День святости семьи в Тбилиси верующие отметили шествием

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по центру Тбилиси во вторник по случаю Днем святости семьи.

Он проводится как противовес отмечаемому в мире Дню борьбы с гомофобией и поддерживается в Грузии представителями консервативной части общества.

День святости семьи был учрежден патриархией Грузии, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.

В этом году ЛГБТ–акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было и шествие сторонников традиционных ценностей прошло без эксцессов, пишет агентство «Новости-Грузия».

Участники шествия с иконами, под церковные песнопения, прошли от Кашветской церкви на проспекте Руставели до Сионского храма. Многие были в национальных одеждах и пришли на акцию с детьми.

Собравшихся с балкона здании Патриархии приветствовал Католикос-Патриарх Всея Грузии.