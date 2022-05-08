На участках во Владикавказе проголосовали порядка 4 тысяч человек

Порядка 4 тысяч человек проголосовали во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на двух участках во Владикавказе. Всего в Северную Осетию было направлено 5 тысяч бюллетеней.

«На первом участке во Владикавказе на данный момент проголосовали 1 805 человек и 1 990 - на втором», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК республики.

Всего, по данным Центризбиркома, в Северную Осетию было отправлено 5 тысяч бюллетеней по 2,5 тысячи на каждый участок.

Глава югоосетинского консульского отдела во Владикавказе Морис Санакоев сообщал, что высокая активность населения и очереди на входе наблюдаются с утра на обоих избирательных участках во Владикавказе.

Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. В республике открыты 72 избирательных участка, еще четыре участка работают в Москве (один участок), Владикавказе (два участка) и Сухуми (один участок). Более 34 тысяч человек находятся в списках избирателей.