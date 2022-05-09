Путин о войне в Украине: «Россия нанесла упреждающий удар»

Россия нанесла "упреждающий удар", начав военное вторжение в Украину 24 февраля, и это было "единственно правильное решение". Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.

В России и ряде других стран бывшего СССР 9 мая отмечается 77-летие победы над нацистской Германией. В этом году праздник отмечается на фоне военного вторжения российских войск в Украину. Причиной начала "спецоперации" Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, отказали России в гарантиях безопасности и готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым.

Традиционную минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне, но и о погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, от "обстрелов неонацистов", а также о российских солдатах, погибших в Украине. Президент также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибших и раненым.

Перед Днем Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин 9 мая может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений он не сделал.

Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена – самолеты, включая так называемый самолет Судного дня, над Красной площадью не полетят.

Сегодня же во многих городах России проходит акция "Бессмертный полк". Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.

Сообщается о задержаниях на акции "Бессмертный полк" в ряде городов – из-за того, что жители принесли с собой плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало, в частности, движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до Дня победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.

В Украине сегодня также отмечается День Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два Дня Победы, а "где-то" – ни одного.

Мероприятия в честь Дня Победы проходят в ряде городов Украины, оккупированных Россией, в частности в Херсоне. В так называемой "ДНР" парады, напротив, отменили, заявив об угрозе обстрелов.