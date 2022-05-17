«Растения не в то время дают урожай. Даже животные стали себя по-другому вести»

Все опрошенные нами жители Абхазии отмечают изменения климата, которые влияют на самые разные сферы жизни.

– Замечаете ли вы изменения климата в Абхазии? И вообще, с какими негативными последствиями вам приходилось сталкиваться?

Константин Тужба, президент Федерации шахмат Абхазии: Да, я замечаю изменения климата, конечно, и в Абхазии тоже, как и во всем мире. Это влияние индустриализации, влияние человеческой деятельности. И те ограничения, которые пытаются проводить страны, конечно, их надо поддерживать. Абхазия тоже собирается поддержать Парижское соглашение по климату, присоединиться к нему. Я полностью это поддерживаю. Мы все должны работать в этом направлении. И граждане, и промышленные предприятия, и муниципалитет, и все какой-то вклад должны внести. Это все из-за загрязнения окружающей среды, меняется климат. Это все результат небрежного отношения к природе, нарушения правил охраны окружающей среды.

Нонна: Да, конечно, замечаю. Резкая перемена климата, раньше у нас этого не было. Постоянные дожди, затопления, реки поднимаются, растения цветут не в то время, не в то время дают урожай. Даже животные стали себя по-другому вести. Это все, конечно, ощущается. Реки выходят из берегов, все это влияет на хозяйства, на людей, все это отражается очень плохо.

Астанда Ардзинба, журналист: Негативные последствия изменения климата в Абхазии – это как раз экстремальные погодные условия, это ливневые дожди, подтопления, наводнения и, наоборот, длительные периоды засухи в определенные дни. И наши абхазские ученые как раз таки объясняют, что именно так проявляется повышение среднегодовой температуры в Абхазии. Я часто общаюсь с людьми, слышу, что они даже не представляют, что можно на это как-то реагировать, какие-то стратегии адаптации продумывать, чтобы не постфактум, когда те же речки разливаются, когда уже произошли подтопления, потом люди несут огромный материальный ущерб. Государство им потом помогает, должно им компенсировать. Я слышу от людей, что они не знают, как на это реагировать. Но я считаю, что мы должны продумывать свои стратегии адаптации в каждых отраслях, в каждых областях, будь то транспорт, будь то коммуникации, сельское хозяйство. Ведь засуха очень серьезно влияет на сельское хозяйство и на другие области.

Анжела Патарая: Это очень актуальный вопрос в последнее время, потому что и профессионалы, и эксперты, экологи, и простые граждане замечают изменения климата. Нам всегда казалось, что это какая-то глобальная проблема. Но даже в Абхазии мы все это видим. Реже выпадают осадки, но при этом их объем намного больше. То засуха, то обильные дожди. Мне кажется, что те, кто занимается огородом, они видят, что развелось очень много разных насекомых, которые раньше не были характерны, например, для этого времени года. Поэтому это тоже проблема, это отражается на сельхозпродукции. Пожары, конечно, вызваны человеческим фактором, потому что в основном люди не относятся бережно к природе, поэтому оставляют после себя мусор и вообще очень способствуют тому, чтобы эти климатические изменения еще более остро отражались на нас. Какие-то может быть неверные постройки, неправильный сруб лесов. Больше потребительское отношение к природе, соответственно, изменение климата это еще больше усугубляет.

Инга: Заметно холодает в Абхазии. В прошлом году в мае, например, было очень жарко, в это время было жарко. Сейчас я не скажу, что жарко.

Манана Шамба: Климат очень изменился, помню свое детство, отрочество, в начале мая мы уже бегали купаться на море, сейчас происходят неприятные изменения, с чем это связано, не понимаю. Мне кажется, что это человек бесконечно вмешивается в природу. Мы, как и многие, страдали от стихии, сносило крышу, а в последнее наводнение вода унесла береговую часть дачного участка. Укрепить берег нет возможности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия