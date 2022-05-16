Новости
Абхазия изъявила желание присоединиться к Парижскому соглашению по климату
Абхазия изъявила желание присоединиться к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба заявил 15 мая – в Международный день климата.
«Сегодня мы хотели бы объявить, что Министерство иностранных дел Республики Абхазия запускает проработку присоединения Республики Абхазия к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению», – заявил Ардзинба.
По его словам, МИД уже ведет консультации с депутатами парламента, экспертами и профильными госструктурами по вопросу присоединения к международным соглашениям.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. К нему присоединились 197 государств.
Ранее Абхазия призвала ООН предоставить ей статус государства-наблюдателя. В МИД Грузии заявили, что это – «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения».
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Другие новости дня
Скандал с голосованием на «Евровидении» – Грузия выразила протест организаторам
Грузинская сторона выразила протест организаторам «Евровидения 2022» в связи с изменением результатов голосования национального жюри в поддержку Украины.
«В настоящее время в Eвропейском вещательном союзе ведется расследование. Ждем результатов», – говорится в заявлении Общественного вещателя Грузии.
Национальное жюри от Грузии на «Евровидении 2022» дало украинской группе высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы конкурса назвали цифру «6», пишет агентство «Новости-Грузия».
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у шести стран, в том числе Грузии, «были выявлены определенные неправильные схемы голосования». По этой причине результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат».
Речь идет также о голосовании Азербайджана, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.
СМИ выдвинули версию, что перед финалом жюри шести стран совершили нарушение, касающееся передачи информации о процессе голосования третьим лицам.
Грузинская сторона оспаривает решение Европейского вещательного союза.
«Баллы направляются организаторам конкурса с учетом соответствующих процедур, включая нотариальное заверение. Баллы объявляются в день финала. Общественный вещатель выполнил все условия, отправил официальный документ и получил согласие Европейского вещательного союза об отсутствии недостатков», – говорится в заявлении грузинской стороны.
При этом подчеркивается, что грузинская сторона не была заинтересована в манипулировании результатами конкурса, так как представитель Грузии не прошел в финал.
В заявлении отмечается, что для Национального жюри было принципиально важно отдать 12 баллов достойному конкурсанту, которым в данном случае стал представитель Украины.
Bloomberg: ФРГ откажется от российской нефти до конца года
Германия откажется от импорта нефти из России до конца года, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки топлива в рамках очередного пакета санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, правительство ФРГ считает, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается.
По данным германского министерства экономики, с начала военной операции России в Украине доля российской нефти в поставках в Германию снизилась с 35 до 12 процентов.
Одной из главных проблем остаются поставки на крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется "Роснефтью". Он, в частности, обеспечивает поставки топлива для международного аэропорта Берлина. По информации Bloomberg и Reuters, власти рассматривают возможность взять под контроль этот завод.
Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти пока блокирует Венгрия.
Шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Однако венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расходы на переориентацию на поставки из других стран.
Для одобрения шестого пакета санкций его должны поддержать все страны Евросоюза. Сегодня вопрос обсудят главы МИД стран ЕС.
Завод «Рено» в Москве перейдёт на выпуск автомобилей «Москвич»
Власти Москвы возобновят производство легковых автомобилей под брендом "Москвич" на московском заводе "Рено". Об этом 16 мая сообщил на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
По его словам, планируется сначала выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, "а в перспективе – и электромобили". Технологическое партнёрство будет вестись с производителем грузовиков КАМАЗ.
"Москвич" — советское и российское автомобильное производство, существовавшее с 1930-го по 2010 год. С 1998-го года предприятие перешло под контроль "Рено Россия" и производило автомобили французской марки.
16 мая российские Renault договорилось о передаче своих активов в России в государственную собственность, сообщило министерство промышленности. 100 процентами акций "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы; 67,69 процентов акций автоконцерна "АвтоВАЗ" перейдут в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) (остальными акциям владеет госкорпорация "Ростех").
Renault объявил об уходе из России после начала войны в Украине. Россия была вторым по величине рынков для автопроизводителя, он в свою очередь контролировал примерно треть объёма рынка внутри страны.
В Renault назвали решение о продаже "сложным, но необходимым". Концерн сохранил за собой право на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение ближайших 6 лет, осталось ли такое право с московским заводом — не уточняется.
- После начала войны в Украине большинство западных автоконцернов остановили поставки автомобилей в Россию и прекратили производство на её территории.
Тбилисский суд приговорил Нику Гварамия к 3.5 годам лишения свободы
Тбилисский городской суд приговорил бывшего генерального директора телекомпании «Рустави-2», ныне гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда.
Гварамия признан виновным по статье 220 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды или преимущества, для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб. Эпизод, по которому судья приговорил Гварамия к 3.5 годам тюрьмы, касается дорогостоящего автомобиля, купленного рекламной компанией.
В ноябре 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что в феврале того же года гендиректор «Рустави 2» «для личного пользования и пользования членами своей семьи в Porsche Centre выбрал новый автомобиль Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро». Согласно версии прокуратуры, «вопреки законным интересам телекомпании», Гварамия решил приобрести эту машину по бартеру – в обмен на размещение рекламы автоцентра в эфире «Рустави 2».
Следствие установило, что 27 февраля «Проеско медиа» и Porsche Centre оформили соглашение о купле-продаже упомянутого автомобиля. В заявлении Генпрокуратуры было подчеркнуто, что сразу после этого дорогостоящая машина «перешла в фактическое пользование Гварамия и членов его семьи, а формально владельцем была зафиксирована» рекламная фирма. По информации следствия, в тот же день «Проеско медиа» и Porsche Centre заключили договор о рекламном обслуживании стоимостью 76 700 евро, «в рамках которого размещение рекламы в эфире «Рустави 2» происходило по выгодной/низкой цене».
Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2» 18 июля 2019 года – в тот же день, когда телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари архи», которую возглавляет по сей день.
На «Азовстали» находятся около 600 раненых бойцов, состояние 40 - очень тяжелое
На территории заблокированного российскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил, сообщил в эфире национального телемарафона командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.
По его словам, из сотен раненых около 40 человек - в очень тяжелом состоянии. Шлега отметил, что лекарств и медицинских инструментов «очень не хватает», ситуацию он назвал сложной, пишет Украинская служба Радио Свобода.
Как отмечается, ту же информацию подтвердили 15 мая на онлайн-конференции супруги обороняющихся на «Азовстали» - Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Анна Науменко и Дарья Цикунова. По их словам, их мужья пьют по стакану технической воды в день и имеют очень мало запасов продуктов. На заводе много тяжело раненых бойцов умирают из-за отсутствия лекарств, и были случаи ампутаций без наркоза, рассказали участницы конференции. Они еще раз призвали спасти их близких. Женщины собираются приехать в Турцию, чтобы добиться встречи с президентом страны и просить Реджепа Эрдогана о содействии их мужьям.
Телеканал «Настоящее Время» вышел на связь с бойцом полка «Азов» (крайне правая добровольческая группа, входящая в состав Национальной гвардии Украины) Дмитрием Козацким. Он тоже сказал, что из 600-700 раненых бойцов на «Азовстали» «40–50 человек находятся в критичном тяжелом состоянии» и нуждаются в срочной эвакуации. «По продуктам и по воде, я думаю, осталось ориентировочно дней на пять, на неделю, может быть. Сегодня у нас был обед: мы только обедаем, у нас один прием пищи в день. Это была овсянка, по-моему, и немного моркови», – рассказал Козацкий.
Говоря о продолжающемся штурме «Азовстали», Дмитрий Козацкий отметил, что боевые действия идут уже на территории завода. «Это все поддерживается работой вражеской тяжелой артиллерии, работой танков и авиации. Наши бойцы отражают по максимуму все атаки противника», - рассказал боец «Азова».
- Металлургический комбинат «Азовсталь» – последний оплот обороны украинских войск в Мариуполе, после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. На заводе обороняются бойцы «Азова», служащие территориальной обороны и пограничных войск.
- Украина добивается эвакуации своих военнослужащих с завода, предлагая, в частности, отправить их в третью страну, где они могли бы оставаться до конца вторжения. С предложением обеспечить такую эвакуацию, в частности, выступала Турция. Россия настаивает на том, чтобы украинские военные сдались в плен. Сейчас идут переговоры об эвакуации тяжелораненых – в обмен на российских пленных.
В Венеции активисты захватили дворец, которым владеет глава «Новатэка»
В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон.
Об этом сообщила в фейсбуке живущая в Европе российская художница и писательница Екатерина Марголис.
Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке богатейших людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной России против Украины. Однако в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.
Принадлежащее Михельсону здание, в котором до недавнего времени базировался его фонд современного искусства V-A-C и проходили выставки, несколько дней назад сменило вывеску на нейтральное Palazzo delle Zattere.
Активисты, захватившие 15 мая владение «путинского олигарха», несколько недель назад начали распространять в Венеции листовки о его близости к российскому президенту и о претензиях экологов к бизнесу «Новатека».
Российских хакеров заподозрили в попытке атаковать «Евровидение»
Связанных с Россией хакеров заподозрили в атаке на компьютерную сеть «Евровидения-2022».
Киберпреступники пытались провести так называемые DDoS-атаки во время голосования в финале музыкального конкурса, но специалистам удалось им помешать. Об этом в своем Twitter сообщила в воскресенье пресс-служба итальянской полиции. По мнению экспертов, за этими действиями может стоять российская хакерская группа Killnet, пишет «Немецкая волна».
Как отмечается, хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести так называемые DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15-е число.
Реакция российской стороны на эту информацию не приводится. Власти России всегда категорически отвергают обвинения в связях с хакерскими группировками и причастности к атакам на различные структуры, в том числе, в странах Европейского Союза.
В этом году Россию лишили возможности участвовать в «Евровидении» из-за вооруженного вторжения на украинскую территорию.
Победу в 66-м песенном конкурсе, проходившем в Турине, одержала Украина. От нее выступила группа «Kalush Orchestra». Ее лидер Олег Псюк после выступления призвал спасти украинских военных, заблокированных в Мариуполе на заводе «Азовсталь». «Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас», - сказал Псюк.
Уже после конкурса «Kalush Orchestra» показала видео на песню Stefania, с которой она участвовала в «Евровидении». В клипе есть кадры разрушений в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке, которые некоторое время занимала российская армия. Клип заканчивается призывом «Stand with Ukraine!». Сообщается, что группа не хотела публиковать это видео до конкурса, чтобы музыкантов не обвинили в его политизации.
В НАТО уверены в консенсусе по приему в организацию Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает промедления в процессе вступления в организацию Финляндии и Швеции, несмотря на некоторые возражения Турции.
Анкара не хочет блокировать присоединение к Североатлантическому союзу двух новых членов, и дала это ясно понять, сказал Столтенберг в воскресенье по завершении встречи в Берлине министров иностранных дел стран НАТО. «Я уверен, что мы сможем ответить на опасения Турции так, чтобы это не замедлило процесса вступления», - добавил Столтенберг.
Ранее в турецком руководстве заявляли, что дадут согласие на вступление в НАТО Хельсинки и Стокгольма только если будут выполнены определенные условия Анкары. Это вызвало сомнения в окончательной единой позиции всех стран-членов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также высказал уверенность, что консенсус по предполагаемому расширению НАТО будет достигнут. По словам Блинкена, он разговаривал с турецким коллегой относительно опасений Анкары. «Я не хочу давать характеристику ни этому конкретному разговору с министром иностранных дел, ни обсуждениям в рамках сессий НАТО, но с уверенностью могут сказать: я слышал почти от всех в организации об очень убедительной поддержке вступлению в Союз Финляндии и Швеции», - сказал Столтенберг журналистам после министерской встречи в столице Германии.
Ранее в воскресенье стало известно, что правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз. Решение еще должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет скоро. В ближайшее время подачи заявки на вступление в НАТО ожидают также от Швеции. Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 15 мая в Берлине у него прошла встреча с Блинкеном, после которой он может сказать, что в Украину, противостоящей российской агрессии, идет «еще больше оружия и помощи». Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Блинкен и Кулеба обсудили последствия российского военного вторжения в Украину, включая вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.
По словам Энтони Блинкена, союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление в отношении России так долго, сколько это потребуется. Вашингтон с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров, отметил госсекретарь США.
Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила по поводу последних действий России, что ее поведение равносильно одностороннему отказу от соглашения по сотрудничеству с НАТО, заключенного в 1997 году. «Российское правительство ясно дало понять, что основополагающий акт Россия-НАТО для него больше ничего не значит. Таким образом, сейчас мы должны признать, что этот базовый документ прекращен в одностороннем порядке Россией, а не НАТО», - подчеркнула Бербок.
Соглашение, упомянутое Бербок, ставило своей целью укрепление доверия и ограниченного военного присутствия обеих сторон в Восточной Европе. НАТО приостановила практическое сотрудничество с Россией в 2014 году вслед за аннексией Россией Крыма. Москва, в свою очередь, приостановила работу своей миссии в НАТО и закрыла представительство Североатлантического союза в российской столице в октябре прошлого года - в ответ на высылку своих российских дипломатов, пишет Reuters.
В Грузии переиздали «Витязя в тигровой шкуре» на абхазском языке
В Тбилиси прошла презентация поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на абхазском языке, изданной Национальным центром рукописей, пишет SOVA.
По сообщению пресс-службы Минобразования Грузии, данная копия издания, напечатанного на абхазском языке в 1941 году, была переиздана при содействии Минобразования Грузии и на основании обращения абхазского Министерства культуры и образования. Оригинал хранится в фонде Редких печатных изданий Национального центра рукописей.
Перевод произведения Руставели принадлежит известному абхазскому писателю Дмитрию Гулиа, а редактором книги является видный грузинский ученый, академик Симон Джанашия. Книга вышла в свет в 2021 году, к 80-летию издания поэмы на абхазском языке.
Жюри Грузии и Азербайджана в финале «Евровидения 2022» отстранили от голосования
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у Грузии и Азербайджана «были выявлены определенные неправильные схемы голосования» в ходе «Евровидения 2022». Это выяснилось после второй генеральной репетиции второго полуфинала, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат». Речь идет также о голосовании Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.
«EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход», - говорится в заявлении Вещательного союза.
Также отмечается: «чтобы соответствовать Инструкции по голосованию Конкурса, EBU работал со своим партнером по голосованию, чтобы рассчитать замещающий совокупный результат для каждой заинтересованной страны как во втором полуфинале, так и в Гранд-финале (рассчитывается на основе результатов других стран с аналогичным голосованием)».
С утра Грузия и Азербайджан выражали недоумение, что организаторы «Евровидения» при подсчете результатов голосования национальных жюри назвали не те данные. Обе страны заявили, что их жюри дали высший бал - 12 - Украине, а не Великобритании, как указано в итоговых таблицах конкурса.
С утра специальное заявление по этому поводу сделал Общественный вещатель Грузии. Новое заявление Европейского вещательного союза об отстранении жюри в Грузии пока не комментировали.
Азербайджанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что во время голосования в финале, когда дошла очередь Азербайджана, было сказано, что из-за технических проблем результаты будет озвучивать не телеведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского союза вещателей. Им были названы цифры, не совпадающие с позицией азербайджанского жюри.
В России в ночь на воскресенье попытались поджечь 2 военкомата
В России в ночь на воскресенье неизвестные пытались поджечь 2 военкомата. Об этом сообщает издание Baza.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов около 10 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
Как пишет Baza, нападению подвергся военный комиссариат в поселке Пронск Рязанской области. Неизвестные подошли к зданию около 3 часов ночи и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Огонь не распространился. Возбуждено уголовное дело.
Еще один поджог произошел в Волгограде. Пожар произошел в подсобном помещении военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам. Предположительно, в здание бросили «коктейль Молотова».
13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска, сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат «коктейлями Молотова», они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось и о других случаях поджога военкоматов. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.
Леонид Лакербая избран депутатом парламент от гудаутского избирательного округа №18
Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая избран депутатом парламента от гудаутского избирательного округа №18, сообщили в Центризбиркоме самопровозглашенной республики Абхазия.
Накануне, 14 мая, в округе №18 состоялись повторные парламентские выборы. По округу баллотировались два кандидата - Леонид Лакербая и Беслан Таркил.
Повторные выборы в округе №18 были назначены в связи с тем, что на выборах 12 марта ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы, пишет «Апсныпресс».
Илья Дарчиашвили летит в Брюссель обсуждать перспективы Грузии в ЕС
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая, сообщила пресс-служба МИД. Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые встречаются в Брюсселе в рамках Совета ЕС по внешним отношениям.
На встречах будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с евроинтеграцией Грузии и вопросы, связанные с подачей Грузией заявки на вступление в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Три страны уже прошли первую обязательную процедуру - ответили на масштабный опросник, обязательный для получения статуса страны-кандидата. В настоящее время ответы на несколько тысяч вопросов изучаются экспертами Еврокомиссии.
У Еврокомиссии нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Вступление в ЕС связано с долгими бюрократическими процедурами. Но эксперты ожидают, что на фоне событий вокруг Украины, Евросоюз не будет затягивать подготовку заключения по опросникам.
23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда могут быть рассмотрены вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы.
Видео: «Азовсталь» обстреливают зажигательными снарядами
Российские войска обстреливают территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе зажигательными снарядами. Это следует из опубликованного в воскресенье в соцсетях видео. Когда оно было снято, неясно. Видео распространяют как российские, так и украинские источники.
По оценке Руслана Левиева из группы Conflict Intelligence Team, речь идет не о фосфорных боеприпасах, а о термитном оружии.
Неизбирательное зажигательное оружие запрещено применять согласно Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия - на тех территориях, где может находиться гражданское население. «Азовсталь» находится в черте города. С территории завода была проведена эвакуация мирных жителей, однако представители ООН заявляли, что не могут уверенно подтвердить, что там не осталось гражданских лиц.
Официальных комментариев российской стороны в связи с обстрелом нет.
Завод «Азовсталь» - последний оплот обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. Украина добивается эвакуации своих военнослужащих с завода, предлагая, в частности, отправить их в третью страну, где они могли бы оставаться до конца войны. С предложением обеспечить такую эвакуацию в частности выступала Турция. Россия настаивает на том, чтобы украинские военные сдались в плен. Сейчас идут переговоры об эвакуации по крайней мере тяжело раненых - в обмен на российских пленных.
Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе «Евровидение» в Италии, накануне после своего выступления в прямом эфире обратилась с призывом «спасти Мариуполь», «спасти «Азовсталь»«. Как в российских, так и в украинских источниках в воскресенье после этого появились фото снарядов, которыми, как утверждается, обстреливают «Азовсталь», на которых нанесены надписи c призывами «спасти Мариуполь».
«Партнер с расширенными возможностями»: Грузию пригласят на саммит НАТО
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ перед началом встречи министров иностранных дел Альянса в Берлине сообщил, что Грузию пригласят на саммит НАТО. Со слов Джоанэ, решение было принято в контексте политики открытых дверей, пишет SOVA.
«НАТО всегда будет уважать право наций выбирать свой путь. Грузия – партнер с расширенными возможностями, с которым НАТО имеет длительное сотрудничество. Я могу сказать, что руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО», - сказал он.
Джоанэ добавил, что политика открытых дверей для Альянса крайне важна.
«Политика открытых дверей остается важной для НАТО, и я могу сказать, что Грузия является очень важным партнером, Черное море становится очень важным. Мы видим блокаду Черного моря, попытки России задушить экономику Украины и создать проблемы с продовольственной безопасностью в других частях мира. Также очень важными партнерами являются Республика Молдова, Босния и Герцеговина», - сказал Мирча Джоане.
- Встреча G7 прошла 12-14 мая в Вайссенхаусе (Германия), на 14-15 мая в Берлине запланировано неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Грузия не вошла в список стран-участниц мероприятия. При этом на министериал НАТО приглашены Финляндия и Швеция, а на встречу в формате G7 – Украина, Молдова и Индонезия.
- Отметим, что Грузии не было и среди участников встречи, прошедшей в конце апреля на авиабазе США в Рамштайне. Министр обороны США Ллойд Остин тогда встретился с представителями 40 стран и обсудил с ними вопрос укрепления обороноспособности Украины. Среди приглашенных на встречу были не только европейские союзники Вашингтона, но и Япония, Австралия и Израиль. В Минобороны Грузии тогда пояснили, что основной темой обсуждения были поставки оружия Киеву и восстановление Украины в послевоенный период, а роль Грузии ограничивается политической и гуманитарной поддержкой, а не военной.
Финляндия официально заявила о намерении вступить в НАТО
Правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз.
Об этом заявили глава правительства Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье.
Решение еще должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
Ожидается, что в ближайшее время заявку на вступление в НАТО подаст также Швеция.
Финляндия стала нейтральной страной после Второй мировой войны, поддерживая тесные отношения как с СССР и затем Россией, так и со странами НАТО. Швеция поддерживала нейтралитет более 100 лет, не участвуя в мировых войнах.
Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале. По опросам, большинство жителей этих стран сейчас поддерживает присоединение к НАТО.
По словам премьер-министра, решение принято для того, чтобы избежать угрозы войны с Россией. После российского вторжения в Украину, подчеркнула Марин, Москве стало невозможно доверять, и поэтому для того, чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндия была вынуждена сделать выбор в пользу членства в НАТО.
Президент Финляндии накануге позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Ниинисте сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз.
Путин в разговоре с Ниинисте отметил, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.
На пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье президент Финляндии сказал, что рассчитывает на то, что отношения с Россией не станут враждебными. Он привел в качестве примера Норвегию, которая является членом НАТО, однако, во всяком случае до последнего времени, поддерживала сотрудничество и корректные отношения с Москвой.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление лидеров Финляндии и сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Североатлантический союз.
- Турция высказывала сомнения в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщив, что необходимы переговоры с этими странами. Однако большинство стран союза ожидает, что вступление обеих стран удастся оформить в короткие сроки.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России. «Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», - заявил он.
- Одним из обоснований для вторжения на территорию Украины в феврале нынешнего года российские власти называли стремление этой страны вступить в НАТО, что, по их утверждению, якобы угрожает безопасности России.
В Южной Осетии празднуют день осетинского языка и литературы
Традиционные празднования в честь Дня осетинского языка и литературы проходят Цхинвали, в сквере имени основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова. По случаю празднования в начале мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику осетинскому поэту.
С приветственным словом выступила заместитель министра образования самопровозглашенной республики Южная Осетия Элиса Гаглоева.
«Сегодняшний день по случаю выхода в свет в 1899 году книги Коста Хетагурова «Ирон Фандыр» («Осетинская лира») для всей Осетии был выбран как День осетинского языка и литературы. Наш язык - это наша история. Я призываю всех, кто называет себя осетинами, говорить на родном языке, беречь осетинский язык и учить его от мала до велика, чтобы не было потеряно наше будущее», - цитирует Гаглоеву информагентство «Рес».
Преподаватели осетинского языка и литературы с различных школ также выступили перед гостями мероприятия. Они говорили о важности знания родного языка и призывали беречь его.
В праздновании Дня осетинского языка и литературы приняли участие более сотни школьников из столичных и районных школ, которые декламировали стихи на осетинском языке и исполнили национальные танцы.
Посол РФ в США: Мы не сдадимся, Россия не капитулирует в Украине
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о своей уверенности, что Россия не «капитулирует» в Украине. По его словам, российские дипломаты в США убеждены в том, что «все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед вооруженными силами, будут полностью выполнены».
В эфире телеканала «Соловьев Live» Антонов сказал, что США «подталкивают» Россию к переговорам о мире, но на своих условиях. По словам посла, этих условий три: прекращение боевых действий в Украине, отвод войск на позиции до 24 февраля, а также необходимость «покаяться за все содеянное». По словам посла, «такой капитуляции не будет, никогда не будет». «Мы никогда не сдадимся, не уйдем назад» - сказал он.
Посол посетовал, что США «загнали в тупик» диалог с Россией, а также прервали очные контакты с персоналом посольства в Вашингтоне.
С самого начала российского вторжения в Украину Соединенные Штаты призывают Москву прекратить огонь и вывести войска. Также США заявляют о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и оказывают Киеву существенную помощь. При этом требований «капитуляции» по отношению к России не выдвигается. США подчеркивают, что конфликт должен быть разрешен путем переговоров, но не на основе диктата со стороны России.
- За день до признания Кремлем независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» и за несколько дней до широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале посол Антонов заявлял: «Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины» и настаивал на том, что у России нет планов вторгаться в Украину и захватывать ее территорию.
Британская разведка: Россия потеряла уже треть «армии вторжения»
Британская военная разведка считает, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину.
Об этом говорится в опубликованной в воскресенье очередной оценке Министерства обороны Великобритании военного потенциала России и Украины в нынешней войне. Столь высокие оценки российских боевых потерь опубликованы впервые. Неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран). По данным украинской стороны, Россия только убитыми потеряла более 20 тысяч человек. В условиях боевых действий эти данные невозможно проверить. По открытым источникам установлены имена более тысячи погибших.
Группировка перед вторжением в Украину оценивалась примерно в 150 тысяч человек.
Британская разведка приходит к выводу, что с нынешним уровнем потерь и с продолжающимися проблемами с логистикой маловероятно крупномасштабное наступление России в Донбассе в течение ближайших 30 дней. Успехи, достигнутые Россией за последний месяц, оцениваются как небольшие.
Украинский Генштаб сообщает, что российские войска продолжают попытки наступления на ряде направлений в Донецкой и Луганской областях, в частности продолжаются попытки взять Лиман, Северодонецк, Авдеевку и Курахово. В то же время, по сообщению главы администрации Харьковской области, украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Ранее в результате украинского контрнаступления российские войска ушли из ряда населенных пунктов под Харьковом. Сообщалось о выходе украинских военных на линию границы с Россией на одном из участков.
Минобороны России в последнее время практически не сообщает о продвижении войск. Последним населенным пунктом, упомянутым в его сводках как взятый, был город Попасная в Луганской области. За него бои шли около двух месяцев. Как украинские, так и ряд российских комментаторов отмечают, что в последние дни российские военные понесли тяжелые потери при попытке форсировать Северский Донец под Белогоровкой. Официально Минобороны РФ об этом не сообщало.
- Вооруженное вторжение России началось 24 февраля. Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, а теперь и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти
Вооруженное нападение в субботу на супермаркет в городе Буффало (штат Нью-Йорк), жертвами которого стали 10 человек, расследуется как насилие на почве расовой ненависти. Об этом сообщила полиция.
Стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл 18-летний Пэйтон Джендрон. Он транслировал нападение в прямом эфире на стриминговом сервисе Twich. Помимо 10 убитых, три человека были ранены. Подавляющее большинство жертв - темнокожие.
Стрелявший был задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве.
Перед нападением Джендрон, как сообщается, опубликовал в интернете «манифест», в котором высказал идеи расовой ненависти. Полиция и ФБР считают, что он целенаправленно отправился в супермаркет в районе Буффало, где живут главным образом афроамериканцы, чтобы убивать именно темнокожих.
Сообщается, что на прикладе винтовки Джендрон написал имена норвежского неонациста Андреса Брейвика, убившего 77 человек, и Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Его жертвами стал 51 человек, главным образом мусульмане. Оба нападавших были приговорены к пожизненному заключению.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине под Изюмом погиб еще один грузинский боец – Рати Шургая, сообщает SOVA.
С первых дней войны на стороне украинской армии воюют несколько сотен грузинских добровольцев. Они зачислены в различные батальоны и принимают участие в боевых действиях на передовой линии.
На сегодняшний день война России в Украине унесла жизни 11-ти грузинских бойцов.
В Киеве побывала делегация сенаторов-республиканцев
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретился в Киеве с делегацией Конгресса США. Американские законодатели, среди которых – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и сенаторы Сюзан Коллинз, Джон Баррассо и Джон Корнин – прибыли в украинскую столицу без предварительного объявления, сообщает «Голос Америки».
Президент Зеленский тепло приветствовал законодателей из США прямо на одной из улиц в центре Киева.
В Сенате сейчас обсуждается вопрос о выделении Украине военной и иной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов. «Помощь Украине – это не просто акт альтруизма: он имеет прямое отношение к национальной безопасности Америки и к [нашей] жизненно важной заинтересованности в том, чтобы откровенная агрессия России не увенчалась успехом и не прошла ее властям даром, – сказал перед приездом в Киев сенатор Макконнелл. – Если Украина не сможет отразить российскую агрессию, угроза американской и европейской безопасности, без всяких сомнений, возрастет».
Быстрое принятие законопроекта заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Однако документ имеет широкую поддержку среди представителей обеих партий, и ожидается, что он будет одобрен в обозримом будущем.
Ранее - уже после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - в Киеве побывали госсекретарь и министр обороны США, а также делегация конгрессменов-демократов во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород.
Победившая на «Евровидении» украинская группа: «Спасите Мариуполь!»
Лидер украинской группы «Kalush Orchestra» в финале песенного конкурса «Евровидение», который прошел в Турине вечером в субботу, призвал спасти украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе на заводе «Азовсталь».
«Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас», - сказал Олег Псюк после выступления.
Украинская группа одержала победу на конкурсе. По итогам голосования жюри она была на 4-м месте, но зрители десятков европейских стран безоговорочно высказались в ее поддержку. Многие музыканты также выразили солидарность с Украиной. Руководство конкурса назвало это гуманитарным жестом, а не политическими выступлениями, которые запрещены.
По правилам конкурса, в будущем году он должен пройти в стране-победителе. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «в будущем» конкурс сможет пройти в Мариуполе. Город был сильно разрушен в ходе штурма и сейчас большая его часть находится под контролем российских военных.
Россия в связи с ее вторжением в Украину была отстранена от участия в Евровидении, после чего объявила о выходе из Европейского вещательного союза.
- Ранее власти Украины и остающиеся на «Азовстали» военные обратились к различным мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию военнослужащих. Сейчас идут переговоры о том, чтобы эвакуировать хотя бы раненых в обмен на российских пленных. Российская сторона настаивает на сдаче украинцев в плен, однако украинские военные, среди которых бойцы полка «Азов», который российские официальные лица называют неонацистским, опасаются расправы.
Турция готова обсуждать членство Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего - о прекращении поддержки курдских сепаратистов. Об этом заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калин.
Как сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, большая часть турецкого общества выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз. По словам Чавушоглу, это серьезный вопрос, и Турция намерена обсудить его с союзниками.
Ожидается, что Финляндия и Швеция - на фоне российского вторжения в Украину - в ближайшие дни подадут формальные заявки на присоединение к Североатлантическому союзу. Подавляющее большинство стран НАТО уже высказалось в пользу их принятия. Турция оказалась единственной страной, которая публично высказала свои возражения.
Анкара в первую очередь обеспокоена тем, что Финляндия и Швеция, по ее мнению, оказывает поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией.
Финляндия и Швеция предоставляют политическое убежище курдским активистам, а также поддерживают курдские формирования в Сирии. Они при поддержке США сражаются против террористической группировки ИГ, однако Турция считает их угрозой для собственной безопасности.
Позиция России, резко возражающей против вступления двух стран в НАТО, не является для Турции определяющим фактором - сказал Калин.
Перед встречей в Берлине министры иностранных дел ряда стран НАТО высказали уверенность, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции, особенно перед лицом того, что 29 других стран союза выступают за их принятие.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.