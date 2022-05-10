На днях глава Очамчырской администрации Беслан Бигвава, устроивший стрельбу под Новый год в сухумском ресторане, был освобожден судом от уголовного преследования «по примирению сторон». Указом президента он сразу был восстановлен в должности после временного отстранения. «Эхо Кавказа» решило выяснить, что об этом думают местные жители.

– Как вы относитесь к тому, что президент подписал указ о восстановлении в должности главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава?

Земфира: Инцидент, который произошел в новогоднюю ночь, конечно, ни в какие рамки не входит. Тем более, человек занимает должность, с него пример должны брать. Я считаю, что это неправильно. Закон должен соблюдать каждый гражданин в стране, закон есть для всех. Если бы простой парень стрельнул, его бы посадили, наказали. А это, видите, чиновник, это неправильно. Президент не должен был его назначить. Население района, где он глава администрации, его поддерживает, тут две стороны. На самом деле, у нас никогда так не будет порядка, закон должны все соблюдать. Может, праздник, человек, ошибся, это понятно, но, в любом случае, за ошибку надо платить, не финансово, а наказать.

Изольда Курмазия, общественная организация «Абжуйские женщины»: Мы, как жители г. Очамчыра, у нас много глав было, каждый делал свой вклад в город. Но что сказать именно о Беслане Бигвава, это достойный глава, за которого весь район, не только наш город, не только наши городские жители, подключились для того, чтобы его восстановить на эту должность. Он за короткое время сделал очень много дел и планирует сделать. Я, как жительница и как представитель организации, согласна и подписала петицию за его восстановление в должности.

– Вы знаете, почему его тогда отстранили от должности и сейчас восстановили?

Изольда Курмазия: Да, хотелось бы, конечно, чтобы такого прецедента не было, это никому неприятно, но в жизни всякое бывает. Так как все жители стали за него, зная, все понимая, все горожане, мы рады, что его восстановили в должности.

Женщина: С Бесланом Бигвава лично не знакома, но я слышала положительные отзывы от жителей Очамчырского района о его деятельности на посту руководителя Очамчырского района. Но из того, что произошло в новогоднюю ночь, я не понимаю, каким образом человек, нарушивший уголовный закон, может приступить к исполнению обязанностей. Чем руководствовался президент, вызывает большие вопросы.

Астанда: Отрицательно отношусь.

– Почему, поясните.

Астанда: Потому что человек совершил преступление. Во-первых, он был вооружен, он стрелял, он ранил людей, он с ними договорился. Я считаю, что все равно это преступление, и он должен был понести наказание. Но вместо наказания он восстановлен в должности. Я считаю, что это неправильно.

Дмитрий Турнанба: Я, как житель города Очамчыра, очень хорошо отношусь к этому указу, я долго ждал, когда это произойдет. Мы всячески поддерживали Беслана Владимировича. На самом деле, наступил момент, когда в нашем районе появился человек, который действительно что-то делает для района, для города. И мы всячески пытаемся эго поддерживать и всегда чувствуем от него поддержку. И поэтому произошел такой момент, что весь город, весь район, действительно, объединился и захотел вернуть нашего главу. Я, например, на своем веку не помню такого случая, когда, действительно, не кого-то заставляли выходить на митинги, а когда жители сами выходили в поддержку какого-то человека. Вы можете приехать в Очамчыру, выйти в город и посмотреть на наш город, какие есть изменения в лучшую сторону.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия