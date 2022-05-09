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Макрон выступил с инициативой создания альянса для стран-кандидатов на членство в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать европейский политический альянс нового типа, который позволит странам, не входящим в ЕС, включая Украину и Великобританию, присоединиться к «фундаментальным европейским ценностям».
По словам Макрона, даже если Украине будет предоставлен статус кандидата в ЕС, ей могут потребоваться годы, чтобы стать полноправным членом, поэтому вместо изменения устава членства французский президент выступил с инициативой создания нового альянса.
«Украина своей борьбой и мужеством уже является сердечным членом Европы, нашей семьи и нашего союза. Даже если мы завтра же присвоим ей статус кандидата, все хорошо понимают, что процесс вступления займет несколько лет, а то и несколько десятилетий», - сказал Макрон.
Другие новости дня
Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на президентских выборах
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Ваша победа является свидетельством поддержки народа и надежд на новые достижения. Убежден, что узы крепкой дружбы между нашими братскими республиками и впредь будут залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов», - отмечается в поздравлении.
Бжания пожелал Гаглоеву больших успехов на ответственном посту, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагиевой, обработаны более 97% протоколов.
В Армении отмечают Праздник Победы и Мира
Сегодня, 9 мая, в Армении отмечают Праздник Победы и Мира.
В связи с праздником премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы «воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину». Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.
Согласно сообщению, Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.
Премьер-министр также выступил с посланием по случаю 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как подчеркнул премьер-министр Армении, «победой в войне цивилизованное человечество сказало “нет” одному из величайших зол — фашизму».
«Неоценима в этом деле роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в составе Советской армии и армий союзных стран внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма.
В этой борьбе много сынов армянского народа отдали свои жизни во имя цивилизации, проявив героизм и непоколебимую преданность.
У нас было более 300 тысяч жертв во Второй мировой войне. 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза, многие наши соотечественники сражались в армиях союзных стран, участвовали в антифашистской борьбе ряда стран и увенчали славой свои имена. Сегодня мы преклоняемся перед подвигами и памятью наших героев, наших мучеников и гордимся героизмом наших предков», – отметил Пашинян.
«Именно дух наших дедов и отцов, ставших героями Великой Отечественной, Второй мировой войны, слился с духом добровольчества в начале 1990-х годов и стал гарантом борьбы Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] за выживание, победы в Первой Арцахской войне и освобождения Шуши.
Сегодня, после 44-дневной войны, мы с горечью констатируем, что не только не смогли превратить победу в первой Арцахской войне в дипломатическую, политическую, экономическую победу, но многие плоды этой победы утеряны, Арцах и Армения стоят перед серьезными вызовами.
Нашим ответом на эту ситуацию, однако, должны быть не мысли о том, что все кончено, а трезвый, рассудительный, грамотный анализ приведших к сложившейся военно-политической и региональной ситуации причин и прагматичное планирование будущего.
Кровь наших мучеников, отдавших свою жизнь за Родину, не должна пропадать даром, и величайшим выражением их дела должно стать укрепление армянской государственности, полная реализация прав армян Арцаха, мирное развитие наших поколений и мирное региональное сосуществование, что является единственной надежной гарантией Арцаха и Армении.
Получившее вотум доверия народа политическое большинство ведет Армению именно по этому пути, понимая все трудности, которые возникнут. Мы готовы противостоять этим трудностям, потому что руководствуемся убеждением, что да, мы идем трудным, но верным путем.
Мы не авторы бедствий, которые постигли нашу страну, нас постигла жестокая судьба и священная миссия: провести нашу Родину через неизбежные бедствия, которые накапливались на протяжении уже многих лет, и довести ее к мирному, благополучному, счастливому будущему», – подчеркнул армянский лидер.
«Нам не всегда удавалось превратить победы на поле боя в победы в жизни. Мы должны суметь превратить наши неудачи на поле боя в победы в области образования, науки, промышленности, экономики, внешней политики, итогом которых должен стать длительный и стабильный мир, всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Сегодня мы преклоняемся перед нашими дедами, нашими отцами, нашими братьями и нашими сыновьями, которые сражались и отдали свою жизнь за Родину. Их победы в войнах, наши неудачи в войнах должны стать победой жизни.
Вечная слава нашим героям!» – завершил свое послание премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Праздничный парад и акция «Бессмертный полк» прошли в Абхазии
В честь Дня Победы на сухумской Набережной Диоскуров сегодня прошел торжественный марш парадных расчетов.
Как пишет агентство «Апсныпресс», командовал маршем первый заместитель министра обороны самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Цвижба, принимал – министр обороны Владимир Ануа.
Президент Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб возложили венки к памятнику Неизвестному солдату.
Сегодня же в Сухуми прошла акция «Бессмертный полк» – сухумчане с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам города до памятника Неизвестному солдату.
Шарль Мишель в Одессе: ещё Пушкин отмечал её европейский дух
Глава Европейского совета Шарль Мишель на 9 мая приехал в Одессу.
Он написал, что решил отметить День Европы в этом городе, европейский дух которого отмечал ещё Пушкин.
“А сегодня тут украинцы укрывают памятники от пуль и ракет и защищают свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС с вами”, - написал он в твиттере. Сообщается также, что он провёл разговор по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мишель уже во второй раз после начала российского вторжения приезжает в Украину, ранее он побывал в Киеве.
Заявления о европейских перспективах Украины и её поддержке в войне с Россией сделали сегодня и другие лидеры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уже в июне комиссия может высказаться о возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский сегодня заявил, что Украина заполнила вторую часть необходимых для этого документов. По словам фон дер Ляйен, будущее Европы является также будущим Украины.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что "долгом Европы" является помощь Украине, отметил, что переговоры о её вступлении в ЕС могут длиться годы, возможно - более 10 лет.
- Русский поэт Александр Пушкин жил в Одессе в начале 1820-х годов, его именем названа одна из центральных улиц города. После российского вторжения в ряде украинских городов снесли памятники Пушкину, ведутся дискуссии о переименовании улиц, названных в честь российских деятелей культуры. Решения в каждом конкретном случае принимают местные власти.
Иванишвили проведет серию пресс-конференций – он вновь судится с Credit Suisse
Грузинский миллиардер и экс-премьер Бидзина Иванишвили во второй раз будет судиться со швейцарским банком Credit Suisse.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Netgazeti, PR-компания Cision от имени Иванишвили заявила о значительных финансовых потерях, так как банк задержал операции в трастовом фонде Green Vals, который был создан для защиты интересов бенефициаров.
«Предположительно, Бидзина Иванишвили является жертвой не только дискриминации, но и кампании политического давления со стороны банка», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что 4 марта 2022 года бенефициары потребовали выплат. Их требование было удовлетворено только 4 апреля, что нанесло бенефициарам финансовый ущерб.
Управляющий объяснил задержку «геополитической обстановкой в Восточной Европе». При этом в заявлении не говорится, какой именно финансовой ущерб был нанесен Иванишвили и какие именно транзакции задержал швейцарский банк.
Согласно заявлению, случай 4 марта не является отдельным случаем. Бенефициары никак не связаны с вторжением России в Украину и не находятся под какими-либо санкциями. У самого Бидзины Иванишвили, бывшего премьер-министра Грузии, двойное гражданство Франции и Грузии, и он не связан со списком подсанкционных лиц и организаций.
«Бидзина Иванишвили крайне недоволен управлением активов. Фактически мы находимся в ситуации, в которой действия управляющего тотально противоречат целям и принципам траста. У их действий нет экономической основы, они создают опасный прецедент. Самое интересное то, что банк связывает свои действия или бездействие с международной политикой, что приобретает форму политического давления», – говорится в заявлении PR-компании.
Сообщается также, что в ближайшие недели Иванишвили намерен организовать серию пресс-конференций для международных СМИ.
- О том, что Иванишвили выиграл дело против швейцарского банка Credit Suisse на Бермудских островах Financial Times сообщило в конце марта. Общая сумма исков составляла около 800 миллионов долларов.
- Иванишвили утверждал, что пострадал от действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона. Он был осужден за мошенничество в 2018 году, освобожден в 2019-м, а в 2020-м покончил жизнь самоубийством. Лескодрон признался, что во время финансового кризиса 2008 года начал покрывать убытки за счет денег клиентов.
Бибилов: на украинской земле вновь идет смертный бой против фашистской нечисти
9 мая в Южной Осетии отметили Парадом Победы и шествием «Бессмертного полка».
Действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, выступая на параде, прокомментировал войну в Украине, заявив, что «сегодня на украинской земле вновь идет смертный бой против фашистской нечисти».
Югоосетинский лидер уверен, что Украина «стала центром притяжения для нацистов со всего мира».
«Захват власти на Украине идейными наследниками нацизма обернулся развертыванием жесточайшего террора против всех, кто смел встать у них на пути. Вооруженная агрессия против народа Донбасса, поощряемая зарубежными спонсорами и единомышленниками нацистов, обернулась настоящей трагедией. На руках нацистов кровь многих тысяч невинных жертв – женщин, стариков и детей», – отметил он.
«Была развернута подготовка агрессии против России – от создания сети лабораторий по разработке бактериологического оружия и работы над созданием ядерного оружия вплоть до планов вторжения на территорию России», – добавил Бибилов.
Сегодня же югоосетинский лидер принял участие в шествии «Бессмертного полка» на цхинвальской Театральной площади. Как пишет агентство «Рес», Бибилов пронес портрет брата своего деда – Сулико Бибилова.
Как сообщалось ранее, во втором туре президентских выборов, прошедших накануне, Бибилов уступил оппозиционеру Алану Гаглоеву.
Гонконг возглавил ставленник Пекина Джон Ли
В воскресенье главой администрации Гонконга — особого района КНР, автономия которого в последние годы во многом была свёрнута — стал начальник службы безопасности города Джон Ли. Он был единственным кандидатом и получил более 99% голосов коллегии выборщиков.
"Это свидетельствует о том, что власти усиливают деспотичный подход к Гонконгу. Теперь политикой управления городом станет национальная безопасность", — прокомментировал результаты голосования правозащитник и бывший депутат Гонконга Натан Лоу телеканалу CNN.
В Гонконге Ли руководил подавлением антиправительственных протестов и поддержал пекинский закон о национальной безопасности, серьёзно ограничивший автономию Гонконга.
Джон Ли более тридцати лет служил в полиции. В 2019 году, уже будучи министром безопасности Гонконга, он активно продвигал законопроект об экстрадиции. Законопроект позволил бы отправлять задержанных гонконгцев на материковый Китай. Местные жители решили, что таким образом Пекин посягает на автономию Гонконга. В городе прошли массовые протесты, подавлением которых командовал Джон Ли. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов были задержаны более десяти тысяч человек, 40 процентов из них — студенты и школьники. Несмотря на действия полиции, Ли хвалил своих “смелых офицеров” и осуждал протестующих как “радикалов, сеющих террор”, — передаёт CNN.
В июне 2020 года Пекин ввёл в Гонконге закон о национальной безопасности, главным исполнителем которого стал Джон Ли. Закон, запрещающий сепаратизм, терроризм и сговор с иностранными силами, используется властями для преследования оппозиционных политиков, активистов и журналистов. Многие из них были арестованы или вынуждены бежать за границу.
В том же году США ввели против Джона Ли и других пропекинских политиков санкции за подрыв автономии города и демократических процессов, а также за участие в массовых арестах. Ли назвал санкции “неразумными” и “актом запугивания”.
Гонконг — специальный административный район Китая, глобальный финансовый центр. На острове проживает около 7,5 миллионов человек. В 1997 году Великобритания передала остров Китаю с условием, что Гонконгу будет предоставлена широкая автономия до 2047 года. Закон о национальной безопасности серьёзно подорвал либеральные свободы, обещанные Гонконгу, включая свободу слова. По итогам 2021 года Гонконг опустился с 80 на 148 место во Всемирном индексе свободы прессы.
Министр обороны Британии: Путин и генералы могут закончить как нацисты
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несёт ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.
Уоллес выступает сегодня в Национальном музее армии в Лондоне, но отрывки из его речи уже стали достоянием гласности. "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", – считает британский министр. "Их судьба в конечном счёте окажется такой же".
По словам Уоллеса, как сама неспровоцированная агрессия против Украины, так и зверства, совершённые в её ходе - включая насилие против женшин и детей - наносит ущерб памяти о жертвах, которые Россия принесла в прошлом, и её репутации в мире, которой она когда-то могла гордиться. Британский министр считает, что Путин "украл" историю борьбы российского народа с нацизмом для своих политических целей. "Все профессиональные военные должны быть возмущены поведением российской армии" - считает британский министр. По словам Уоллеса, командование российской армии должно быть поставлено под трибунал.
Многие лидеры стран запада в своих выступлениях, посвящённых победе над нацизмом, в этом году упоминают о войне в Украине, проводя прямые и непрямые параллели между действиями гитлеровской Германии во Второй мировой войне и России - сейчас.
9 мая президент США Джо Байден, как сообщил Белый дом, подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины. Оружие и другие товары по ленд-лизу будут поставляться Соединёнными Штатами впервые со времён Второй мировой войны, когда такие поставки помогли в том числе Советскому Союзу.
В Варшаве российского посла облили красной краской
В Варшаве совершено нападение на российского посла. Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии.
Опубликовано видео, на котором посла и сопровождающих его лиц окружают люди с украинскими флагами, скандирующие "Фашисты". Российское агентство РИА Новости опубликовало видео с послом без звука.
Польша занимает жёсткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. В страну после начала войны прибыли более 3 миллионов украинских беженцев.
Сам посол после инцидента заявил, что серьёзно не пострадал. По его словам, посольство заявит протест. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо", а "на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма".
Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы «ДНР» Захарченко
В столице Чеченской республики городе Грозном одну из улиц назовут в честь погибшего в 2018 году главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Руководитель Чечни заявил, что Захарченко "посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость" и воевал против "бандеровских прихвостней".
Губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко в понедельник, 9 мая сообщил о том, что улица в новом микрорайоне Южно-Сахалинска также будет названа в честь Захарченко. По словам главы региона, решение принято "после многочисленных обращений общественных и ветеранских организаций". Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что улица имени Захарченко появится в Комсомольске-на-Амуре.
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что в микрорайоне Спутник в Кызыле появится улица имени полковника армии "ДНР" Владимира Жоги, погибшего в 2022 году. В другом микрорайоне города одна из строящихся улиц будет названа в честь Захарченко. Кроме того, в селах Тувы появятся улицы, названные в честь российских военных погибших в ходе войны в Украине.
Глава Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в строящемся микрорайоне "Зелёная Река" в честь Захарченко и Жоги. Об этом Бурков сообщил в своём телеграм-канале. Глава Камчатки Владимир Солодов предложил называть улицы "городов и поселков" в честь погибших участников "специальной операции" на Донбассе.
- Первый глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Россия обвинила в убийстве украинские спецслужбы, однако Киев эти обвинения отвергает и подозревает, что к инциденту причастна российская сторона.
Прага лишит маршала Конева почётного гражданства
Городской совет столицы Чехии - Праги принял решение посмертно лишить советского маршала Ивана Конева почётного гражданства города.
Решение должен ещё подтвердить городской парламент, ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.
Конев получил почётное гражданство Праги в июне 1945 года. Он командовал частями Красной армии, которые 9 мая 1945 года вошли в Прагу. С инициативой лишить его почётного гражданства - на фоне российского вторжения в Украину, которое большинство чешских политических сил резко осуждает - выступил мэр Праги Зденек Гржиб. В обосновании решения говорится, что события 1945 года следует рассматривать в историческом контексте, и долгое время власти Чехословакии, ставшей после войны частью "советского блока", допускали лишь одну трактовку исторических событий, в рамках которой маршала Конева называли освободителем Праги.
Как отмечается в документе, Красная армия достигла Праги уже после капитуляции как Германии, так и немецкого гарнизона города, заключившего соглашение с руководителями Пражского восстания о выходе из Праги. Также, как утверждается, Конев отдал 9 мая приказ о бомбардировке города Млада-Болеслав, чтобы не допустить отхода немцев на запад. При бомбардировке погибли множество мирных жителей. Отмечена и роль Конева при подавлении восстания в Будапеште в 1956 году.
Почётными гражданами Праги являются несколько десятков человек, в их числе семеро советских диссидентов, вышедших в 1968 году на Красную площадь в Москве в знак протеста против вторжения в Чехословакию, а также музыкант Мстислав Ростропович. Лишены гражданства были на данный момент трое, это лидеры компартии Чехословакии Клемент Готтвальд и Густав Гусак и советский диктатор Иосиф Сталин.
В 2020 году власти городского района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, установленный в 1980 году. Тогда подчёркивалось, что решение не ставит под сомнение роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Однако российский МИД заявил резкий протест, и отношения между Москвой и Прагой серьёзно ухудшились. Дальнейшее их ухудшение произошло в связи с войной в Украине.
Гаглоев лидирует с 54,2% голосов после подсчета 97% протоколов
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 54,2% голосов после обработки 97% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 43,3% голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.
«Это данные на 12:00 дня 9 мая. Обработано более 97% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 434, что составляет 43,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 15 867, что составляет 54,2% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», – сказала Гагиева.
По данным главы ЦИК, против всех проголосовали 779 избирателей, что составляет 2,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в выборах приняло участие 25 395 человек. Явка избирателей составила 64,75%.
Как сообщалось ранее, Анатолий Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Алану Гаглоеву успешной работы.
- Грузия и международное сообщество не признают выборы в Южной Осетии. В Тбилиси голосование назвали «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
В МИД Грузии осудили второй тур выборов югоосетинского президента
В МИД Грузии осудили второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии.
«Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», – подчеркнули в ведомстве.
«В условиях российской оккупации и эффективного контроля никакие выборы не могут иметь юридической силы, пока сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки грузин, до сих пор лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома, а права и свободы живущих на местах людей грубо нарушаются», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, в МИД Грузии подчеркнули, что «эффективный контроль России над оккупированными регионами и ее ответственность за нарушения прав человека четко обозначены решением Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года».
Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество должным образом оценить и эффективно отреагировать на очередное незаконное действие против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
- Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагиевой, обработаны более 97% протоколов.
Сотрудники «Ленты.ру» разместили на сайте антивоенные статьи
На сайте "Лента.ру" – одном из самых посещаемых новостных сайтов в России – утром 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей.
Сейчас статьи с такими заголовками, как "Российская армия оказалась армией воров и мародеров" или "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика". Несколько статей и скриншот главной страницы сайта сохранились в веб-архиве. Они подписаны именами сотрудников "Ленты.ру". В частности, ответственность за размещение статьи "Войной нельзя прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор отделов Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" – говорится в завершении статьи.
Все статьи начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Источник "Медиазоны" в издании "Лента.ру" подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных ранее новостях.
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Хакеры взломали программу передач платного российского ТВ
Хакеры взломали программу передач некоторых операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".
Сообщается, что были взломаны сервисы МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Также утром 9 мая была совершена кибератака на видехостинг Rutube. Сервис перестал работать. Позднее представители Rutube заявили, что "локализовали инцидент".
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. С начала войны хакеры неоднократно утраивали атаки на сайты российских СМИ и государственных органов.
Грузия отмечает День Победы над фашизмом
День Победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая, в стране это праздничный и выходной день.
В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке, закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки прошли через ограждения и собрались у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».
В парке Киквидзе с утра побывали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. Они возложили цветы к мемориалу и встретились с ветеранами.
Вторая мировая война оставила тяжелый след в Грузии —на фронт ушли около 700 тысяч, из которых погибли до 300 тысяч человек.
К дню победы над фашизмом, согласно распоряжению правительства, ветераны в Грузии получили по 1000 лари (330 долларов), а семьям жертв войны передали по 500 лари (115 долларов).
На сегодняшний день в Грузии в живых остаются всего 172 ветерана, 131 из них проживает в Тбилиси.
Грузинская оппозиция настаивала на переносе праздничной даты на восьмое мая, чтобы отмечать ее со всей Европой, однако инициатива была в очередной раз отвергнута властями.
Путин о войне в Украине: «Россия нанесла упреждающий удар»
Россия нанесла "упреждающий удар", начав военное вторжение в Украину 24 февраля, и это было "единственно правильное решение". Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.
В России и ряде других стран бывшего СССР 9 мая отмечается 77-летие победы над нацистской Германией. В этом году праздник отмечается на фоне военного вторжения российских войск в Украину. Причиной начала "спецоперации" Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, отказали России в гарантиях безопасности и готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым.
Традиционную минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне, но и о погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, от "обстрелов неонацистов", а также о российских солдатах, погибших в Украине. Президент также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибших и раненым.
Перед Днем Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин 9 мая может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений он не сделал.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена – самолеты, включая так называемый самолет Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходит акция "Бессмертный полк". Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях на акции "Бессмертный полк" в ряде городов – из-за того, что жители принесли с собой плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало, в частности, движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до Дня победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня также отмечается День Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два Дня Победы, а "где-то" – ни одного.
Мероприятия в честь Дня Победы проходят в ряде городов Украины, оккупированных Россией, в частности в Херсоне. В так называемой "ДНР" парады, напротив, отменили, заявив об угрозе обстрелов.
Зеленский: скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что в этот день Украина борется за новую победу и одержит ее.
«Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы – победы Украины», – сказал глава государства 9 мая.
По его словам, 24 февраля Россия начала «наступление на те же грабли», передает сайт Крым.Реалии.
Отметим, что в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 8 мая – День памяти и примирения.
«На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал… Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каковой является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинцы воюют не против кого-то, а за себя, за свою свободу и независимость.
«Мы бьемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне. В которой погибли более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В целом же война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим «можем повторить». Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен», – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что нынешняя война – это война не двух армий, это война двух мировоззрений.
«Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», – добавил глава государства.
«Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом. Чтобы слово «денацификация» получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Верю, что мы точно прогоним оккупантов из собственной земли», – подчеркнул Зеленский.
Недавно в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, предлагающий отказаться от государственного праздника в День победы 9 мая, а ежегодно отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На Красной площади в Москве проходит военный парад
В России и ряде других стран бывшего СССР сегодня отмечается день Победы. 77 лет назад в СССР было объявлено о капитуляции нацистской Германии.
В этом году праздник отмечается на фоне так называемой специальной военной операции - так власти РФ называют российскую агрессию в Украине.
На Красной площади в Москве проходит военный парад. Ожидается, что на нём выступит президент России Владимир Путин. Перед днём Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин - в связи с относительными неудачами, которые терпит российская армия - может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этого не будет.
Путин уже прибыл на парад. На трибуне также другие руководители - в том числе глава правительства Михаил Мишустин, заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена - самолёты, включая так называемый самолёт Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходят шествия так называемого Бессмертного полка. Они проходят в очном формате впервые за три года. Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях в ряде городов, где люди принесли на "Бессмертный полк" плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало в частности движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до дня Победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня тоже отмечается день Победы - хотя и без массовых мероприятий.
Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провёл параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два дня Победы, а "где-то" - ни одного.
Признавший поражение на выборах Бибилов говорит, что референдум о присоединении к России состоится
Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил РИА Новости действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов.
«Референдум будет», – сказал он.
Бибилов отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.
«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», – добавил он.
Отметим, что лидирующий на выборах Алан Гаглоев еще в апреле пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
«Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – сказал тогда Гаглоев.
- Лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 53,67% голосов после обработки более 85% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 41,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.
Советник главы МВД Украины: «Крымский мост будет разрушен»
"Крымский мост обязательно будет разрушен, это вопрос времени", - такое заявление сделал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. По его словам, для выполнения задачи у украинской армии уже есть необходимое оружие, но военным нужно "гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря".
Издание "Вот так" отмечает, что несколько дней назад в интернете появился сайт с обратным отсчётом времени до уничтожения Крымского моста. Якобы это должно произойти 9 мая.
Ранее представитель вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш также предположил, что украинские военные могут нанести удар по Крымского мосту именно в эту дату. Он назвал переправу "очень важным стратегическим объектом, повреждение которого станет серьёзным ударом для России, поскольку по мосту поставляют оружие для всего южного направления" боевых действий.
Мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, был введён в эксплуатацию в 2019 году. Его протяжённость - почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства - около 250 миллиардов рублей.
С начала вооружённого вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года, российская армия полностью заняла побережье Азовского моря, что позволяет РФ контролировать на данный момент как сухопутные, так и морские пути до полуострова Крым.
Бибилов признал поражение и пожелал Гаглоеву успешной работы
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. Он пожелал лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву успешной работы.
«Очень надеюсь, что у него все получится», – сказал Бибилов на пресс-конференции.
Лидирующий на выборах Алан Гаглоев заявил, что чувствует гордость за выбор народа, а также за то, что его соперник по второму туру Анатолий Бибилов признал результаты выборов.
Отметим, что сторонники Гаглоева в эти минуты отмечают победу на центральной площади Цхинвали.
Ранее председатель ЦИК заявила, что после обработки 18% протоколов во втором туре Анатолий Бибилов набирает 2274 голосов (37%), Алан Гаглоев – 3686 голосов (59,22%), против всех – 236 (3,79%).
- Грузия не признаёт выборы в Южной Осетии, сообщил МИД страны в апреле. Тбилиси назвало голосование «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
По предварительным результатам, на выборах в Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев
На выборах в Южной Осетии, по предварительным результатам, побеждает Алан Гаглоев, - заявила глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
Как сообщает агентство «Рес», после обработки 18% протоколов, Анатолий Бибилов набирает 2 274 голосов, Алан Гаглоев - 3 686 голосов. Против всех - 236 голосов.
- 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента. За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. Глава республики избирается сроком на пять лет.
«Талибан» обязал женщин в Афганистане скрывать лицо на публике
Контролирующее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. Неподчинение указу будет наказываться арестом сопровождающих нарушительниц мужчин. Об этом сообщила Афганская служба Радио Свобода.
Указ распространен 7 мая. Согласно новому закону, за нарушение будет наказываться не женщина, а мужские члены ее семьи. В провинции Герат талибы, как сообщается, запретили обучать женщин управлять автомобилем: официально об указе не сообщалось, пока неизвестно, распространяется ли он на всю территорию страны.
Обязательное ношение паранджи было введено талибами еще при предыдущем управлении ими Афганистаном, закончившимся после военного вторжения стран Запада в 2001 году. В ходе войны за власть над республикой «Талибан» вводил ограничения для женщин на контролируемых ими территориях, но представители движения обещали соблюдать права женщин после получения власти.
Однако эти обещания нарушаются после захвата власти в 2021 году. Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами. Государственный департамент США выразил обеспокоенность по этому вопросу, заявив, что Вашингтон с тревогой воспринимает тот факт, что прогресс, достигнутый афганскими женщинами за последние 20 лет, уходит в прошлое.
В воскресенье запрет на публичную демонстрацию лица выразила миссия ООН по содействию Афганистану: заявив, что закон «противоречит многочисленным заверениям об уважении и защиты прав всех афганцев». В организации добавили, что будут добиваться встреч с властями Талибана, чтобы получить разъяснения относительно статуса нового ограничения.
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