розыск через систему Интерпола по сфабрикованным уголовным делам. Эти люди рискуют быть высланными в Россию, где их жизням может угрожать опасность. О специфике помощи кавказским беженцам в Европе и о том, что может их ждать при высылке в Россию, в интервью Кавказ.Реалии рассказала соучредитель правозащитной ассоциации «Вайфонд» Амина Садулаева.
Депутат «Мечты»: Не считая оккупации, Грузию никогда не оскорбляли так, как это делает Киев
Депутат «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что, не считая оккупации, ей сложно припомнить «большее оскорбление», чем нанесли Грузии комментарии украинских властей, пишет SOVA.
«Я не припомню подобных оскорбительных фактов в отношении нашей страны, если не считать главную трагедию – оккупацию, – кроме этого я реально не могу вспомнить такие оскорбления, как те, что звучат в наш адрес со стороны ряда высокопоставленных украинских чиновников», - заявила Нино Цилосани программе «Дроеба» на телеканале Formula.
- Напомним, после российского вторжения в Украину правительство «Грузинской мечты» заняло нейтральную позицию. Представители правящей команды много раз заявляли, что Грузия не присоединится к санкциям против РФ. Из-за этого президент Украины отозвал посла из Тбилиси.
- 1 мая Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщило, что Россия пытается обойти санкции при помощи других стран, Грузия была упомянута как одна из них. Еще раньше украинская разведка распространила информацию о том, что Тбилиси может позволить РФ перевозить через свою территорию оружие.
Группа U2 дала концерт на станции киевского метро
Знаменитая ирландская группа U2 дала 8 мая концерт в киевском метро. Лидер группы Бонои бэк-вокалист Эдж сыграли на станции «Крещатик». Песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) вместе с украинской группой «Антитіла», лидер которой Тарас Тополя после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды территориальной обороны.
Множество знаменитых артистов и деятелей шоу-бизнеса поддержало Украину после российского вторжения. В Варшаве в апреле состоялся большой концерт в рамках благотворительного марафона, принесшего на нужды Украины несколько миллиардов долларов. Боно тогда записал песню Walk on Ukraine, а ранее посвятил стихотворение украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Теперь он приехал непосредственно в Киев.
Группа «Антитіла» ранее записала совместный клип в поддержку Украины с британской звездой Эдом Шираном.
Югоосетинский ЦИК объявил президентские выборы состоявшимися
«Общий процент явки избирателей по Южной Осетии, принявших участие в голосовании по выборам президента республики, к 14.00 составил 40,4 процентов», - сообщила информагентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
«Во втором туре выборов приняли участие 40,4 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования, превышен необходимый 30-ти процентный порог, соответственно, выборы считаются состоявшимися», - уточнила она.
В Джавском районе к 14:00 проголосовало 46,9% избирателей, в Знаурском районе – 56,2 %, в Ахалгорском районе – 50,2%, в Цхинвальском районе – 41,7%, в Квайсе – 51,5 процентов, а в Цхинвали – 35,8 % избирателей.
Гагиева отметила, что победитель определится простым большинством голосов. На высший пост в республике претендуют действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Украина и РФ заявляют о потерях противника у острова Змеиный
Украинская и российская стороны второй день подряд заявляют о боях в акватории Черного моря, в районе украинского острова Змеиный. Стороны заявляют о потерях, которые понес противник. Независимо подтвердить эти сообщения в условиях войны крайне трудно.
Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины» в воскресенье сообщило, что беспилотники «Байрактар» уничтожили два десантно-штурмовых катера типа «Раптор» и один катер типа «Серна» (о его уничтожении сообщалось и ранее). Кроме того, сообщается об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Тор», уже второго за двое суток.
В соцсетях также появилось видео, предположительно снятое с беспилотника, на котором видно, как два самолета Су-27 наносят удары по объектам на острове Змеиный. Утверждается, что речь идет об украинских самолетах. Когда снято видео - неизвестно.
Минобороны России утром 8 мая заявило, что в ночь на воскресенье у острова были уничтожены «два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», а в районе Одессы уничтожен украинский корвет. Накануне Минобороны сообщало об уничтожении еще двух украинских боевых самолетов и трех вертолетов с десантом, а также десантного катера.
Прокремлевские телеграм-каналы утверждают, что российские военные на днях покинули остров, после чего там попытался высадиться украинский десант на вертолетах, который якобы и был уничтожен. Появилось видео удара по вертолету над островом Змеиный, однако неясно, какой из сторон конфликта принадлежал вертолет. Украинские СМИ утверждают, что он российский.
8 мая продолжаются ракетные обстрелы объектов в Одесской области. Это может быть связано с продолжающимся противостоянием вокруг острова Змеиный, контроль над которым облегчает контроль над северо-западной частью Черного моря.
- Остров Змеиный стал широко известен после того, как группу украинских военных наградили за героизм после отказа от требования сдаться, поступившего с флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» в первые дни российского вторжения. Остров был занят российскими войсками, украинские военные взяты в плен и впоследствии обменяны на пленных россиян. Позднее, в середине апреля, крейсер «Москва» затонул. Киев утверждает, что корабль был поражен украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
Украинские военные отошли от города Попасная, где 2 месяца велись бои
Украинские военные вышли из города Попасная Луганской области, в котором около двух месяцев велись уличные бои. Об этом в воскресенье сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
«Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее», - сказал он в эфире телемарафона.
Генштаб Вооруженных сил Украины пока не подтверждал оставление Попасной, а Минобороны России - ее занятие. Однако накануне ряд российских СМИ опубликовали фото и видео из центра города с утверждениями, что он под контролем российских военных и сепаратистов так называемой «ЛНР». При этом на окраинах, как утверждается, продолжаются бои.
На фото - как и на опубликованных ранее - видно, что город сильно разрушен. В опубликованном 8 мая видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице, сказав, что от города «не осталось даже пепла».
После взятия Попасной в Луганской области под контролем Украины остаются 2 крупных города - Северодонецк и Лисичанск. Ожидается усиление натиска на эти города. По словам Гайдая, 8 мая после российских авиаударов в них пропало электроснабжение.
Огонь в Сибири уничтожил сотни домов, есть погибшие
В регионах Сибири масштабные природные пожары уничтожили сотни домов. Люди остались без жилья. Есть пострадавшие, погибли, по последним данным, более 10 человек.
Как сообщает Сибирь.Реалии, самая тяжелая ситуация в Красноярском крае. Там введен режим ЧС. По последним данным, погибли от пяти до семи человек, пострадали около 20. Шесть пожарных были госпитализированы в больницы с отравлением угарным газом и ожогами. Кроме того, разрушения получили более 800 зданий (более 500 жилых домов, 300 строений и 60 автомобилей). Огнём охвачены несколько районов региона.
По данным властей Красноярского края на 7 утра 8 мая, гореть продолжает около 1 тысячи гектаров территории. Как пишет издание НГС.24, на встрече с погорельцами в Уяре представитель губернатора Владимир Шаешников заявил, что 95% сгоревших домов – «это старые маленькие домики». По данным журналистов, людей возмутило такое заявление.
Следственный комитет возбудил по факту пожаров в регионе два уголовных дела по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ранее власти заявляли, что основными причинами пожаров стали перехлест проводов на ЛЭП и короткие замыкания, вызванные штормовым ветром, а также палы травы и неосторожное обращение с огнем.
В Омской области пожары уничтожили около 100 жилых домов и десятки нежилых строений. Там также есть погибшие. Больше всего пострадал город Называевск. Там задержан начальник региональных электрических сетей Евгений Шаламов. Сообщается также о задержании мэра города Виктора Лупиноса.
В Иркутской области, согласно данным МЧС, огонь в двух поселках уничтожил 41 дом и школу. Сообщается о гибели двух человек. В столице Хакасии Абакане от пожара пострадали 30 зданий и повреждены более 500 садовых участков, как минимум одни человек был госпитализирован с отравлением угарным газом. В Кузбассе при тушении загоревшихся домов в Тяжинском районе пожарные обнаружили тела троих человек. Всего там сгорело более 50 домов.
В Красноярский край вылетели врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Минприроды Александр Козлов. В Минприроды сообщают, что затем они отправятся в Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области.
Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов
Кандидат в президенты, действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в повторном голосовании на президентских выборах. Как и ранее, во втором туре выборов Анатолий Бибилов проголосовал на избирательном участке №17 в цхинвальской спортшколе. Поддержать кандидата пришли и члены его семьи.
«Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Республики Южная Осетия и ближе к полуночи мы увидим», - сказал Бибилов.
Он отметил, что к выборам нужно подходить с более позитивным настроем.
«Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее», - дополнил действующий президент, пишет агентство «Рес».
Напомним, что во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Явка к 12:00 на президентских выборах в Южной Осетии составила 25,5%
Член ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия Фатима Джиоева сообщила о ходе голосования на президентских выборах по состоянию на 12:00. По ее словам, явка избирателей на участки для голосования составила 25,5% от общего числа граждан, включенных в списки избирателей.
- Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Проголосовать граждане республики смогут на 76 избирательных участках, четыре из них открыты за пределами республики.
Доход Рамзана Кадырова за прошлый год сократился в 14 раз
Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам прошлого года заработал 26,5 миллионов рублей, такие сведения содержатся в официальной декларации о доходах чиновника. В 2020 году зарплата регионального политика составила более 381 миллиона рублей – за год она сократилась в 14 раз, пишет Кавказ.Реалии.
Список имущества Кадырова не изменился – он по-прежнему владеет двумя земельными участками площадью более 32 тысяч квадратных метров и жилым домом в 2,3 тысячи квадратов. В пользовании главы указан также дом площадью 300 квадратных метров.
Супруга политика Медни Кадырова заработала в 2021 году 1,5 миллиона рублей, на 75 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. В ее собственности указана квартира площадью почти 210 квадратных метров. Ни Рамзан Кадыров, ни его жена официально не имеют никаких транспортных средств.
В декларации также указаны 11 несовершеннолетних детей супружеской пары – за прошлый год они доход не получили.
- Ранее сведения об имуществе и доходах депутатов за 2021 год опубликовали члены парламента Чечни. Спикер парламента и один из приближенных к главе республики Магомед Даудов задекларировал доход в 3,2 миллиона рублей, его супруга заработала 419 тысяч. У семьи Даудовых официально нет абсолютно никакой собственности и даже машины, зато она живет в двух крупных домах площадью в 350 и 718 квадратных метров. Семья воспитывает 11 детей.
- Доход дочери главы Чечни Айшат Кадыровой, работающей министром культуры республики, в 2021 году вырос 50 раз – до 44 миллионов рублей. 23-летняя чиновница и работающий в ее подчинении супруг владеют огромным особняком.
Югоосетинский ЦИК огласил первые данные о ходе голосования на президентских выборах
В международном пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия огласили данные о ходе голосования на президентских выборах по состоянию на 10.00 по местному времени.
По информации ЦИК, в Цхинвали проголосовало 8,9 процентов избирателей, Квайсе – 18,4%, Ахалгорском районе – 6,3%, Знаурском районе – 15,5%, Цхинвальском районе – 11,4%, Ддавском районе – 15,5%.
По словам члена ЦИК Фатимы Джиоевой, общий процент проголосовавших на территории республики составил 10,87 процентов, передает информагентство «Рес».
На высший пост республики претендуют действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Зеленский: В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Зло вернулось
В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором сказал, что сейчас, спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны, вопреки словам «Никогда снова», война вернулась на украинскую землю.
«Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова! Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки...
В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Мы слышим «Никогда снова» иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине», – сказал Зеленский. Видеообращение он записал на фоне разрушенной девятиэтажки в городе Бородянка под Киевом, ставшей одним из символов разрушений и жестокости нынешней войны. Он напомнил, что 250 бойцов из этого города погибли на фронтах Второй мировой.
По словам Зеленского, российское вторжение убрало из лозунга «Никогда снова» первую часть. Осталось только «Снова»: «Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму». По словам президента Украины, российские власти стремятся даже превзойти нацистов и «установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести».
«Мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы проворонили зло», - сказал Зеленский, отметив при этом, что те народы, которые помогают сейчас Украине, не забыли об ужасах войны. «К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, боровшихся за победу и одержавших ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге. Тот, кто позволил обстреливать со своей земли города Украины, которые рядом с нашими предками освобождали и его предки» - сказал президент Украины, прямо не обратившись к россиянам. «Никакое зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере», – отметил он.
- 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также «денацификации» и «демилитаризации» Украины президент России Владимир Путин распорядился о широкомасштабном вторжении в Украину. Российские власти называют это «специальной военной операцией». Более двух с половиной месяцев продолжаются жестокие бои. Действия России осудило большинство стран мира.
- День памяти и примирения отмечается в Украине с 2014 года 8 мая – когда большинство стран мира отмечает победу над нацизмом во время Второй мировой войны. День победы также остался праздником, он традиционно отмечается в Украине 9 мая, как и в России.
- В Киев на памятные мероприятия прибыла 8 мая глава германского Бундестага Бербель Бас.
Алан Гаглоев проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов на избирательном участке №23, который располагается в цхинвальской первой школе. После голосования Гаглоев отметил, что в целом выборы проходят без особых нарушений.
«Люди ждут, чтобы в республике действовал закон и порядок, и тогда можно идти вперед», - сказал Гаглоев.
На избирательном участке №23 к тому времени уже проголосовало более 150 человек. Об этом информагентству «Рес» сообщила председатель участковой избирательной комиссии Русудан Гобозова.
- Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Проголосовать граждане республики смогут на 76 избирательных участках, четыре из них открыты за пределами республики.
На выборах в Северной Ирландии впервые победили сторонники единой Ирландии
В Северной Ирландии - впервые за 100-летнюю историю - победу на выборах в местную законодательную ассамблею победу одержала партия ирландских националистов «Шинн Фейн», выступающая за выход Ольстера из состава Соединенного Королевства и объединение Ирландии.
Согласно предварительным итогам голосования, «Шинн Фейн» получила 27 мест в ассамблее из 90, став тем самым крупнейшей фракцией. Партия имеет право выдвинуть своего кандидата в первые министры Северной Ирландии. Лидер партии Мишель О'Нил уже назвала 5 мая - день голосования - «историческим днем».
«Шинн Фейн» в переводе с ирландского означает «Мы сами». Организация с таким названием возникла еще в начале XX века, когда Ирландия боролась за независимость. В годы конфликта в Северной Ирландии «Шинн Фейн» называли политическим крылом Ирландской республиканской армии. Как отмечает Би-би-си, сейчас во главе «Шинн Фейн» стоят политики, никак не связанные с повстанческим прошлым партии.
«Шинн Фейн» действует как в Республике Ирландия, так и в остающейся в составе Соединенного королевства Северной Ирландии. Несколько депутатов от нее регулярно избираются в британский парламент, однако по традиции не участвуют в его работе. Главная политическая цель «Шинн Фейн» - проведение референдума о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного королевства. Также партия придерживается социалистической ориентации. Наблюдатели отмечают, что ее нынешняя предвыборная кампания была основана именно на экономических вопросах, а не на вопросе статуса Ольстера.
Согласно так называемым соглашениям Страстной пятницы, положившим конец вооруженному противостоянию в Северной Ирландии, референдум о возможном выходе из состава Великобритании может быть назначен, если по опросам большинство жителей Северной Ирландии будут поддерживать такую идею. Сейчас это не так. «Шинн Фейн», однако, рассчитывает, что общественное мнение может измениться в течение ближайших 5 лет.
Власти Луганской области: в Белогоровке погибли около 60 человек
В поселке Белогоровка Луганской области, по утверждению главы областной администрации, могли погибнуть около 60 жителей поселка, которые находились в местной школе.
Как утверждает глава администрации Луганской области Сергей Гайдай, по школе нанесла удар российская авиация. На опубликованных фото видео, что здание практически полностью разрушено.
Подтверждена гибель двух человек, около 30 смогли спастись. Как пишет Гайдай, судьба еще 60 неизвестна, скорее всего, они остались под завалами и погибли.
Российские военные не комментировали утверждения об авиаударе по Белогоровке. Ранее Минобороны России отрицало причастность российских военных к резонансным случаям гибели мирных жителей во время войны - в частности, в роддоме и драмтеатре в Мариуполе и на вокзале в Краматорске.
Белогоровка находится к западу от городов Лисичанск и Северодонецк, на которые наступает сейчас российская армия и сепаратисты.
По данным ООН, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля погибли более 3 тысяч мирных жителей. Подчеркивается, что это неполные данные, поскольку крайне затруднительно подсчитать число погибших в тех местах, где идут активные боевые действия.
Пенитенциарная служба: состояние Саакашвили стабильное
В Специальной пенитенциарной службе Грузии состояние третьего президента Михаила Саакашвили оценили как стабильное и заявили, что политик, находящийся в заключении с осени прошлого года, прошел все необходимые обследования.
В Службе отметили, что в случае необходимости Саакашвили будут проведены дополнительные процедуры и оказано лечение за пределами тюрьмы, пишет SOVA.
«Мы призываем политически ангажированные структуры воздержаться от спекуляций в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили, от создания представления, радикально отличающегося от реальности, и введения общественности в заблуждение», - говорится в заявлении, которое было опубликовано сегодня, 8 мая.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
В Южной Осетии проходит второй тур президентских выборов
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 8 мая, проходит второй тур президентских выборов. Как сообщила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, «на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей из избирательных участков с отдаленных сел, процесс голосования там начался без эксцессов».
МВД несет службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.
На пост главы республики претендуют два кандидата, вышедшие во второй тур - это действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Всего открыто 76 избирательных участков в Цхинвали, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Джавском, Знаурском и Ахалгорском. Кроме того, два участка открыты в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми. ЦИК республики изготовил 40 тысяч бюллетеней. В стране зарегистрировано более 32 тысяч избирателей.
Избирательные участки закроются в 20.00 воскресенья.
Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся,в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.
За выборами будут следить наблюдатели из России, самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Абхазии. Аккредитацию на выборы получили более 25 наблюдателей. Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвали в 9 утра открылся информационный центр ЦИК. Первый брифинг ЦИК запланирован на 10:00 по местному времени.
Туристка погибла во время сплава по реке на северо-востоке Грузии
Туристка погибла, сопровождавший ее малолетний ребенок серьезно пострадал во время сплава по реке Арагви на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Случай произошел сегодня в поселке Пасанаури в Душетском муниципалитете. По существующей информации, лодка, в которой находились четверо граждан Индии, перевернулась, когда один из членов группы встал, чтобы сфотографировать окрестности.
Все четверо туристов, включая 7-летнего ребенка, оказались в воде. Из реки Арагви, сильно разбушевавшейся из-за непогоды, спасли троих. Тело 23-летней иностранки обнаружили после многочасовой поисковой операции.
Несовершеннолетний был госпитализирован. По информации «Мтавари», состояние пациента тяжелое, и врачи борются за его жизнь.
В настоящее время полиция допрашивает инструктора, проводившего водный поход.
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