Бидзина Иванишвили срывает швейцарский банк

Судебная тяжба между Бидзиной Иванишвили и швейцарским банком Credit Suisse стараниями правящей партии приобрела политическую окраску. Соратники миллиардера несговорчивость банка объясняют попыткой давления Запада на Грузию.

О том, что Иванишвили выиграл дело против швейцарского банка Credit Suisse на Бермудских островах, информационное агентство Reuters сообщило 29 марта. Общая сумма исков миллиардера составляла 755 миллионов долларов. История началась в 2005 году, когда, будучи клиентом Credit Suisse, Иванишвили в течение 10 лет нес сотни миллионов убытков из-за фиктивных сделок, совершенных его частным банкиром из Женевы Патриком Лескодроном, назначенным для управления его инвестициями в 2006 году. Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, и признал, что фальсифицировал сделки. «Бермудское дело», впрочем, покрывает лишь часть убытков, которые Иванишвили требует от Credit Suisse, в основном около 755 миллионов долларов, вложенных в страховые полисы дочерней компании Credit Suisse на Бермудских островах.

Вердикт Верховного суда Бермудских островов гласит, что «дочерняя фирма швейцарского банка CS Life не предприняла действий для предотвращения мошеннического ненадлежащего управления г-ном Лескодроном страховыми счетами Иванишвили, поскольку она отдавала приоритет доходам, полученным г-ном Лескодроном для Credit Suisse, а не интересам своих клиентов».

Однако в пиар-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, сообщили, что он получил причитающиеся ему деньги от банка с опозданием более чем на месяц. Более того, у миллиардера возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Иванишвили, главного партнера юридической фирмы MKD Виктора Кипиани. По информации адвоката, трудности возникли у миллиардера и в Германии. В частности, он планировал заменить старый вертолет на новый, который должен был прибыть в Грузию в начале марта.

В правящей партии полагают, что за решениями швейцарского банка могут стоять определенные силы, которые хотят «втянуть Грузию в войну». Председатель партии Ираклий Кобахидзе фактически согласился с этим утверждением, заявив, что «в этом отношении мы видим некоторую координацию, и если эта координация вызывает вопросы, то, наверное, это логично». Вот вчерашнее заявление лидера «Грузинской мечты»:

«Швейцарская банковская система пользуется доверием, но теперь, когда конкретный швейцарский банк задерживает перевод на месяц, это вызывает дополнительные вопросы. Я не знаю, в чем может быть причина. Если кто-то пытается вовлечь Бидзину Иванишвили в политику против его воли, чтобы втянуть страну в войну, это, по меньшей мере, неприемлемо и в корне неправильно. Если у них есть иллюзия, что он разрушит страну в обмен на деньги, то они плохо знают Бидзину Иванишвили и его характер».

Тему развил другой лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили. По его словам, задержка с переводом денег от Бидзины Иванишвили в швейцарский банк является частью общей кампании против Грузии:

«Продолжается кампания за применение к Иванишвили санкций. Мы были свидетелями всей этой кампании. Чтобы усилить эту кампанию, внезапно распространяется секретная запись разговора (с российским миллиардером Евтушенковым), и это шантаж именно против него. Все это в конечном счете касается Грузии, так как ни оппозиция, ни кто-либо другой не рассматривает Иванишвили как отдельно стоящее лицо. Швейцарский банк в ожидания санкций против Иванишвили не перечислил деньги. Кто-то, может, надеялся, что Иванишвили поддастся шантажу и будет вынужден заставить грузинское правительство следовать политике, на которой они настаивают, – войти с танками в Сухуми и в Цхинвали».

В свою очередь, в оппозиции отмечают, что послание лидеров правящей партии является прямым сигналом Западу, что, если Бидзине Иванишвили и дальше будут создавать проблемы, он перейдет к явной антизападной политике и Грузия станет пророссийским плацдармом.

«По прошествии времени мы увидим, что на фоне роста помощи Запада Украине и ее успехов ухудшится положение Кобахидзе и ему подобных. Вчера Кобахидзе объявил, что, если Иванишвили не перечислят деньги, он вернется к власти, то возникнут проблемы для Запада. Мне интересно, кто этот пиар-стратег, который поручил говорить о наших стратегических партнерах в таком тоне?!» – спросил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

По мнению лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, заявление лидеров правящей команды свидетельствуют о предчувствии фиаско «Грузинской мечты»:

«Когда ты чувствуешь, что твоя жажда сохранения власти противопоставляет тебя западному миру и льет воду на мельницу путинской империи, происходит то, что по любому поводу появляются приступы паники, подозрения, что свободный мир затеял против тебя неладное, и срочно задействуешь свои рупоры. А ведь фактически пока никаких санкций нет и в помине, но лидеры партии Иванишвили уже спешат с пророческими заявлениями. Это все приведет к их логическому концу. Самое трагичное заключается в том, что, сгубив себя, Иванишвили погубит и Грузию».

Сам Бидзина Иванишвили пока хранит молчание. По сообщению его адвокатов, в ближайшие недели он намерен организовать серию разоблачительных пресс-конференций для международных СМИ. Он намерен подробно рассказать, как работает Credit Suisse и швейцарская банковская система в целом и насколько незащищенным может быть любой клиент при инвестировании в швейцарский финансовый сектор.