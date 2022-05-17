Линкольн Митчелл для CNN: в Тбилиси опасаются, что Путин может вторгнуться в Грузию

В Грузии сегодня очень сильны антироссийские настроения, везде видны признаки поддержки Украины – от надписей F*ck Putin на стенах домов до продажи сувенирной продукции в сине-желтой цветовой гамме, написал посетивший Тбилиси американский ученый и аналитик Линкольн Митчелл в своей колонке для CNN.

Митчелл рассказывает, что на дверях ресторанов приклеены стикеры с изображением украинского флага, а также приглашения внутрь всем, кто считает Путина военным преступником.

По оценке аналитика, атмосфера в городе напряженная, поскольку после начала военных действий в Украине Грузия не ввела запрет на въезд россиянам, и они ринулись в страну.

Местные считают, что это в основном связано не с эмиграцией из-за несогласия с действиями путинского режима, а, скорее, просто с желанием потратить здесь деньги.

«Во всем грузинском политическом спектре ощущается беспокойство по поводу очередного российского вторжения. Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин завязнет в Украине, ему понадобится где-то быстрая победа, и он может перекинуться на Грузию», – заявил ученый.

Опасения в разговоре с Митчеллом высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Аналитик встретился с ней в президентском дворце, перед которым развешаны флаги Грузии и Украины.

«Нельзя исключать, что завтра они (Россия) захотят сделать что-то для того, чтобы спасти свое лицо. Это можно предотвратить единством внутри нашей нации и более крепкими связями с нашими союзниками», – цитирует Митчелл президента Грузии.

Митчелл также считает, что вступление в НАТО и ЕС вряд ли будет возможно для Грузии и Молдовы в краткосрочной перспективе. «Но война в Украине меняет международную политику и геополитические реалии», – заключает он.