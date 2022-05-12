Бывший грузинский военный приговорен в Цхинвали к 5 с половиной годам

Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания навестила его в клинике «Вивамеди». Политик был доставлен туда утром 12 мая после многочисленных призывов родственников, сторонников и неправительственного сектора, утверждающих, что состояние здоровья экс-президента продолжает ухудшаться, сообщает SOVA.

После встречи с сыном Гиули Аласания рассказала о его самочувствии. По словам матери политика, сегодня состояние Саакашвили было значительно хуже, чем даже два дня назад, когда она навещала его в руставской тюрьме.

«Он бледный, с трудом передвигается. Сказал мне, что вчера три раза упал. У него страшная слабость. Анализы сдали, и теперь необходимо изучить их. Я не знаю, как долго они оставят его там [в клинике], он нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить, вот о чем речь. Здесь его не реабилитировать, хотя врачи мне очень понравились», - сказала Аласания, вновь дав понять, что семья хочет перевести Саакашвили на лечение за границу.

По словам матери экс-президента, увиденное сегодня ее испугало: «Врачи еще не сталкивались с таким пациентом». Отметив, что у ее сына девять диагнозов, Гиули Аласания посетовала, что сами доктора «Вивамеди» признаются: у них нет соответствующего опыта. «Нам нужно не наблюдение, а лечение», - добавила мать Михаила Саакашвили.