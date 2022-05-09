Кадыровская мифология

Нынешняя война в Украине разбила вдребезги несколько основополагающих для российской идеологии мифов. В первую очередь – это миф о непобедимости российской армии, по крайней мере, в том, что касается неядерных вооружений.

Сколько пропаганда и одурманенные ею «дорогие россияне» упивались непревзойденной мощью их вооруженных сил, насколько это осознание собственного могущества тешило их мелкое, страдающее от вечных унижений самолюбие… Сколько лозунгов, сколько неприкрытого бахвальства, сколько «Можем повторить!» – и все коту под хвост.

Задача «Дойти до Берлина» сменилась куда более прозаичной и скромной: «Дойти до Авдеевки».

Нет, конечно, российская армия все еще представляет серьезную опасность для Грузии, Молдовы, Эстонии, Литвы. Если что – она очень хорошо справится с Мальтой, а уж Монако возьмет под громкие фанфары российских пропагандистов, но для серьезных стран российская военная угроза в настоящее время осталась только на уровне ядерного оружия.

Но это еще не все. Есть еще один тщательно, с умением дела формируемый Кремлем миф, который в Украине полностью растаял в воздухе, – это великий полководец Рамзан и его непобедимое войско. Кадыровцы – самые заметные в интернете, в Тик-Токе, Инстаграмме и прочих приятных местах – на фронте совершенно потерялись. Толку от них меньше, чем от легендарных бурятов, которые интереса для пропаганды не представляют, в соцсетях не красуются, но зато реально воюют.

Как и следовало ожидать, вся хваленая воинственность кадыровцев – пустой звук, результат хорошей пропаганды. Клич «Кадыровцы идут!» по замыслу кремлевских сидельцев должен наводить ужас на всех вокруг, и до некоторого времени так оно и было. До 24 февраля, когда выяснилось, что тик-ток-король абсолютно голый. В этом свете очень полезно было бы ответить на вопрос: откуда вообще взялось такое мнение, что кадыровцы – это суперсолдаты, эдакие киборги, способные сокрушить любую силу?

На мой взгляд, пропаганда основывалась на трех китах. Первый – это память о чеченцах, как о великих воинах, которые в 90-е годы сотворили настоящее чудо – разгромили российскую армию. Второй – это облик самих кадыровцев: мрачные, бородатые, атлетического телосложения, вызывающие страх уже всем своим видом. Третье – это то, насколько у них развязаны руки в самой России, где они действительно непобедимы в разного рода околокриминальных и околополитических грязных делах.

По поводу первых двух точно можно сказать, что все это труха. По части воинственности – чеченцы, конечно, сотворили военное чудо в 90-е годы, но надо все-таки учитывать, что воинственность не передается по наследству, иначе сейчас самыми великими воинами мира были бы итальянцы и скандинавы – потомки римлян и викингов.

Считать всех чеченцев априори хорошими воинами все равно, что считать всех бразильцев великими футболистами, – в Бразилии проживает около 120 млн человек, и большинство из них в футбол играть вовсе не умеют.

Воинственность нуждается в серьезной постоянной подпитке, иначе даже самый острый меч со временем тупится. При этом надо учитывать, что кадыровцы преимущественно – это невоевавшее поколение, которое про беспримерный подвиг 90-х годов знает только по рассказам. Кадыровцы нигде толком не воевали, у них сладкая жизнь, они обласканы властью, они передвигаются в лучших автомобилях, живут в пафосных московских гостиницах, ходят по самым дорогим кабакам. Какая, к черту, воинственность в такой ситуации? Сытость и безнаказанность – худшие враги воина.

По поводу внешнего вида – да, людей это вообще характеризует, встречают ведь по одежке. Запугивающая внешность всегда имеет свой эффект. На некоторое время. Но потом приходит понимание: объемы мышц и длина бороды к военной отваге не имеют никакого отношения.

Приведу пару примеров. Вот есть такая страна – Израиль. Пожалуй, самая воюющая в мире. И действительно непобедимая. Но вот в чем, как говорится, загогулина: в Грузии много туристов из этой страны, и их в большом количестве можно увидеть на тбилисских улицах. И вот скажу я вам честно, они не оставляют впечатления супер-воинов по кадыровской версии. Обычные люди среднего телосложения, среднего роста, кто-то спортивный, кто-то с небольшим пивным пузиком. Словом, нормальные люди. По виду так и не скажешь, что 80% из них имели опыт реальной войны… Тем не менее, если и есть непобедимая армия, то в первую очередь – это израильская.

Противоположный пример: в Сирии есть неофициальная проправительственная вооруженная группировка «Шабиха». По сравнению с ее членами, кадыровцы – худосочные ботаники. Мышцы у них самые большие из всех, что мне доводилось видеть, если не считать чемпионаты мира по бодибилдингу. Как представишь себе их в группе, да еще и с оружием, – мороз по коже… Однако в реальной войне «Шабиха» себя ничем особенным не проявила, кроме мародерства, погромов и убийств мирного населения. С военной точки зрения они ничто, несмотря на телосложение и длину бород.

И вот в свете этого назревает вполне логичный вопрос по поводу третьего пункта – к чему все это? Почему кадыровцам создают такой имидж, почему над их возвеличиванием так упорно работает госпропаганда? Если как воины они в общем-то середнячки, кому и зачем они нужны?

Есть такая байка, что Кремль платит дань Чечне, потому что боится нового восстания. Смешно. Те, кто это говорит, пусть внимательно посмотрит на Украину и потом представит себе – это ровно то, что будут делать с Чечней, если она еще раз рискнет взбунтоваться. И учтите – без мирового противодействия, без натовского оружия. Путин не будет воевать с Чечней, это ему и ненужно, он ее просто окружит и будет утюжить ракетами и бомбами до тех пор, пока последний живой чеченец не будет молить о пощаде.

Нет, тут все совсем иначе: кадыровцев Путин приберег для себя лично. Как любой правитель, который многие годы сидит на троне один, президент России наверняка параноик, и преданные, купленные за хорошие деньги кадыровцы – это гарантия против любой революции как внешней, так и внутренней. Кадыровцев к этому готовят. Им позволено столько потому, что в день, когда настанет час «Икс» и различные «росгвадрии» и «омоны» отойдут в сторонку, – именно на них, кадыровцев, будет возложена миссия спасения императора.

Нам сейчас может казаться, что этот час «Икс» никогда не настанет и все тревоги Путина по этому поводу беспочвенны, но главный лозунг любого диктатора гласит: «Никогда не говори никогда»… В этом секрет могущества кадыровцев. Они – персональный билет хозяина в вечную власть. И такая гарантия, как правило, хорошо оплачивается.

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