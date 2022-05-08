Бибилов признал поражение и пожелал Гаглоеву успешной работы

В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором сказал, что сейчас, спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны, вопреки словам «Никогда снова», война вернулась на украинскую землю.

«Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова! Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки...

В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Мы слышим «Никогда снова» иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине», – сказал Зеленский. Видеообращение он записал на фоне разрушенной девятиэтажки в городе Бородянка под Киевом, ставшей одним из символов разрушений и жестокости нынешней войны. Он напомнил, что 250 бойцов из этого города погибли на фронтах Второй мировой.

По словам Зеленского, российское вторжение убрало из лозунга «Никогда снова» первую часть. Осталось только «Снова»: «Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму». По словам президента Украины, российские власти стремятся даже превзойти нацистов и «установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести».

«Мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы проворонили зло», - сказал Зеленский, отметив при этом, что те народы, которые помогают сейчас Украине, не забыли об ужасах войны. «К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, боровшихся за победу и одержавших ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге. Тот, кто позволил обстреливать со своей земли города Украины, которые рядом с нашими предками освобождали и его предки» - сказал президент Украины, прямо не обратившись к россиянам. «Никакое зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере», – отметил он.