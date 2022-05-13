В воскресенье прошел второй тур президентских выборов в Южной Осетии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, довольны ли жители республики результатами выборов и чего ждут от нового лидера.

– В воскресенье прошли выборы президента Южной Осетии. Вы довольны тем, как они завершились?

Алена: Я не могу сказать… Нормально отношусь и к выборам, и к тому, кто выиграл.

– А чего вы ожидаете от нового президента?

Алена: Чтобы развивал город, чтобы было все красиво, цивилизованно. Чтобы больше народа приезжало сюда отдыхать, чтобы хотелось им приехать. Чтобы было больше развития в этом направлении. Чтобы и о народе заботился, чтобы пенсия была хорошая и людям было комфортно жить. Разве развито это направление здесь, есть возможность путешествий? Мне кажется, нужно развивать это направление, потому что, где есть путешествия, где развита инфраструктура, там и людям будут лучше жить. Будет потенциал, будут зарабатывать деньги, и людям будет хватать на жизнь.

Маргарита: Естественно. Наверное, жизнь станет лучше во многом, я думаю. Хочу, чтобы появились рабочие места, чтобы люди смогли как-то содержать свои семьи.

Лиза: Я всегда говорила, что я приму того, кого пошлет господь бог. Довольна – недовольна, кого послал, того и принимаем. Кого мы достойны, того и примем.

Алана: Довольна, можно сказать, да. В дальнейшем посмотрим, что будет. Ждем, как всегда, стабильности, мира, и больше ничего. Главное, чтобы был мир и спокойствие. До сих пор тоже было это, но может еще лучше будет.

Сюзанна: В принципе, кандидат, за которого я голосовала, проиграл. Мне, конечно, было жаль. А насчет честности выборов, вроде все было нормально. А так, я за Бибилова голосовала, очень жаль, что он проиграл. Я надеюсь на лучшее. Лично у меня очень маленькая зарплата, и я бы очень хотела, чтобы чуть-чуть была прибавка. Надеюсь только на лучшее во всем и везде.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия