Бидзина Иванишвили переходит через все Альпы

Обвинения в политической ангажированности, которые выдвинул швейцарскому банку Credit Suisse Бидзина Иванишвили, там назвали беспочвенными. Тем не менее в правящей партии продолжают утверждать, что проблемы Иванишвили в отношениях с банком связаны с давлением иностранных и грузинских политиков.

Бидзина Иванишвили во второй раз подает в суд на швейцарский банк.

Ранее миллиардер уже выиграл судебный спор с Credit Suisse по другому вопросу. Верховный суд Бермудских островов обязал выплатить более 550 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба. Новый процесс состоится в сентябре этого года в Сингапуре. На данный момент неизвестен объем иска, который попытается отсудить бывший премьер.

В официальном письме, направленном в Netgazeti швейцарским банком, говорится, что два судебных процесса никак не связаны меж собой.

«В заявлении адвокатов (Иванишвили) говорится о безосновательных обвинениях, которые не имеют ничего общего с судебным процессом на Бермудских островах или активами, доверенными Credit Suisse», – говорится в кратком ответе изданию.

Сторона защиты Иванишвили никак не прокомментировала заявление банка, сославшись на выходной:

«Сегодня нерабочий день, я отдыхаю, просьба с пониманием отнестись. Желаю успешного дня, еще раз с праздником», – заявил адвокат Иванишвили Виктор Кипиани журналистам.

Между тем не утихают страсти после недавних заявлений лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и нескольких депутатов, в которых они заявили о политической подоплеке судебной тяжбы Иванишвили. Поздно вечером 11 мая эти высказывания прокомментировала посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Бесполезно делать необоснованные комментарии, которые вызывают замешательство в обществе. Это своего рода дезинформация, которая вносит путаницу и в конечном счете разделяет людей. Сейчас настало время, когда Грузия нуждается в объединении, а не в разделении. Сейчас настало время для единства. Я сбита с толку содержанием этого комментария и не могу объяснить, извините», – заявила она журналистам.

Примечательно, что «Грузинская мечта» третий день кряду пытается доказать, что задержка с переводом денег экс-премьер-министру Бидзине Иванишвили является частью плана вовлечения Грузии в войну внутренними и внешними силами.

Политолог Гия Хухашвили напоминает, что если раньше правящая партия обвиняла в этом представителей украинского правительства и грузинскую оппозицию, то теперь она в этой схеме рассматривает таковым Запад. По словам политолога, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в своих многочисленных выступлениях даже не попытался опровергнуть эти утверждения. Описанный правящей партией сценарий эксперт назвал «бредом», высказав свое мнение о причинах такого развития событий.

«В ожидании санкций Бидзина Иванишвили пытается политически перестраховаться, и, если это произойдет, он скажет, что на него наложили санкции не потому, что для этого были объективные причины, а потому, что он не пожелал втянуться в войну. Это язык шантажа: если проблемы Бидзины Иванишвили продолжатся, мы [власть] скажем грузинскому обществу, что Запад призывает нас к войне, и мы ответим, что мы больше не хотим иметь дел с ними, потому что мы и общество не хотим войны, и мы сменим вектор. Фактически этими заявлениями политики от власти обвинили Запад в попытке втягивания Грузии в войну против России», – подчеркнул политолог.

В свою очередь, представители банковского сектора исключают политический подтекст в решении швейцарского банка. Говорит Георгий Кепуладзе, глава правления НПО «Общество и банки»:

«Банки крайне осторожны со своими клиентами и тем более со своими важными клиентами. Credit Suisse – огромный банк, управляющий активами в 1,6 трлн, и я исключаю, что банк мог задержать транзакцию без серьезной причины. Тем более я исключаю политическую подоплеку со стороны этого банка. Хранение денег в швейцарских банках настолько привлекательно для богатых людей, что эта система считается самой надежной и безопасной».

Как пояснил эксперт, на фоне ужесточения западных санкций против России банки уделяют пристальное внимание каждой сделке, а затягивание процесса иногда связано с тем, что банку нужно больше времени, чтобы выяснить, не участвуют ли в транзакции какие-либо компании, акционеры или лица, подпадающие под санкции, в особенности если они связаны с подпадающей под санкции страной.