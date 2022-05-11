Херсон может ждать судьба Крыма

Херсонская область Украины может войти в состав Российской Федерации. О таком желании объявила «военно-гражданская» администрация области, занятой российскими войсками. Противостояние в Украине перешло тем временем на энергетический уровень, а западные страны опасаются расползания войны на другие государства Европы.

Подконтрольная Москве администрация Херсонской области Украины, занятой российскими войсками, намерена просить Владимира Путина включить регион в состав Российской Федерации. Об этом заявил замглавы «военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов. По его словам, «город Херсон – это Россия, никаких Херсонских народных республик на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов также не будет». Стремоусов уверяет, что «это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России». Ранее представитель пророссийской администрации уже выступал с подобными заявлениями. В частности, еще 7 мая он заявил, что регион стремится войти в состав России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил, что процедура вероятного вхождения области в состав России должна быть «юридически абсолютно четкой и легитимной, как было с Крымом».

«Безусловно, быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области. Это первое. И определять свою судьбу должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку и юридическое обоснование. Быть абсолютно легитимными. Так, как это было в случае с Крымом».

Между тем Украина прекратила 11 мая транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода. Причиной названа потеря контроля в результате российского вторжения. В результате «Газпром» лишится трети транзитных мощностей на украинском направлении, но у российской компании есть другие трубопроводы в обход Украины, так что, уверяют в Москве, при желании общий транзит на европейский рынок может сократиться не более чем на несколько процентов.

Украинцы предложили «Газпрому» временно перевести транзит севернее, на другой пункт пропуска «Суджа», который остается под контролем Украины. Но в Москве дали понять, что не расположены к диалогу.

«Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Она привержена своим контрактным обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении «Газпрома», что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация – от «Газпрома», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, желание это под вопросом, поскольку российский монополист сокращал поставки в Европу еще до решения Владимира Путина о вторжении в Украину. С началом же бомбардировок Россия и ЕС перешли фактически к открытой энергетической войне. Глава Кремля потребовал платить за газ в рублях, а тем, кто отказался – Польше и Болгарии, перекрыл вентиль. ЕС, со своей стороны, отказался от закупок угля в России, почти согласовал эмбарго на российскую нефть и намерен уменьшить на две трети закупки российского газа до конца года. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к конфронтации:

«У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов. И мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации. И пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее».

К конфронтации готовятся и на Западе. Причем страны, которые до вторжения в Украину придерживались внеблоковой позиции, демонстрируют все большую готовность присоединиться к Североатлантическому альянсу. Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. В ближайшее время ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией. Обе страны, с руководством которых сегодня встретился премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО. Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции, Джонсон заявил о грустной иронии, поскольку, по его словам, страны Евросоюза теперь вынуждены обсуждать, как укрепить свою защиту от «пустого тщеславия тирана XXI века»:

«Когда Европа праздновала День Победы в 1945 году, победу, частично обеспеченную героизмом русского народа, мы надеялись, что мир на нашем континенте сохранится. Кровожадная кампания Путина против суверенной нации положила конец этой надежде и создала новую реальность, с которой пришлось столкнуться Европе».

В Москве не замедлили с ответом. Глава МИД Сергей Лавров завуалированно намекнул, что такими действиями Запад провоцирует войну в Европе:

«Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим. Но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами».

Сегодня сразу несколько российских политиков обрушились на западные страны с обвинениями во вмешательстве в дела России и использовании грязных политических методов. Так, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США пытается очернить политическое и военное руководство России в глазах простых граждан с помощью фейков. А спикер Госдумы Вячеслав Володин уверяет, что США пытаются устроить в Украине «голодомор», вывозя из страны зерно.