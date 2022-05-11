Как спасти Кодорскую крепость?

Тысячелетняя Кодорская крепость в селе Атара Очамчырского района, которую некоторые называют также Атарской, в последние годы находится под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки. 12 лет назад под натиском бурных вод реки Кодор рухнула часть крепостной стены. В 2017 году эта история могла повториться. Но фирма «Неруд Инвест» вовремя обратила внимание на ситуацию и подсыпала берег, сдвинув русло Кодора на десять метров от обрыва. Причем специалисты прогнозировали, что проведенных работ хватит примерно на пять лет. Так и произошло.

Две-три недели назад специалисты Института экологии Академии наук Абхазии во время мониторинга берегов обнаружили, что весенний паводок подмыл берег и разрушил восточную стену крепости. Фрагменты кладки упали в реку.

Начало строительства Кодорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства (IX-X века), а продолжалось оно несколько столетий. Это оборонительное сооружение площадью два квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри. Привратная башня высотой 14 метров служила визуальному сообщению с подобными ей в селах Цабал и Члоу. Кодорская крепость, построенная из известняка и речного булыжника, окруженная с трех сторон рвом, – одно их немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии. За тысячу лет своей истории она пережила множество сражений. Удивительно, но пригодилась она и во время грузино-абхазской войны тридцатилетней давности. Здесь укрывались абхазские бойцы Восточного фронта, которых с воздуха обстреливала грузинская авиация.

Начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан рассказал сегодня «Эху Кавказа» о том, что о случившемся в департамент почти одновременно сообщили директор Института экологии Роман Дбар и администрация села Атара. Шандор несколько сезонов возглавлял археологические раскопки на разных участках Великой Абхазской стены, и первый мой вопрос был такой: можно ли отнести Кодорскую крепость к системе этой стены, которая тянулась дугой от устья реки Кяласур до берега реки Ингур. Ученый ответил:

«Ну, смотрите… По внешним характеристикам, по кладке – булыжник, скрепленный известковым раствором, речной камень, в основном, потому что над рекой находится, на обрыве, – это очень похоже на кладку Абхазской стены. В замке Баграта в Сухуме тоже такая кладка. Он, кстати, недалеко от Великой Абхазской стены находится. И она, крепость, даже если не относится к системе Великой Абхазской стены, то хотя бы синхронно с ней существовала. Мы начали небольшие раскопки в этой крепости в прошлом году. Финансировал Абхазский институт гуманитарных исследований. А до нас еще Юрий Николаевич Воронов по подъемному материалу определял, что там крепость десятого – одиннадцатого – двенадцатого веков. Примерно такая же датировка и у нас получается. Мы смогли там небольшие шурфы сделать, небольшой раскоп глубиной около метра. Ну, материал сам богатый. На такой площади и керамических, и металлических находок очень много. Мы предполагаем еще и этим летом продолжить исследования».

Крепость находится примерно в пяти километрах от центра села Атара, сказал Шандор. И продолжил:

– А Великая Абхазская стена проходит выше крепости, тоже примерно в пяти километрах. Она пересекает ту же реку Кодор. Возможно, что крепость какое-то узловое значение имела, вот эта Кодорская крепость. И, возможно, контролировала там переправу, дополнительный какой-то дозорный пункт был. Мы знаем, что в селе Атара еще много археологических памятников этого периода. Там было огромное поселение, и это не предположение, это доказанный факт. Скорее всего, местное население тоже пряталось там во время каких-то нашествий, каких-то опасностей. Собирались в этой крепости и защищались.

– Главный сейчас вопрос – как все же спасти эту крепость?

– Да, это, конечно, самое важное. Исследования – это один вопрос. Пока, можно сказать, были какие-то разведывательные раскопки. Спасти этот памятник – это обязанность не только исследователей, это обязанность, прежде всего, администраций села, района, властей республики. Там высота обрыва – около 40-50 метров. И вот представляете, подпорную стену сооружать вот такой высоты… Но это необходимо делать. Все, конечно, упирается в финансы. И нужно привлекать такие компании, которые имеют спецтехнику и могут направить русло реки в нужном направлении, чтобы она не подмывала основание этой крепости. Сейчас мы направили письмо от министерства премьер-министру и ждем какой-то реакции, надеемся, что удастся спасти этот памятник.

Между тем Кодорская крепость может стать хорошим туристическим маршрутом в Восточной Абхазии. Средневековых строений такого масштаба и сохранности в Абхазии практически не осталось.

Но стихия наступает не только на эту крепость. Сравнительно недавно у села Багмаран река Кяласур размыла и разрушила одну из башен Великой Абхазской стены. Сегодня найти остатки этой башни практически невозможно. Под угрозой разрушения находится генуэзская крепость в селе Кындыг, которая известна под названием Сан-Тамазо и стоит над клифом – обрывом морского берега.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия