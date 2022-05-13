Транскам был закрыт из-за камнепада на территории Южной Осетии

В Туркменистане задерживают пары, которые публично демонстрируют привязанность – например, держатся за руки или вместе сидят на скамейке. О десятке подобных случаев стало известно туркменской службе Радио Свобода.

О задержании в туркменском городе Мары журналистам рассказал местный житель. По его словам, его увезли в участок в наручниках из-за того, что они с женой держались за руки в общественном месте.

"Мы с женой вышли из дома. Возле нас остановилась полицейская машина, и сотрудники сказали мне и моей жене, что мы должны сесть в их автомобиль и поехать в отделение для дачи объяснений, – рассказывает житель Мары. – Посадили каждого из нас в комнату и допрашивали по отдельности".

Мужчина говорит, что ему пришлось просить родственников привезти свидетельство о заключении брака. Несмотря на то, что пара состояла в узаконенных отношениях, полиция обязала их прослушать лекцию о традиционных туркменских ценностях. По словам жителя Мары, в полицейском участке в тот момент находились еще несколько человек, задержанных на улицах города за аналогичное "преступление".

Как рассказали журналистам Радио Азатлык задержанные по той же причине жительницы Мары, лекция "в основном была адресована женщинам".

По их словам, лекторы – полицейский и неизвестная чиновница – обвиняли задержанных в том, что они были "бессовестно накрашены" и "нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами".

Задержанных отпустили после подписания бумаг о том, что они впредь не будут публично демонстрировать проявления привязанности, отмечает издание.

Комментарии официальных лиц по этому вопросу получить не удалось. Туркменские чиновники воздерживаются от общения с независимыми СМИ, отмечает Радио Азатлык.

Ранее в этом месяце источники, близкие к правительству в Ашхабаде, сообщили Азатлыку, что власти думают также о запрете на выезд туркменских женщин за границу без специального разрешения от властей.

По данным источников, исключение могут сделать лишь для тех женщин, которые отправляются за рубеж на лечение.