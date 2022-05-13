В сухумском троллейбусе больше не поездишь за пять рублей

Многие российские туристы, отдыхавшие в Абхазии, любили, среди прочего, поделиться в социальных сетях таким впечатлением: «А вы знаете, сколько стоит проезд на сухумском троллейбусе? Пять рублей!» Да и местные жители при случае могли похвалиться тем, что такого низкого тарифа за проезд на общественном транспорте нет нигде на постсоветском пространстве. Понятно, что этому способствовали крайне низкие в республике тарифы на электроэнергию (лишь с 1 июля планируется их поэтапное повышение), но остальные расходы – оплата труда водителей, ремонт техники и так далее – диктовали неизбежность рано или поздно повышения этого действительного мизерного тарифа за проезд.

В ноябре прошлого года департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума внес предложение о повышении тарифа на проезд в троллейбусе с пяти до десяти рублей, но депутаты городского Собрания единогласно отклонили его.

И вот сегодня в СМИ появилась информация, что готовится решение кабинета министров Абхазии о повышении проезда в общественном транспорте. На троллейбусе это будет стоить 10 рублей. На городских автобусах проезд повысится с 10 до 20 рублей, маршрутках – с 20 до 30 рублей. На видеоролике представитель транспортников постарался обосновать причины данного повышения – ГСМ, запчасти и прочее.

Но кто бы сомневался, что интернет-комментаторы воспримут это сообщение в штыки! Вот несколько типичных эмоциональных откликов:

« Куда и к кому обратиться за помощью? Я лично не в силах платить больше!»;

«А пенсию хоть 50 руб. добавить? Ну, никак не получается, дааа?»;

«Кто бы сомневался... все для народа!»;

«Красота... Ща, наверное, пенсии поднимут, индексации всякие… Или нас уже нет? Давайте, давайте, душите…».

Из многих десятков комментариев встретилась лишь пара, написанных «с пониманием»:

«Никто себе в ущерб работать не будет. Топливо все время дорожает...»;

«Могу понять автопарк. Да, все дорожает, им тоже трудно. Но так как уровень жизни в Абхазии невысок, то должна власть взять на себя эту ответственность и платить дотации. Они пусть и покрывают нужды автопарка. А то все повесили на водителей – и ремонт, и обслуживание, и план еще давайте… А те, у кого уровень жизни повыше, не ездят на общественном транспорте. Все малолетки на машинах, а бюджетники и пенсионеры пусть отвечают за нашу власть теперь».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с директором Института экономики и права Академии наук Абхазии академиком Зауром Шалашаа. В своем комментарии он обратил, прежде всего, внимание, что правительственного объявления о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте еще не было, а в неофициальном сообщении говорится обо всем вместе – и о государственных транспортных предприятиях, и о частных, которые объединяют в разных фирмах водителей маршрутных такси. Заур Иванович напомнил:

«Если это государственный транспорт – это одно решение. А если частный – другое. Но и они (частники) тоже не могут, не имеют права по нашему закону о государственном регулировании цен от 2011 года самостоятельно, без согласования с правительством повышать. Это регулируемые цены, потому что тут оказываются услуги социально уязвимым слоям населения. Малоимущим, бюджетникам – многим категориям граждан… Мое мнение личное заключается в том, что после повышения цен на ГСМ, тарифов малоимущие должны быть освобождены от оплаты, как и предусмотрено в наших законах. Бюджетники – категория, которая тоже может быть отнесена к ним, но тут у меня стойкое убеждение: есть у нас категории бюджетников, относящихся к правоохранительной системе, которые получают заработную плату многократно выше, чем даже работники министерств, ведомств и так далее. Или взять судейское сообщество – у них зарплаты совершенно другие, многократно выше. Это сегодняшняя ситуация. А что было до этого, когда принимались эти законы, – была другая ситуация. Сегодня, когда уже давно повышены их зарплаты, они должны быть выведены из категории льготников. Они должны платить в полном объеме».

Разумеется, речь тут шла не о льготах на проезд на троллейбусах и другом общественном транспорте, ими указанные категории бюджетников, как известно, не пользуются, а о других, скажем, на оплату потребленной электроэнергии. Шалашаа продолжил:

«Бюджет теряет очень много средств из-за того, что так много, много, много льготников. Это уже парламент должен тщательно проанализировать и внести коррективы в законы. И это нужно сделать в оперативном порядке, а не третье, пятое, десятое чтения…».

Именно за счет экономии этих средств, считает он, можно было помочь действительно малоимущим, в том числе и в транспортных потребностях.

Начальным звеном многих цепочек поднятия цен является удорожание горючего. Многие в Абхазии продолжают недоумевать, почему в прошлом году оно у нас оказалось дороже, чем в России, Южной Осетии… Шалашаа говорит:

«Если хотя бы на тысячу рублей за литр снизили отпускную цену у нас в Абхазии, то это отразилось бы и на деятельности наших, так скажем, частных извозчиков, и тех, кто работает на городском транспорте. Это был бы правильный шаг. И это встретило бы большую поддержку со стороны наших граждан, общества, населения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия