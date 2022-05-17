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Йеллен: санкции против России схожи с санкциями Второй мировой войны
В понедельник министр финансов США Джаннет Йеллен провела параллели между замораживанием активов Центробанка России западными столицами с акциями против стран, оккупированных гитлеровской Германией, сообщает информационное агентство Reuters.
Выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве, напомнила о том, что в 1940 президент тогда еще нейтральных Соединенных Штатов Франклин Рузвельт наложил арест на активы Норвегии и Дании, находившиеся в американских финансовых учреждениях. Эта мера была предпринята с целью закрыть Германии возможность воспользоваться достоянием оккупированных стран, находившимся в зарубежных банках. По словам Йеллен, уроки той эпохи полезны при выработке стратегии противостояния России. "Мы должны использовать все инструменты. имеющиеся у нас, чтобы противостоять тирании. Это урок, который актуален сегодня... Мы полны решимости привлечь Россию к отвественности и поддержать украинцев чем только возможно, - подчеркнула Йллен.
После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и Евросоюз заморозили активы Банка России, отрезав доступ российскому правительству к приблизительно двум третям золотовалютных запасов. Цель этой и других финансовых санкций против России - лишить ее средств на ведение войны в Украине. Финансово-экономические санкции, в том числе санкции против Владимира Путина, людей из его окружения, близких к правительству российских миллиардеров постоянно расширяются.
Другие новости дня
Зеленский подтвердил эвакуацию украинских военных с «Азовстали»
Украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе, вывозят с территории завода. Об этом сообщило агентство Reuters, публикуя фотографии автобусов. Информацию подтверждает Генштаб Украины.
Всего "Азовсталь" покинули 264 военнослужащих, из них 53 ранены, сообщает Генштаб. По данным Reuters, раненых доставили в город Новоазовск. Он находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. О вывозе раненых в Новоазовск ранее заявляло и Минобороны России.
Остальных 211 военных эвакуировали через гуманитарный коридор в Еленовку - также под контролем "ДНР".
О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя: "Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН – мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек".
Ранее в понедельник было опубликовано видео, на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идёт речь - в заявлении не было сказано.
Ранее Министерство обороны России заявляло, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе. О договорённостях также сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.
- "Азовсталь" после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с "Азовстали" по крайней мере раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.
Россию не допустили к тендеру на покупку прав для показа Олимпиады
Россию и Беларусь не допустили к тендеру на покупку телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
Таким образом Россия и Беларусь не смогут показывать трансляции соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Грузию 18-19 мая
«Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Грузию», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента. В частности, по данным ведомства, Дерек Шолле прибудет в Грузию 18-19 мая для консультаций с грузинскими партнерами по вопросам европейской безопасности и демократического развития.
Советник Госдепартамента проведет встречи с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить оккупацию Россией территорий Грузии, жестокую войну Кремля против Украины и то, как должны развиваться стремления грузинского народа к демократическому, мирному, процветающему и евроатлантическому будущему, сообщает Общественный вещатель.
До Грузии Дерек Шолле прибудет в Молдову, где обсудит с правительством влияние текущей войны в Украине на Молдову, а также американо-молдавское партнерство в рамках стратегического диалога. Шолле также встретится с украинскими беженцами.
По заявлению Госдепартамента, визит Шолле укрепит поддержку США демократии, процветанию и безопасности Молдовы.
Из Грузии советник Госдепартамента отправится в Лондон.
На саммите ОДКБ Пашинян высказал критику в адрес организации
На юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь раскритиковал военный блок за то, что тот не отреагировал должным образом на вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, сообщает Радио Азатутюн.
«Это важный для Армении вопрос, - сказал Пашинян. - В прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения».
Руководитель Армении, в настоящее время председательствующей в организации, об этом заявил в Кремле в присутствии глав государств-членов ОДКБ, в том числе президента России Владимира Путина, добавив также, что на протяжении многих лет государства-члены ОДКБ продавали Баку оружие. «Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа. И это тоже проблема».
Пашинян также подверг критике реакцию государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе, в то же время высоко оценив роль России и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Армянский лидер также подчеркнул важность дальнейшего развития ОДКБ, отметив, что считает организацию ключевым фактором в вопросе обеспечения стабильности и безопасности Евразийского региона и Армении.
В отличие от Пашиняна, президенты России и Беларуси сосредоточились на другом конфликте - войне на Украине. Говоря о войне, которая продолжается уже около трех месяцев, Путин вновь назвал ее спецоперацией и сообщил, что представит союзникам подробности во время встречи за закрытыми дверями. Президент Беларуси высказался более откровенно, заявив, что Россия не должна в одиночку бороться с попыткой расширения НАТО, страны ОДКБ должны действовать единым фронтом.
Никто из лидеров остальных четырех стран-участниц ОДКБ не заявил о своем желании выступить единым фронтом против НАТО. Президенты стран Центральной Азии больше говорили об угрозах, идущих из Афганистана, а премьер-министр Армении – о войне с Азербайджаном и несбывшихся ожиданиях от ОДКБ.
В совместном заявлении, принятом по итогам саммита, Украина не упоминается.
Президент Турции выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 16 мая, что делегациям Швеции и Финляндии не стоит приезжать в Анкару, чтобы убедить его одобрить их заявки на вступление в НАТО. Сообщает агентство Reuters.
На пресс-конференции Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом союзе.
«У обеих стран нет четкой позиции по отношению к террористическим организациям. Швеция – это инкубационный центр террористических организаций. Они приводят террористов в парламент, дают им трибуну, рассылают специальные приглашения», – заявил турецкий президент.
Анкара считает, что Швеция и Финляндия укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена (последних обвиняют в попытки организовать государственный переворот в 2016 году). Турция считает обе эти организации террористическими.
Для вступления страны в НАТО все члены альянса должны поддержать заявку.
- Правительства Швеции и Финляндии задумались о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- В субботу, 14 мая, советник президент Турции Ибрагим Калин заявил, что страна не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего – о прекращении поддержки курдских сепаратистов.
- 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает расширение НАТО непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но это «вызовет ответную реакцию».
Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушел в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон 16 мая принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает AFP. Вместе с ним ушло и правительство Франции.
«Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он увлечено и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами», - написал Макрон в своем твиттере.
Кастекс был премьер-министром Франции с 2020 года. На его место президент назначил министра труда Элизабет Борн, пишет AFP. Второй раз в истории республики этот пост займет женщина.
Агентство dpa пишет, что такой выбор Макрона связан с желанием получить поддержку перед предстоящими парламентскими выборами как левых, так и консервативных избирателей.
- Отставка премьера и правительства – формальность во Франции после президентских выборов. Нового премьер-министра назначает президент страны. Глава правительства, в свою очередь, предлагает кандидатуры министров, которые президент вправе принять или отклонить.
- Эммануэль Макрон был переизбран на пост президента Франции 24 апреля 2022 года, победив во втором туре председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
В городе Николаев на юге Украины закончилась питьевая вода
В городе Николаев на юге Украины еще как минимум два месяца не будет питьевой воды, – об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Техническая вода с сегодняшнего дня будет поступать в дома по расписанию: три часа утром и два часа вечером. Но использовать ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд, сообщает «Николаевводоканал».
«Вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды, и она фактически техническая. На сегодняшний день мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки воды до уровня питьевой», - добавляет мэр Николаева Александр Сенкевич.
Проблемы с водоснабжением начались в городе после обстрелов 12 апреля, когда был поврежден водовод Днепр – Николаев. Почти месяц централизованное водоснабжение работало с перебоями. Жителям приходилось использовать привозную воду из резервуаров-накопителей, а также из открытых скважин.
Утром 16 мая Николаев вновь подвергся обстрелу. Сообщается, что повреждено здание мебельного магазина и парковка.
В Ереване задержали более 90 участников оппозиционного автопробега
В Ереване задержали 91 участника оппозиционного автопробега. Об этом пишет армянская служба Радио Свобода.
В Ереване с середины апреля проходят протесты с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна после его заявления о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований по статусу Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану.
По данным "Интерфакса", автопробег стартовал из четырех районов города, колонны должны были отправиться в центр города, двигаясь на максимально малой скорости и создавая многокилометровые пробки на дорогах. Однако полиция перекрыла все пути движения автоколонн и задержала участников.
В полиции, как пишет армянская служба Радио Свобода, заявили, что "такие групповые передвижения с участием водителей не только нарушают правила дорожного движения, затрудняют движение, но и создают угрозу безопасности движения". Там отметили, что эти действия являются правонарушениями и влекут за собой административную ответственность.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- “Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Инал Ардзинба: пацифистская риторика Тбилиси вызывает сомнения
Пацифистская риторика грузинских властей вызывает сомнения, – заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на заседании Общественного совета при абхазском МИДе. В частности, он прокомментировал заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что «никакого второго фронта в Грузии не будет».
«Заявление – это одно, а реальные действия – это совсем другое», – сказал Инал Ардзинба.
Абхазский министр прокомментировал и паузу в Женевских дискуссиях, которая, по его словам, возникла «по инициативе западных государств». Ардзинба говорит, что абхазская сторона готова возобновить работу в рамках дискуссий, так как это – «единственный международный механизм», где Абхазия имеет представительство.
Министр добавил, что общения с Грузией просто нет, так как Грузия – «государство, совершившее военную агрессию».
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Абхазский президент Аслан Бжания ушел в отпуск
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания с сегодняшнего дня ушёл в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.
На какой срок Бжания ушел в отпуск, не сообщается. В соответствии с законом, абхазскому президенту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней.
Согласно статье 55 абхазской конституции, президента в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей замещает вице-президент.
Отметим, что 10 января текущего года Бжания «отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования». 25 января в пресс-службе сообщили, что Бжания прооперировали в одной из российских клиник. В частности, ему была проведена операция на почке.
Находясь на лечении, Бжания проводил ряд телефонных консультаций с членами абхазского правительства. Он вернулся в Абхазию 8 февраля, после завершения лечения.
Премьер-министр Грузии посетит с рабочим визитом Брюссель
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится в Брюссель. Об этом он сообщил на заседании правительства.
В рамках рабочего визита Гарибашвили встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европарламента Робертой Метсола и другими европейскими политиками.
«Как вы знаете, мы досрочно закончили работу над опросником (по вступлению в ЕС – ред.). Я хотел бы еще раз поблагодарить всех государственных служащих, которые были вовлечены (в этот процесс), министров, все правительство, все ведомства, парламент, за то, что опросник был заполнен вовремя и представлен в ЕС. По этим и другим вопросам у меня будут встречи в Брюсселе, на высшем уровне», – сказал Гарибашвили.
Как сообщалось ранее, с рабочим визитом в Брюссель отправился и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
- Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Три страны уже прошли первую обязательную процедуру - ответили на масштабный опросник, обязательный для получения статуса страны-кандидата. В настоящее время ответы на несколько тысяч вопросов изучаются экспертами Еврокомиссии.
- У Еврокомиссии нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Вступление в ЕС связано с долгими бюрократическими процедурами. Но эксперты ожидают, что на фоне событий вокруг Украины, Евросоюз не будет затягивать подготовку заключения по опросникам.
- 23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда могут быть рассмотрены вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы.
Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО
Правительство Швеции объявило о намерении вступлении в НАТО. Решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Стокгольм больше 200 лет сохранял нейтралитет.
19 мая премьер-министр Магдалена Андерсон в обращении к парламенту в Стокгольме назвала решение "историческим изменением политики безопасности страны". "Швеция нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством в союзе", — сказала она. Позже на пресс-конференции она сказала, что большинство депутатов поддерживает это решение.
Швеция и соседняя Финляндия координируют шаги о присоединении к союзу. Финляндия сохраняла нейтралитет после Второй мировой войны, где воевала на стороне нацистской Германии.
Вступление двух стран в два раза увеличит сухопутную границу России и НАТО. Российские официальные лица резко реагируют на решение Стокгольма и Хельсинки. 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает это расширение союза непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но расширение инфраструктуры "вызовет ответную реакцию".
Минобороны РФ: есть договорённость о вывозе раненых с «Азовстали»
Министерство обороны России заявляет, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе.
По утверждению Минобороны, введён "режим тишины". Раненые, как утверждается, доставляются в Новоазовск - это город в Донецкой области под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
Ранее о договорённостях сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.
Украина утверждения российской стороны пока не комментировала.
- "Азовсталь" после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с "Азовстали" по крайней мере раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили выиграла процесс в цхинвальском суде
Цхинвальский городской суд удовлетворил иск гражданской активистки Тамары Меаракишвили против прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», Меаракишвили дважды отказалась от предложения прокуратуры прекратить уголовное преследование за истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Она настаивала, что на протяжении пяти лет подвергалась незаконному преследованию силовиков, поэтому требовала либо доказать ее вину, либо закрыть дело по реабилитирующим основаниям и привлечь к ответственности тех сотрудников прокуратуры, кто злоупотреблял властью.
Меаракишвили говорит, что её дело – политическое, решения по которому принимал лично югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
«Сейчас (после победы на президентских выборах Алана Гаглоева – ред.) я не знаю, что будет – будет ли прокуратура свободнее или нет. В личных разговорах мне говорят, что мы очень устали, мы знаем, что ты преступления не совершала, но пока ничего не можем (сделать). Возможно, они в пятый раз вернут дело в первую инстанцию. Возможно, предложат прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. На это я с удовольствием соглашусь», – сказала Меаракишвили «Эху Кавказа», комментируя сегодняшнее решение суда.
- Меаракишвили под следствием с 16 августа 2017 года. Местная прокуратура возбудила против нее уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. С 4 сентября 2018 года Тамара Меаракишвили находится под судом. С тех пор прошло несколько судебных процессов.
«Досье»: за Навальным следили частные детективы. Вероятно, по заказу ФСБ
За оппозиционером Алексеем Навальным, помимо сотрудников ФСБ, перед его отравлением следили частные детективы из агентства "Тень", расположенного в Рязани. Это утверждается в расследовании центра "Досье".
Наружное наблюдение за Навальным вплоть до дня его отравления в Томске - 20 августа 2020 года - осуществляли сотрудники "Тени", которые ранее служили в ныне упразднённой Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, пишет "Досье". Как говорится в расследовании, в числе основных заказчиков детективного агентства фигурируют крупнейшие российские госкорпорации. Также среди них упоминается начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, в ведении которого, как утверждается, находится Институт криминалистики ФСБ, где, согласно многочисленным расследованиям, разрабатывались яды и сотрудники которого участвовали в отравлении Навального.
Сотрудники "Тени", как пишет "Досье", помимо прочего посещали Калинград, где, как утверждает Навальный, небольшой дозой "новичка" была отравлена его жена, а также следили за оппозиционером за рубежом.
"Досье" приводит имена тех, кто следовал за Навальным в его поездках. Это некие Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин. Все они названы сотрудниками агентства "Тень". Незадолго до отравления Навального двое из этой четвёрки, как утверждается, следили и за его сотрудницей Марией Певчих.
Как видно из данных об авиаперелетах, детективы из "Тени" сопровождали Алексея Навального и его семью как минимум в шести поездках, в том числе в 2019 году в Таиланд. Тогда сам Навальный писал, что обнаружил за собой наблюдение.
Двое сотрудников агентства, которые, как утверждается, следили за оппозиционером, сказали центру "Досье", что это ошибка.
В расследовании содержится предположение, что частные детективы могли следить за Навальным в сотрудничестве с ФСБ, фактически по её заказу. О том, могли ли быть сотрудники "Тени" причастны непосредственно к отравлению, в расследовании не говорится.
- Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолёта Томск-Москва. Около трёх недель он провёл в коме. В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он всё же имел место, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера. С января 2021 года вернувшийся в Россию Навальный находится под стражей.
МИД России: РФ готова стать для НАТО «непосредственной угрозой»
Москва готова к тому, чтобы стать для НАТО "непосредственной угрозой", если Североатлантический союз включит в свои программные документы такую характеристику России. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - сказал Рябков в понедельник "Интерфаксу". На прошлой неделе сообщалось, что на саммите НАТО летом нынешнего года - в связи с российским вторжением в Украину и связанными с ним угрозами странам Запада - в стратегической концепции Североатлантического союза может появиться характеристика России как "непосредственной угрозы".
Рябков также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Обе традиционно нейтральные страны накануне официально заявили о готовности подать заявку. По словам Рябкова, Россия "не будет мириться" с решением двух стран, а их безопасность "не укрепится". Замглавы российского МИД назвал планы Швеции и Финляндии "ошибкой с далеко идущими последствиями" и отметил, что российский ответ будет зависеть от конкретного развития событий после вступления двух стран в НАТО.
Президент Финляндии Саули Ниинистё накануне отметил, что реакция президента России Владимира Путина на его сообщение о решении Хельсинки вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем он ожидал. В то же время, ряд российских комментаторов резко критикуют Швецию и Финляндию и прямо угрожают им.
Две страны приняли решение вступить в НАТО на фоне российского вторжения в Украину. При этом одной из целей вторжения российские власти называли якобы существовавшую угрозу вступления Украины в НАТО.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в воскресенье, что решение связано со стремлением Хельсинки более не допустить войны с Россией.
ООН: из-за войны 9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности
Если война России с Украиной затянется, это привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Об этом сообщает Организация Объединённых Наций.
“В Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 миллиардов долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности”, — говорится в сообщении ООН. Если война в Украине затянется, это может поставить под угрозу почти двадцать лет развития этой страны.
В начале мая телеканал CNN рассказал, что российские войска на занятых ими территориях юга Украины крадут у украинских фермеров запасы зерна и сельскохозяйственную технику, а также обстреливают склады продовольствия. Об этом журналистам сообщили местные жители. Как считает доцент Киевской школы экономики Олег Нивиевский, из-за изъятия зерна фермеры могут обанкротиться — и в следующем году у них не будет средств на новый посев зерновых.
Ранее омбудсвумен Украины Людмила Денисова сообщила, что российские военные вывезли из оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей около 400 тонн зерна.
«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса
Компания "Макдоналдс" объявила об окончательном уходе из России и заявила, что ищет покупателя на свой российский бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В начале марта американская компания временно закрыла все 850 ресторанов быстрого питания в России на фоне войны в Украине, но при этом продолжала платить зарплату 62 тысячам российских сотрудников.
Решение окончательно уйти с российского рынка спустя 30 лет работы в компании объясняют гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям "Макдоналдс".
В рамках процесса выхода из российского бизнеса компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню. При этом "Макдоналдс" оставит за собой права на товарный знак в России.
Покупатель сети ресторанов пока неизвестен.
При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что сеть ресторанов быстрого питания после продажи будет работать под новым брендом, открытие которого должно состояться в июне. Эту же информацию подтверждает и источник РБК. "Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название", — заявил источник ТАСС в компании.
В Донецке власти "ДНР" вместо закрывшихся в 2014 году после начала военного конфликта с Киевом ресторанов "Макдоналдс" запустили новую сеть под названием "ДонМак". Рестораны открыли в тех же помещениях, где работал "Макдоналдс". Новые владельцы также оставили схожий логотип и сохранили названия блюд американского бренда, а также похожую упаковку.
Патриархия Грузии осудила письмо патриарха Кирилла новому югоосетинскому лидеру
Патриархия Грузии прокомментировала поздравительное письмо, направленное патриархом Московским и всея Руси Кириллом избранному президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Алану Гаглоеву.
Инаугурация Гаглоева, во втором туре президентских выборов выигравшего у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, должна пройти 24 мая.
«Письмо Патриарха Московского и всея Руси порождает непонимание, так как Русская Церковь признает юрисдикцию Грузинской Церкви на территории так называемой Южной Осетии. Грузинская церковь, грузинское государство и международное сообщество также признают международно признанные границы Грузии», – сказано в заявлении Патриархии Грузии.
В ГПЦ считают, что подобные действия негативно влияют на отношения поместных православных церквей, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Очень жаль, что сегодня, когда прилагаются все усилия для укрепления отношений между православными Церквами, предпринимаются такие шаги, которые негативно влияют на сложившуюся ситуацию и осложняют ее», — добавили в Патриархии.
Текст поздравительного письма был опубликован на сайте Московского Патриархата 13 мая. Патриарх Кирилл пожелал Гаглоеву «душевной и телесной крепости, мира и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком служении народу Южной Осетии». Автор послания также выразил надежду на «доброе взаимодействие религиозных общин с органами власти».
Арест гендиректора «Мтавари» Ники Гварамия. Реакции
Утром 16 мая Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Ники Гварамия – генерального директора «Мтавари» – главного оппозиционного телеканала Грузии. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы и задержали прямо в зале суда.
Общественность вновь заговорила о политическом преследовании критически настроенных СМИ и угрозах для евроатлантического пути Грузии, пишет СОВА.
«Означает ли это то, что Грузия даже в условиях войны России в Украине выбирает не демократию, а путь по типу Путина ради сохранения любой ценой власти Бидзины Иванишвили? Означает ли это то, что она хочет тем самым саботировать статус страны в качестве кандидата на членство в ЕС?», – написала в Twitter депутат Европарламента Раса Юкнявичене.
«Грузинская мечта» мотивирована сделать все возможное для уничтожения демократических достижений страны. Также она совершает все возможные ошибки в проявлении солидарности с Украиной и в вопросе заключения Саакашвили. Все это происходит перед историческим моментом получения статуса страны-кандидата. Очень жаль наблюдать за тем, как Грузия растрачивает такую возможность», – заявил депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.
«Нельзя тормозить эту борьбу, мы не должны становиться скорбящей стороной. Разорвать этот порочный круг непросто, но не только возможно, это обязательно произойдет. Даже если завтра, послезавтра к этому длинному списку добавятся новые политзаключенные, мы должны быть воодушевлены и не должны скорбеть. Это именно то, что мы в первую очередь должны решить в собственных головах. Нет времени на причитания, нет времени на скорбь, сейчас время борьбы», – заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
«Сегодняшний день – очередной наглядный пример для каждого гражданина Грузии и для всего мира, что в Грузии нет демократии, в Грузии фальшивая демократия, ложные иллюзии, будто есть какие-то институты, но все полностью заточено под политические интересы «Грузинской мечты». Ника Гварамия скоро выйдет на свободу, скоро будут освобождены все политзаключенные и самое главное, Грузия скоро вернется на путь западного развития и совсем скоро мы проводим «Грузинскую мечту» из власти», – сказал лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
«К сожалению, мы вступили в решающую фазу в борьбе за независимость и свободу. Общая картина такова, что Иванишвили душит и заглушает независимые телеканалы, после этого, разумеется, голос оппозиции становится тише, так покалеченная страна становится готова к задачам Иванишвили. Не нужно рассказывать сказки о том, что Иванишвили не пророссийский, что он не тянет нас к России. Идиоты все, кто пытаются это доказать. Подобные вещи происходят в этой стране, потому что есть слой общества, утверждающий, что все не совсем так. Что значит не совсем так?! Нас прямо ведут к России», – считает бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Приговор, вынесенный в отношении Ники Гварамия, в Transparency International Georgia назвали политически мотивированным, заявив, что решение суда служит созданию препятствий в работе телеканала.
«На основании изучения материалов дела и наблюдений, сделанных во время судебного процесса, можно сказать, что этот процесс является политически мотивированным, его цель – наказание Гварамия и подрыв деятельности критически настроенного телеканала», – говорится в заявлении неправительственной организации.
В «Ассоциации молодых юристов Грузии» дело считают «проблемным» с юридической точки зрения, а также указали на подозрительные обстоятельства в процессе исполнения правосудия.
«Следует отметить, что необоснованное решение в отношении директора и акционера «Мтавари» несет серьезные риски для вещателей с критической редакционной политикой, что в будущем еще больше усугубит поляризованную обстановку в стране», – говорится в сообщении НПО.
Запущенный ракетой с Z-символикой российский военный спутник сгорит в атмосфере
Российский военный спутник "Космос-2555", запущенный на орбиту 30 апреля, не совершил ни одного орбитального манёвра и, вероятно, сгорит в атмосфере во вторник. Внимание на это обратили российский астроблогер Анатолий Зак и американский астроном Джонатан Макдауэл. На выводившей на орбиту спутник ракете-носителе был размещён знак Z, который используют для поддержки российского военного вторжения в Украину.
Об успешном запуске спутника с космодрома "Плесецк" сообщило российское министерство обороны. Утверждалось, что с "Космосом-2555" поддерживается связь, его телеметрические и бортовые системы работают нормально, и он выведен на целевую орбиту. Его предназначение не раскрывалось. Астроблогеры предполагали, что он может быть аналогичен малым разведывательным спутникам для фотографирования земли, запущенным в 2018 и 2021 году.
Наблюдатели отметили, что "Космос-2555" не подаёт радиосигналы и не удерживается на орбите. Это может означать, что его запуск не был успешным. В то же время, связь со спутником могла вестись лазерным лучом. Отсутствие манёвров также может означать, что спутник не был настоящим и использовался как тестовый макет для лёгкой ракеты-носителя "Ангара-1.2", не выводившей на орбиту полезную нагрузку до 30 апреля.
Министерство обороны ситуацию со сходом спутника с орбиты не комментировало.
ISW: Россия сосредоточится на взятии под контроль Луганской области
Российское командование, по всей видимости, отказалось от планов крупномасштабного окружения украинской группировки в Донецкой области и теперь направляет основные усилия на взятие под контроль Луганской области. Такова оценка специалистов американского Института изучения войны (ISW). В опубликованном в воскресенье докладе ISW говорится, что в ближайшее время приоритетной задачей для российских войск станет овладение городом Северодонецк.
"Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - утверждают эксперты.
Бои в последние дни идут на подступах к Северодонецку - городу с довоенным населением более 100 тысяч человек. Украинские военные накануне опубликовали видео подрыва мостов, ведущих в город от занятого российскими войсками города Рубежное. Сам город и соседний Лисичанск страдает от обстрелов.
Северодонецк находится на восточном берегу реки Северский Донец, что делает его более удобной целью для атаки, чем Лисичанск, расположенный на западном, высоком, берегу. В последние дни российские войска пытались форсировать реку в районе Белогоровки, к северо-западу от Лисичанска. Успех этого маневра поставил бы украинские войска в двух городах перед угрозой окружения. Однако, судя по многочисленным сообщениям, российские войска потерпели неудачу и понесли большие потери. The New York Times в понедельник отмечает, что даже российские прокремлёвские блогеры и журналисты подвергают командование резкой критике после этой операции. Минобороны России ситуацию не комментировало.
С конца марта российские войска вели наступление с севера - из Харьковской области, и с юга, из Запорожской, стремясь окружить большую группировку украинских войск в Донецкой и Луганской областях. Однако сейчас это наступление фактически остановилось. По оценке ISW, замкнуть кольцо окружения наличными силами вряд ли невозможно. По мнению аналитиков, у российской армии фактически закончились боеспособные резервисты. Ранее британская разведка выступила с утверждением, что крупное наступление России в Донбассе в ближайшие 30 дней вряд ли возможно.
Задача полностью занять Луганскую область выглядит более реалистичной - для этого необходимо взять Северодонецк, Лисичанск и несколько небольших посёлков. 90 процентов области, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сейчас под контролем России. Москва считает эту область независимой от Украины "Луганской народной республикой". Занятие всей её территории, наряду с Донецкой областью, называлось Кремлём одной из целей войны.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Россия перебрасывает военных из Харьковской области под Северодонецк. В последние дни Украина вернула себе ряд населённых пунктов под Харьковом. В нескольких местах украинские военные вышли на линию границы с Россией.
Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинские военные, стоя у пограничного столба, говорят, что вышли "на разделительную полосу с Россией, страной-оккупантом". "Мы дошли, господин президент, мы здесь", - обращаются они к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В Эстонии начинаются учения с участием военных НАТО
В Эстонии 16 мая начинаются масштабные учения Сил обороны "Ёж-2022". Их сопровождают ряд учений НАТО. Манёвры пройдут поблизости от границы с Россией — на юго-востоке страны.
В ходе учений будет проверена боеготовность эстонских Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главный штаб Сил обороны.
В учениях, которые продлятся до 3 июня почти на всей территории страны, примут участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, ополчение "Кайтселийт", а также киберкомандование — всего около 15 тысяч военнослужащих, в том числе из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.
Помимо "Ёж 2022", одновременно в Эстонии и поблизости от нее проводится ещё несколько учений. В Латвии пройдут манёвры, рамках которых отрабатываются совместные с Силами обороны Эстонии процедуры командования. Северная дивизия НАТО проведёт учения Knight Legion. Морские пехотинцы США в рамках учений Defender Europe будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на острове Сааремаа и проведут боевые стрельбы на море.
Учения Сил обороны "Ёж" — крупнейшие в Эстонии. До этого они проходили в 2008, 2015 и в 2018 годах. В этом году они проходят на фоне военного вторжения России в Украину.
Парламенты Эстонии и Латвии 21 апреля приняли заявления, в которых действия России на территории Украины называются геноцидом.
Скандал с голосованием на «Евровидении» – Грузия выразила протест организаторам
Грузинская сторона выразила протест организаторам «Евровидения 2022» в связи с изменением результатов голосования национального жюри в поддержку Украины.
«В настоящее время в Eвропейском вещательном союзе ведется расследование. Ждем результатов», – говорится в заявлении Общественного вещателя Грузии.
Национальное жюри от Грузии на «Евровидении 2022» дало украинской группе высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы конкурса назвали цифру «6», пишет агентство «Новости-Грузия».
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у шести стран, в том числе Грузии, «были выявлены определенные неправильные схемы голосования». По этой причине результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат».
Речь идет также о голосовании Азербайджана, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.
СМИ выдвинули версию, что перед финалом жюри шести стран совершили нарушение, касающееся передачи информации о процессе голосования третьим лицам.
Грузинская сторона оспаривает решение Европейского вещательного союза.
«Баллы направляются организаторам конкурса с учетом соответствующих процедур, включая нотариальное заверение. Баллы объявляются в день финала. Общественный вещатель выполнил все условия, отправил официальный документ и получил согласие Европейского вещательного союза об отсутствии недостатков», – говорится в заявлении грузинской стороны.
При этом подчеркивается, что грузинская сторона не была заинтересована в манипулировании результатами конкурса, так как представитель Грузии не прошел в финал.
В заявлении отмечается, что для Национального жюри было принципиально важно отдать 12 баллов достойному конкурсанту, которым в данном случае стал представитель Украины.
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