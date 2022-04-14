Новые кандидаты на повторных парламентских выборах в Абхазии

Позавчера состоялось первое сессионное заседание парламента Абхазии седьмого созыва, на котором были избраны спикер и три вице-спикера. Но в заседании участвовало только 33 избранных парламентария, еще двоих предстоит доизбрать на повторных выборах в следующем месяце в двух избирательных округах – №18 (Гудаута, первый) и №8 (Сухум, Маяк). Такое в Абхазии впервые, хотя пять лет назад в том же городе Гудауте уже проходили повторные выборы, причем с участием того же кандидата – Леонида Лакербая, которому и нынче суждено было «пойти по второму кругу».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрием Маршаном, и вот что он рассказал о выдвижении кандидатов в депутаты в обоих округах:

«У нас 14 мая будут выборы в 18-м округе. А в 8-м округе будут 28 мая. Это по срокам, которые прописаны в законодательстве. Перевыборы у нас получились в первом случае в первом туре, а во втором случае – через две недели после повторного голосования. Таким образом, 14 мая будут выборы в Гудауте. Там выдвинуты те же кандидаты, которые баллотировались ранее, – Лакербая Леонид Иванович и Таркил Беслан. Вот буквально сегодня документы сдал, а от Лакербая мы ждем со дня на день. По крайней мере, они уже выдвинуты. Но по новой всю эту процедуру нужно проходить, в том числе и подписи избирателей собирать – от 200 до 250».

В соцсетях несколько недель назад появился пост общественной активистки, которая участвовала в выборах парламента шестого созыва, является уроженкой Гудауты и решила посоветоваться с друзьями: не выдвинуться ли ей сейчас на повторных выборах в округе №18. Но инициативная группа от нее в ЦИКе не появилась. Маршан говорит:

– Выдвижение инициативных групп по 18-му округу у нас сегодня заканчивается, 14 апреля. До шести часов вечера могут еще выдвинуть любого гражданина.

– Ну, а по 8-му округу?

– А вот по 8-му добавились у нас кандидаты. Кандидаты, которые вышли в марте во второй тур, и там была у них ничья, они уже зарегистрировали свои инициативные группы. Это Леон Губаз и Наур Нармания. Помимо них, выдвинулся еще Ираклий Чачхалия, инициативная группа его зарегистрировалась. И Квеквескири Тимур.

– Вот кто такой Квеквескири Тимур? Он же в первых, мартовских выборах не участвовал.

– Да, его не было, это совершенно новый кандидат. Видимо, решил попробовать силы.

– А он откуда?

– По биографическим данным – сухумский.

12 марта в округе №8, Маякском, избиратели голосовали за семерых кандидатов. Ираклий Чачхалия занял тогда третье место, набрав около 18 процентов голосов. Остальные четверо, не прошедшие во второй тур, – значительно меньше. Однако общественному активисту Астамуру Какалия многие его фейсбучные друзья настойчиво советуют выдвинуться и сейчас. Но в недавнем своем посте он сообщил, что хочет выдвинуться другой общественный активист, живущий в микрорайоне Маяк, – Джансух Адлейба, и он решил уступить ему и поддержать его. Так или иначе, выдвигаться по этому округу можно еще две недели.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия