Роман Дбар: «Увеличивает смертность дельфинов еще какой-то другой фактор»

В абхазской акватории в последнее время гибнет много дельфинов, ясного понимания причин их гибели у специалистов на данный момент нет. Но проблема настолько очевидна, что привлекла внимание специалистов и общественности, на нее отреагировал и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Вчера он встретился с ведущими абхазскими экологами – председателем Государственного комитета по экологии Савелием Читанава и директором Института экологии Романом Дбар.

Руководитель пресс-службы кабинета министров Абхазии Диана Зантария дала пояснения «Эху Кавказа» по поводу вчерашней встречи премьер-министра Александра Анкваба с экологами по ситуации с гибелью дельфинов в абхазской акватории:

«Александр Золотинскович провел совещание для того, чтобы из первых уст от профильных специалистов и экспертов услышать их профессиональное мнение по поводу гибели млекопитающих в акватории Сухума и других городов нашего побережья. Он доверяет мнению экологов и согласен с тем, что сейчас необходимо вести статистику, наблюдать за динамикой происходящего, сопоставлять, чтобы выяснить, какая из версий гибели животных наиболее актуальная, то есть это инфекционные заболевания или все-таки механические повреждения. Главное поручение премьер-министра в отношении этой ситуации – наблюдать за динамикой и предложить, если будет такая необходимость, комплекс мер. Специалисты ознакомили Александра Золотинсковича с динамикой смертности дельфинов в других городах Черноморского побережья – в Сочи, в Анапе, в Туапсинском районе (в поселке Джубга), там цифры за год достигают 350-ти смертей особей, в основном белобочек. У нас цифра гибели не такая. Могу взять на себя смелость и позволю добавить, что Александра Золотинсковича волнует эта проблема, он очень любит животных и неравнодушен к происходящему».

О деталях встречи с председателем правительства нам рассказал директор Института экологии Роман Дбар.

– Скажите, пожалуйста, какое у вас впечатление от встречи с премьер-министром?

Масштабы достаточно серьезные, и они демонстрируют в преддверии курортного сезона динамику в сторону увеличения. Нужно предпринимать какие-то экстренные меры

– Правительство выражает озабоченность складывающейся ситуацией с дельфинами, потому что масштабы достаточно серьезные, и они демонстрируют в преддверии курортного сезона динамику в сторону увеличения. Нужно предпринимать какие-то экстренные меры, и встреча у премьер-министра была направлена на то, чтобы собрать конструктивные мнения о том, какие действия могут быть предприняты правительством, чтобы решить эту проблему. Надо до конца разобраться в причинах, потому что они все же носят не совсем однозначный характер.

– Поясните, пожалуйста, в чем заключается эта неоднозначность?

– Нам известно на протяжении последних лет, какова динамика смертности дельфинов в связи с хозяйственной деятельностью и рыболовством. На это накладывается и увеличивает смертность еще какой-то другой фактор, который, скорее всего, носит характер эпизоотии. В последние дни мы связывались с нашими коллегами из Российской Федерации, и они тоже отмечают повышение смертности дельфинов, и не только азовок, но и двух других видов дельфинов. Это говорит о том, что их гибель носит характер эпизоотии, то есть некой неизвестной эпидемии. И сейчас мы ждем от российских коллег результатов анализов, которые посланы в ведущие институты для выявления источника и характера этого инфекционного заболевания. Мы консультировались с нашими коллегами из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, и там подтвердили, что подобная проблема со схожими характеристиками есть на кавказском побережье Черного моря, на азовском побережье и в Крыму. Это явление в пределах Черного моря носит глобальный характер. Подобного рода информация поступает и с турецкого побережья. Таким образом, тот материал, который они отобрали и отправили в институты, думаю, будет репрезентативный, то есть он покажет, каковы эти инфекции и насколько проблемная для популяции дельфинов ситуация складывается на Черном море и чего ждать в будущем, потому что это может существенно сократить поголовье дельфинов.

– Какие-то конкретные поручения давал премьер-министр по этой проблеме? И есть ли понимание, какие меры нужно предпринять в этой ситуации?

– Конкретные поручения пока не выработаны, может быть, это какие-то документы, которые будут изданы кабинетом министров, но на этом этапе речь шла о том, чтобы понять и правильно сформулировать саму проблему, подумать, какие первоочередные меры можно принять сейчас.

Во-первых, в ходе этого совещания каждый из участников делился своими представлениями о подобных мерах, я говорил о необходимости включения в этот процесс природоохранных структур, потому что совершенно справедлива реакция общественности, и она свидетельствует о том, что существует вакуум в этом вопросе со стороны природоохранных структур. Им надо вести учет погибших животных, выявлять причины. Если эти причины связаны с попаданием в сети, то разбираться с рыбаками-любителями, браконьерами или с береговыми бригадами; если же там существуют какие-то другие формы повреждения, то соответствующим образом производить дознание, потому что все виды дельфинов внесены в Красную книгу и должны охраняться.

Возмущение общественности в значительной степени связано с тем, что погибшие животные оказываются на берегу и должны быть вовремя убраны. Причем это нужно сделать правильно, потому что дельфины могут быть инфицированы

Во-вторых, необходимо наводить порядок с браконьерскими сетями, особенно это касается лесочных сетей – самых дешевых и наиболее опасных не только для дельфинов, но и для водоплавающих птиц, такие примеры у нас существуют. Возможно, придется даже ставить вопрос о полном запрете лесочных сетей.

В-третьих, возмущение общественности в значительной степени связано с тем, что погибшие животные оказываются на берегу и должны быть вовремя убраны. Причем это нужно сделать правильно, потому что дельфины могут быть инфицированы, и утилизация погибших животных должна проходить по определенному протоколу. В это должны включаться муниципальные органы, администрации и приводить в порядок в преддверии курортного сезона пляжные пространства. Обсуждение шло в таком ключе, был обмен мнениями о первоочередных мерах, и важным моментом была необходимость правильно информировать общественность о происходящих событиях для того, чтобы складывалось адекватное представление о том, с чем мы имеем дело.

– После недавнего вашего интервью «Эху Кавказа» о гибели дельфинов в абхазской акватории образовалась инициативная группа, по-моему, они собирались встречаться с вами. Была ли у вас такая встреча? В чем была их озабоченность? О чем шла речь?

– Такая встреча была, эта группа представлена членами и участниками экологических организаций, они пришли в Институт экологии для того, чтобы выяснить, какие могут быть предприняты действия, поинтересоваться в профессиональной среде, какова реальная возможность оказать воздействие на процессы, которые всех беспокоят. Люди озабочены, и эта озабоченность сегодня активно обсуждается в социальных сетях, соответственно, она должна иметь какое-то разрешение. Активисты из числа молодых людей хотят знать, каким путем нужно двигаться, в какие двери стучаться, чтобы решать подобного рода задачи. И какие потенциальные ресурсы могут быть включены в процесс решения данной проблемы.

– Были ли определены какие-то шаги, которые им нужно сделать? Был ли какой-то конструктив результатом этой встречи?

Надо обязательно систематизировать те сведения, которые поступают. Люди фотографируют погибших животных, пересылают эти фотографии друг другу, причем это не носит никакого информативного характера

– Надо обязательно систематизировать те сведения, которые поступают. Люди фотографируют погибших животных, пересылают эти фотографии друг другу, причем это не носит никакого информативного характера. Если человек увидел погибшее животное и нашел время, чтобы его сфотографировать, то надо хотя бы снабдить это фото конкретной информацией о месте и времени этого происшествия, чтобы информация могла быть нами использована в качестве статистических данных. И если эта фотография не одна, а несколько, то она должна быть сделана так, чтобы по ней можно было определить вид животного и характер повреждения, который существует на дельфине. Второй момент, который был рекомендован, обращаться в природоохранные органы, чтобы факты гибели протоколировались и были предметом рассмотрения природоохранных органов.

– Какие мероприятия будет осуществлять в связи с этой проблемой Институт экологии, которым вы руководите?

– Еще позавчера наши сотрудники и студенты провели учет погибших животных на отдельных участках побережья. Эту работу мы будем и дальше продолжать. Данные, которые поступают от общественности, не вполне информативны. Если наши специалисты занимаются этим вопросом, они измеряют и фотографируют конкретные признаки, таким образом, мы получаем другого качества статистические данные. Их анализ дает совсем другой объем данных, что очень важно при подобных событиях, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы фиксировать происходящие события для их дальнейшего анализа. Мы активно взаимодействуем с нашими коллегами в Российской Федерации, чтобы иметь представление как о масштабах, так и о причинах подобного рода драматических событий в популяции этих охраняемых и занесенных во все Красные книги морских млекопитающих.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия