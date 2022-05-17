Грузинский сумоист Леван Горгадзе одержал шестую победу на турнире в Токио

Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада. Чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.

Сегодня, 17 мая, Тотиносин одолел двенадцатого маэгасиру Запада Саданоуми. Теперь, после десяти дней соревнования, у Горгадзе четыре поражения и шесть побед. Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.

Завтра Тотиносин сразится с пятнадцатым маэгасирой Востока, опытным Адзумарю. У него пять побед и пять поражений. Лидеры турнира - четверый маэгасира Запада Таканосё и пятнадцатый маэгасира Запада Итиямамото, у которых по восемь побед.

Тотиносин - профессиональный борец сумо, второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце. 35 лет.

В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басё 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.

Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году.

В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и теснением. Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки.