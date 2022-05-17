Российская эмиграция переводит свои деньги на грузинский

Объем денежных переводов в Грузию вышел на рекордный уровень. В апреле текущего года в страну поступило 308 миллионов долларов, из которых более трети пришли из России, что также исторический максимум. Аналитики объясняют такой рост транзакций из России массовой миграцией ее граждан в Грузию.

Объем входящих денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года почти на 60% превысил показатели аналогичного периода 2021 года.

Наибольшее число переводов в апреле было осуществлено из России – (133 млн долларов). Далее с почти четырехкратным отрывом следуют Италия (33,5 млн долларов), США (25 млн долларов), Казахстан (20 млн долларов), Греция (19,3 млн долларов), Израиль (16,2 млн долларов).

Внимание специалистов привлекли рекордные транзакции из России, которые по сравнению с мартом увечились вчетверо. Необходимо отметить, что, если исключить годы пандемии и взять за основу самый успешный в туристическом отношении апрель 2019 года, когда из России поступило 34 миллиона долларов, и тут наблюдается впечатляющий рост – на 300%.

Специалисты считают, что основным фактором роста транзакций является массовая миграция из России в Грузию. При этом профессор Университета Европы, банковский эксперт Гоча Тутберидзе убежден, что тенденция носит временный характер:

«Это результат развязанной Россией войны, а не какая-то закономерность. Граждане переводят сбережения на новое место жительства. Однако, думаю, это временное явление, так как постепенно большая часть средств мигрантов будет переведена за рубеж. Согласно прогнозам, Россия продолжает погружение в экономический кризис – по некоторым данным, по итогам года спад ВВП достигнет двузначных показателей, заработки будут снижаться, что в дальнейшем отразится на переводах из этой страны. В целом рост валютных поступлений из-за рубежа в качестве дополнительного фактора положительным образом может сказаться на стабильности курса лари».

Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе также не считает происходящее из ряда вон выходящим явлением, так как в основе объективный процесс:

«На протяжении пяти лет Россия неуклонно откатывалась на дно списка стран, из которых приходили наибольшие транзакции. К примеру, Италия и Греция уверенно обошли ее за этот период. Думаю, в марте переводы для мигрировавших в Грузию россиян были проблематичными из-за жестких мер Центрального банка России, ограничившего вывод валюты, но в апреле эти меры были смягчены, появились новые возможности путем открытия личных счетов в грузинских банках, что позволило в разы нарастить переводы».

Вместе с тем специалисты исключают, что эти переводы хоть каким-то образом помогут каким-то компаниям обходить санкции против России. По мнению Георгия Кепуладзе, это невозможно по ряду причин:

«Это все же прозрачные транзакции, там исключено наличие больших объемов, необходимых для оперирования компаниями. Думаю, черные или серые схемы работают посредством менее контролируемых каналов, но никак не переводов. К тому же банки жестко контролируются в этом отношении Нацбанком. Остаюсь при мнении, что эти суммы идут на бытовые нужды мигрантов, будь то покупка или аренда недвижимости и прочие расходы».

Между тем с сегодняшнего дня ЦБ России снова смягчил ограничения на перевод за рубеж для резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран до $50 тысяч в месяц. Однако это не коснулось переводов без открытия счета: они по-прежнему ограничены суммой $5 тыс. в месяц.