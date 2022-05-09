Проиграл, признал, поздравил. Как уходит Анатолий Бибилов

Уже вечером, через несколько часов после закрытия избирательных участков Анатолий Бибилов признал свое поражение и пожелал лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву успешной работы на посту президента Южной Осетии. По предварительным данным, он набирает более 54 процентов голосов.

Сторонники Алана Гаглоева до последнего не верили, что выборы закончатся без скандалов и попытки их отменить. Во время теледебатов Гаглоев даже предлагал Анатолию Бибилову подписать соглашение, что выборы пройдут спокойно и его оппонент не имеет цели их сорвать. Однако Анатолий Ильич эту бумагу так и не подписал. Ситуацию накалила и информация о том, что в здании девятой школы, где находился избирательный участок №5 в Цхинвале, в помещении уборной были найдены использованные бюллетени для голосования. В них стояла метка напротив фамилии Алана Гаглоева, однако член участковой избирательной комиссии Зарина Кокоева сообщила журналистам, что все они недействительные, так как на них нет подписей наблюдателей. После изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что подбросил эти бюллетени один из наблюдателей действующего президента.

С семи часов вечера на центральной площади Цхинвала начали собираться те, кто решил отстоять свое право на честные выборы и дождаться результатов подсчета голосов вместе с оппозиционным кандидатом. К восьми часам Театральная площадь была забита до предела. Вместе с избирателями ждали результатов подсчета голосов Алан Гаглоев и экс-кандидаты, которые поддержали его во втором туре голосования.

Со сцены, которую приготовили к празднованию Дня Победы, периодически по мегафону сообщали данные с разных избирательных участков. Чуть позже стало понятно, что лидером предвыборной гонки является Гаглоев, намного опережая своего соперника. По толпе прошелся радостный гул, когда около 11 часов вечера глава ЦИК Эмилия Гагиева объявила лидером президентских выборов Алана Гаглоева. Через несколько минут в соцсетях появилось и видеопоздравление Анатолия Бибилова: «Вы знаете, что я неоднократно говорил и на дебатах, и на встречах с жителями РЮО, что для меня выбор народа не подлежит какому-то сомнению. И я свое слово сдерживаю, как, в принципе, сдерживал всегда. Поэтому считаю, что выборы состоялись – выбор народа, он не подлежит какому-то сомнению, и я свое слово сдержал, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа РЮО и очень надеюсь, что у него все получится».

Под аплодисменты вышел на сцену Театральной площади уже сам победитель: «Дорогой мой народ! Всем вам большое спасибо, от мала до велика, мужчинам и женщинам! Спасибо всем тем, кто твердо сказал свое слово и поддержал правду, всем тем, кто сегодня обнадежил и порадовал сердца каждого жителя Осетии… Сейчас, наверное, нужна сила, даже если ты очень зол, нужна сила, чтобы сказать и хорошие слова. Наверное, большинство из нас не надеялись услышать то, что мы услышали (поздравление Бибилова). Но то, что он взял и сказал это и посчитался с мнением народа, – этих слов тоже уже не выкинешь. Мне многое хочется сейчас сказать, но мне приятно, что до него дошли чаяния и мысли народа и что он их принял».

Поддержать выбор народа пришла на Театральную площадь и экс-лидер оппозиции Алла Джиоева, которая в 2011 году с большим отрывом победила на президентских выборах Анатолия Бибилова. Однако выборы объявили несостоявшимися якобы из-за массовых нарушений, после чего были назначены новые. После объявления победы Алана Гаглоева она ответила на вопросы «Эха Кавказа»:

– Вы проявляли большую активность в социальных сетях и поддерживали Алана Гаглоева. Что вы чувствуете сейчас, когда он уже стал победителем?

– Что я чувствую? Я начну следить с первого же дня за его шагами. И оттого, насколько они будут правильными, я и буду делать вывод о том, правильно ли я поступила на заключительном этапе своей жизни. Потому что априори распыляться дифирамбами уже негоже в моем возрасте. По делам будем судить, по делам. Я, несомненно, рада его победе, я связываю с ним надежды на потенциальные изменения и в политической жизни, и в социальной, и в экономической. Ну, а все остальное в его руках. И, естественно, в руках всех тех, кто его окружают. Если каждый из них будет понимать, что надо строить государство, а не улучшать свое личное благополучие, мы двинемся в лучшем направлении, чем мы двигались до сих пор. Если нет, то «площадь» снова может о себе заявить когда-то.

Окончательные результаты голосования еще не объявлены, однако сегодня Эмилия Гагиева после обработки 97% протоколов сообщила: Алан Гаглоев лидирует на выборах с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,3%. Срок вступления Алана Гаглоева в должность президента Южной Осетии будет определен после официального объявления результатов выборов, добавила она.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия