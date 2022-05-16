Леонид Лакербая с четвертой попытки в третий раз стал парламентарием

В марте этого года «Эхо Кавказа» дважды рассказывало об итогах парламентских выборов в Абхазии: сперва после того, как 12 марта были избраны 17 депутатов, а затем после того, как во втором туре, 26-го, – еще 16. Тридцать три депутата парламента Абхазии седьмого созыва уже приступили к работе, избрали руководителей законодательного органа на предстоящие пять лет работы, а вот в двух избирательных округах нынче пришлось проводить повторные выборы.

В округе №18 (Гудаута, второй) в субботу 14 мая наконец определился победитель – по предварительным данным, с перевесом в 304 голоса депутатом стал председатель политической партии «Айтайра», бывший премьер-министр РА в 2011-2014 годах Леонид Лакербая. Вот как об этом вчера проинформировал СМИ председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан:

«Явка избирателей была высокая, около 65 процентов избирателей проголосовало в этот день. И сегодня можно сказать, что 55 процентов из числа проголосовавших отдали свои голоса за Лакербая Леонида Ивановича, 45 процентов проголосовало за Таркил Беслана Ивановича. По закону был избран Лакербая Леонид Иванович. Что касается Таркил Беслана Ивановича, то он по телефону поздравил своего оппонента и пожелал ему удачи. Нет никаких жалоб, никаких нареканий, выборы прошли… Хотелось бы, конечно, поблагодарить избирателей за активное участие в выборном процессе. А также членов окружной избирательной комиссии, которые более двух месяцев непосредственно занимались данным процессом. Ну, и сама Центральная избирательная комиссия контролировала процесс, в день выборов ее члены дежурили на участках. И, слава богу, все прошло спокойно, в дружественной обстановке».

В соцсетях первые поздравления Леониду Лакербая прозвучали задолго до официального объявления итогов выборов, через несколько часов после закрытия избирательных участков. Как, собственно, и бывает в Абхазии в последние годы, когда информация об итогах тут же распространяется в интернете. Но утром в воскресенье один телефонный собеседник-шутник поосторожничал: «А вдруг снова получится, как уже бывало не раз с Леонидом Ивановичем во время парламентских выборов?»

Как это бывало, напомним позже, а пока о биографии этого известного абхазского политика и государственного деятеля, который стал 34-м парламентарием в нынешнем созыве.

Леонид Лакербая родился 1 января 1947 года в семье ветерана Великой Отечественной войны. Окончив в 1975 году Московский автомобильно-дорожный институт, десять лет работал на автопредприятиях Абхазии, затем возглавлял экспериментальный завод быстрозамороженных продуктов «Гагра». В 1991 году был избран депутатом парламента Абхазии, который тогда назывался Верховным Советом. С декабря 1992-го по апрель 1995-го – первый вице-премьер правительства Абхазии, с июня 1995-го по август 1996-го – министр иностранных дел. В 1999 году, в ходе первых всенародных выборов президента РА был выдвинут в качестве альтернативного кандидата наряду с Владиславом Ардзинба, но ЦИК его не зарегистрировал, мотивировав нарушениями в ходе выдвижения. На рубеже веков стал одним из лидеров первого оппозиционного общественно-политического движения «Айтайра» («Возрождение»). В 2000 году был во второй раз избран депутатом абхазского парламента вместо выбывшего, но полномочия того, второго созыва закончились вскоре, в 2002 году.

С 2005-го – вице-премьер правительства Абхазии, которое возглавлял Александр Анкваб. 27 сентября 2011 года, после победы последнего на президентских выборах, назначен премьер-министром Республики Абхазия. После штурма 27 мая 2014 года оппозиционерами комплекса правительственных зданий и «добровольно-принудительного» ухода 1 июня в отставку президента Анкваба о сложении полномочий заявил 2 июня и Лакербая.

О последующем этапе в статье о нем в Википедии говорится так: «В июле 2014 года, в ходе подготовки к назначенным на 24 августа президентским выборам, Лакербая возглавил избирательный штаб председателя службы госбезопасности РА, генерал-майора Аслана Бжания, о поддержке кандидатуры которого заявил экс-президент Анкваб. После поражения Бжания на выборах и увольнения сторонников Анкваба с правительственных постов Лакербая отошел от политической деятельности, перестал появляться на публике и контактировать с коллегами по госслужбе, некоторое время вел замкнутый образ жизни. Восстановив силы за год после майских событий, Лакербая в мае 2015 посетил Москву, где провел ряд консультаций, обсудил с экс-президентом Анквабом, представителями российской и абхазской общественности текущую политическую ситуацию в Абхазии и возможные меры по преодолению кризиса власти».

В 2015 году он вернулся к политической деятельности, одним из результатов чего стало возрождение «Айтайра» под его председательством и преобразование ОО в партию.

Леонид Лакербая постоянно живет в Гудауте, у него трое взрослых детей – двое сыновей и дочь.

В марте 2017-го, когда его политический лагерь снова был в оппозиции, Леонид Лакербая опять решил баллотироваться в парламентарии. Причем был момент, когда его единственный оппонент в избирательном округе и тезка Леонид Чамагуа поздравил его с победой, но затем выяснилось, что ни один из них не набрал 50% плюс один голос, и были назначены повторные выборы. И на них Чамагуа в упорной борьбе вышел вперед – на 12 голосов. Через пять лет, в марте 2022 года, Лакербая шел на парламентские выборы уже в качестве провластного кандидата. Причем, поскольку в свои 75 лет он сочетал в себе большой политический опыт и достаточную физическую крепость и энергию, многие в обществе прочили ему после избрания место спикера парламента. И когда 12 марта в соцсетях распространилась информация, что он набрал больше голосов, чем его опять единственный соперник в округе, на этот раз бывший прокурор Беслан Таркил, многие поспешили его поздравить. Но хотя он набрал действительно больше голосов – 906, а Таркил 825, испорченных бюллетеней тогда оказалось 82. И с учетом этого Лакербая набрал 49,97% голосов от числа пришедших на участки избирателей, то есть меньше 50%.

«Рок», что тут скажешь! И в обществе появился слух, что на этот раз Леонид Иванович решил не продолжать борьбу за депутатский мандат на повторных выборах. Но если и так, политические соратники переубедили его и оказались в итоге правы.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось сегодня у Леонида Лакербая, какими вопросами он хотел бы заниматься в седьмом созыве парламента. Он ответил:

«Я буду депутатом просто и хотел бы заниматься социальным блоком. Внимание уделять ветеранам, инвалидам нашей войны, добровольцам. Вот такое основное направление в работе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии