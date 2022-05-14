Президенты Турции и Азербайджана открыли новый аэропорт в 80 километрах от Батуми

Церемония открытия нового аэропорта на северо-востоке Турции, в 60 километрах от границы Грузии, состоялась сегодня, 14 мая. Новый аэропорт расположен у побережья села Ешилькей в Пазарском районе, примерно в 80 километрах от грузинского черноморского города Батуми. Поскольку он находится на пересечении двух турецких провинций – Ризе и Артвин, получил название «Аэропорт Ризе-Артвин».

В церемонии открытия аэропорта приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Представители грузинского руководства на мероприятии не присутствовали, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Эрдоган назвал новый аэропорт показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта. По его словам, построенная за 5 лет воздушная гавань, не только внесет вклад в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.

«Аэропорт Ризе-Артвин, который мы построили в действительно сложной географии Восточного Причерноморья, также облегчит сообщение с нашей соседней Грузии. Для всех тех, кто хочет увидеть красоты края, а также тех, кто живет в этих краях и тех, кто приезжает к ним в гости, Артвин теперь находится на расстоянии билета на самолет», - сказал Эрдоган.

Площадь нового аэропорта – 30 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 3 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта составила 4,4 миллиарда лир. Трехкилометровая взлетно-посадочная полоса аэропорта построена на морской насыпи. На сегодняшней день в мире только пять аэропортов с подобной инфраструктурой.

При проектировке аэропорта источником вдохновения послужила старая архитектура Ризе и чайные традиции провинции. Вход в воздушную гавань выполнен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка - в форме чайного стакана.

Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани. Первый регулярный рейс он принял сегодня – полет по маршруту Стамбул-Ризе-Артвин осуществил национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines.