По предварительным результатам, на выборах в Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев

Контролирующее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. Неподчинение указу будет наказываться арестом сопровождающих нарушительниц мужчин. Об этом сообщила Афганская служба Радио Свобода.

Указ распространен 7 мая. Согласно новому закону, за нарушение будет наказываться не женщина, а мужские члены ее семьи. В провинции Герат талибы, как сообщается, запретили обучать женщин управлять автомобилем: официально об указе не сообщалось, пока неизвестно, распространяется ли он на всю территорию страны.

Обязательное ношение паранджи было введено талибами еще при предыдущем управлении ими Афганистаном, закончившимся после военного вторжения стран Запада в 2001 году. В ходе войны за власть над республикой «Талибан» вводил ограничения для женщин на контролируемых ими территориях, но представители движения обещали соблюдать права женщин после получения власти.

Однако эти обещания нарушаются после захвата власти в 2021 году. Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами. Государственный департамент США выразил обеспокоенность по этому вопросу, заявив, что Вашингтон с тревогой воспринимает тот факт, что прогресс, достигнутый афганскими женщинами за последние 20 лет, уходит в прошлое.

В воскресенье запрет на публичную демонстрацию лица выразила миссия ООН по содействию Афганистану: заявив, что закон «противоречит многочисленным заверениям об уважении и защиты прав всех афганцев». В организации добавили, что будут добиваться встреч с властями Талибана, чтобы получить разъяснения относительно статуса нового ограничения.