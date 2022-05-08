Дождь выборам не помеха. Гаглоев или Бибилов?

В 8 утра в Южной Осетии открылись избирательные участки по выборам президента республики. На территории Южной Осетии функционирует 72 участка, за ее пределами – в Северной Осетии, Абхазии и Москве – еще четыре. На пост главы государства претендуют два кандидата – действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, который обошел его по результатам голосования первого тура.

С началом процедуры голосования на президентских выборах секретарь ЦИК Кристина Авлохова сообщила журналистам, что «на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей с избирательных участков отдаленных сел, процесс голосования там начался без эксцессов». Параллельно свою работу начал и Международный центр ЦИК, где в течение дня члены Центризбиркома и международные наблюдатели сообщали о ситуации с голосованием.

До 10 утра на своем избирательном участке в микрорайоне «Московский» проголосовал один из двух кандидатов – Алан Гаглоев. «Люди ждут, чтобы в республике действовали закон и порядок, и тогда можно идти вперед», – сказал Гаглоев, общаясь с журналистами.

Ближе к полудню проголосовал и действующий президент Анатолий Бибилов. «Сегодня самый главный праздник в преддверии 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Республики Южная Осетия, и ближе к полуночи мы увидим», – сказал он.

По наблюдению «Эха Кавказа», с утра на избирательных участках шло стабильное голосование, избиратели имели возможность без задержек выполнить свой гражданский долг. На участках находились представители обоих кандидатов в президенты, которые фиксировали количество избирателей, сотрудники ЦИК ставили в паспорт специальную печать, которая должна была свидетельствовать о том, что гражданин республики уже проголосовал.

Сами жители республики в беседе с «Эхом Кавказа» отвечали практически одинаково: пришел голосовать за будущее своего государства.

– Почему, несмотря на дождь, на плохую погоду, вы тем не менее решили прийти проголосовать?

– Ради нашего хорошего будущего, для наших детей.

– Я тоже пришел голосовать, прямо говорю: за Анатолия Ильича Бибилова.

– Вы считаете, что лучшее будущее для народа – это он?

– Я так считаю, а другие, я не знаю…

– Потому что это судьба нашей республики, поэтому будем выбирать президента.

«Эхо Кавказа» пообщалось и с югоосетинским журналистом Фатимой Турмановой, которая также шла голосовать на свой избирательный участок. В беседе с «Эхом Кавказа» она поделилась:

«Эти выборы важны для меня сегодня, потому что в сегодняшнем, очень нестабильном мире решается судьба Южной Осетии. Потому что не было бы всего, что происходило в мире, в принципе, от смены руководителя, от смены президента, ничего особо бы не поменялось. В том плане, что есть отлаженный механизм исполнения Ивестпрограммы, испортить этот механизм очень сложно, потому что он под постоянным контролем Москвы. И вот что-то бы, наверное, по-прежнему строилось, в год по несколько улиц, домов и так далее. Вроде бы пытались восстановить сельское хозяйство, как обещано, есть какая-то программа, что-то немножко делалось в сфере туризма, в частном предпринимательстве. Но вот это все может теперь просто-напросто не работать, потому что никто не знает, что будет с миром, никто не знает, что будет с нами, и нужен человек, который сможет реагировать на все эти вызовы. Предыдущая власть показала, что она неспособна это делать. Это первое. И второе: в республике необходима законность, потому что без законности не будут работать никакие экономические программы. Но даже если бы они и работали, мы помним по истории экономические бумы при Гитлере или при Пиночете. Так вот для нас это не подходит, потому что ломаются все наши национальные устои, это делалось последние 20 лет, когда началось разделение на свой-чужой, приближенность, преданность… Это все ломало морально людей».

На вызовы времени, по словам журналиста, сложно будет реагировать и без нормального гражданского общества: «У меня нет никаких личностных иллюзий, у меня есть желание эту систему как-то изменить».

До сегодняшнего дня оппоненты действующей власти без устали продолжали предупреждать о возможных провокациях, в том числе, фальсификации результатов президентских выборов в пользу одного кандидата. В социальных сетях накануне появился даже призыв подойти к семи часам вечера к зданию Центризбиркома, чтобы дождаться оглашения результатов голосования. Готовым нужно быть ко всему, продолжает Фатима Турманова, и собираться там будут не только сторонники Алана Гаглоева:

«Собираются люди, которые готовы прийти за своим голосом и хотят отстоять свой выбор. Это не есть конкретно сторонники Алана Гаглоева, это и сторонники других кандидатов, которые тоже получили оппозиционные голоса. Я так думаю, сегодня эти голоса будут отданы Гаглоеву, по аналогии с 2011 годом. Честно говоря, я и сама тогда была не совсем в восторге от кандидатуры Аллы Джиоевой, не из-за личного отношения к ней, а потому, что меня немного пугали силы, которые за ней стояли. Я имею в виду «спортивную группировку», которая пугала многих. Но вот система, которая установилась к 11-му году, настолько была пагубной и порочной для республики, что и тогда народ решил ее сместить. И там речь шла о растоптанном выборе народа, а не о персонах. Вот сегодня то же самое: есть Конституция, есть свободное волеизъявление народа, и это нельзя попирать. Могут быть всякие провокации, но я надеюсь, что все решится мирно».

Выступая в пресс-центре ЦИК в два часа дня, глава Центризбиркома Эмилия Гагиева объявила выборы состоявшимися: «Общий процент явки избирателей по Южной Осетии, принявших участие в голосовании по выборам президента республики, к 14.00 составил 40,4 процентов, … превышен необходимый 30-процентный порог, соответственно, выборы считаются состоявшимися». Высокая явка избирателей, как сообщали консулы югоосетинских представительств за рубежом, наблюдалась и за пределами республики – в Северной Осетии, Москве, Сухуме.

Избирательные участки закрылись в восемь вечера, после чего начался простой подсчет голосов. В первом туре президентских выборов лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 705 голосов избирателей, его соперник, действующий президент Анатолий Бибилов – 9 706. Во втором туре решение поддержать Гаглоева приняли все экс-кандидаты в президенты - Александр Плиев, Гарри Мулдаров, Дмитрий Тасоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия