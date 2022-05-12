Капитан без команды

Эйфория по случаю победы на президентских выборах сторонников Алана Гаглоева потихоньку уходит и уступает место новой интриге: кого он позовет в руководство?

Главная интрига после подведения итогов выборов – предстоящие кадровые решения. Так сказать, время экспертных пасьянсов... До сих пор особых сложностей с прогнозами не было, ситуация читалась еще до дня голосования.

Так было в 2012 году. Леонид Тибилов был избран как компромиссная фигура после кризиса 2011 года. Изначально было ясно, что в случае победы Леонида Харитоновича генпрокурором станет его давний друг Мераб Чигоев, а главой администрации другой старый друг Алан Чочиев. Что места в правительстве поделят политические коалиции 2011 года, которые он якобы примиряет, и товарищи, которые вложили в его предвыборную кампанию деньги (тоже небольшой секрет).

В случае с Анатолием Бибиловым были разные мнения по персонам, но интрига была невеликая, потому как все понимали – в кастинге участвуют только свои.

А вот из кого будет формировать правительство и назначать глав районов Алан Гаглоев, – это вопрос. Сейчас ходят экспертные слухи о том, что в исполнительную власть могут перейти некоторые из его соратников-депутатов, но непонятно, на кого он тогда оставит парламент? Все эти неясности – вот откуда.

Алан Гаглоев одержал победу на волне протеста, а волна – это стихия разрушения, она сносит старое, но не строит новое. Это не ее. Новое строит команда, с которой президент приходит к власти.

Вокруг Алана Гаглоева есть люди, сначала их было меньше, после первого тура стало больше, но как таковой команды у Гаглоева нет, если под этим понимать группу единомышленников, которая заранее строила планы на власть и в которой каждый примерно знал, чем он будет заниматься в случае победы.

Вот у Бибилова команда была, и она знала, зачем ей власть, – чтобы наслаждаться жизнью за казенный счет. Гаглоев же пришел на волне протеста тех, кого новоявленные хозяева жизни записали в илоты.

И все же их трудно назвать единомышленниками – возмущение режимом Бибилова не тянет на такое определение. А это значит, что у него нет готовых кадров, во всяком случае, не в таком количестве, чтобы заполнить всю кадровую линейку. Их подбирают сейчас, и общественность ждет назначений.

Если вдруг на какую-то должность не найдут подходящую кандидатуру и до поры оставят прежнего, – общественность воспримет негативно как признак непозволительного конформизма. Все-таки кадровые замены сейчас – это такой местный аналог люстрации проштрафившейся бюрократии.

Если исходить из предвыборной программы, скорее всего, нет у избранного президента и конкретной программы выхода из системного кризиса, в котором пребывает республика.

По мнению политолога Вячеслава Гобозова, такой программы нет и не могло быть ни у одного из кандидатов, как нет и команды, способной вытащить республику из той ямы, в которую ее спихнули предшественники-управленцы.

Для начала хватит и того, что Алан Гаглоев осознает уровень проблем и понимает, в каком направлении двигаться, говорит Вячеслав Гобозов:

– Есть команда, нет команды – не в этом дело. Сегодня речь идет о необходимости формирования более широкой коалиции, потому что ситуация очень сложная – наше общество разделено. На встрече с избирателями в Северной Осетии Гаглоев четко сказал о необходимости консолидировать все здоровые силы, потому что стоящие перед республикой задачи требуют совместных каких-то действий. У нас много проблем, они долго копились. Это системные проблемы, они затрагивают практически все сферы жизни республики, и решать их нужно тоже системно, то есть нужны реформы. Но провести реформы невозможно без консенсуса в обществе и между наиболее значимыми политическими силами.

– Есть в республике люди, которые могут с этим справиться?

– Дельные люди есть в разных группах влияния, с ними надо договариваться, ставить задачи.

В общем, такие разговоры тоже часть традиции. После каждых выборов наступает время надежд, которое заканчивается через полгода-год после инаугурации.

И все-таки непонятно, кто будет отвечать за работу чиновников, собранных таким необычным образом. Кто, например, будет нести политическую ответственность за скандал, в центре которого окажется какой-нибудь проворовавшийся министр или угробивший очередного гражданина силовик?

До сих пор за всех отвечал главнокомандующий Бибилов. Он бился насмерть за каждого и в конечном счете разделил свою репутации с каждым из них. По мнению Вячеслава Гобозова, в этом ошибка. Если бы каждый отвечал за себя сам, не пришлось бы делить ответственность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия