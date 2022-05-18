Amnesty International: приговор Нике Гварамия – «политически мотивированное преследование»

Вынесение приговора гендиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамия – это вопиющий акт политически мотивированного преследования в отместку за его инакомыслие и критику властей. Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

«Теперь ему грозит несколько лет за решёткой, ведь правительство страны наращивает усилия для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Ника Гварамия должен быть немедленно освобождён», – сказала она.

В Amnesty International глубоко обеспокоены политическими мотивами этого дела, которое, по оценке организации, ставит целью «задушить свободу выражения мнений».

«Организация обеспокоена тем, что вменяемое правонарушение не достигает порога уголовного преступления, что подтвердили Transparency International и омбудсмен Грузии, наблюдавшие за судебным процессом. Поскольку это дело будет передано в апелляцию, эти вопросы должны быть разрешены», – добавила Стразерс.

По её словам, осуждение Ники Гварамия «укрепляет растущую озабоченность по поводу ограничений свободы СМИ в Грузии и демонстрирует растущее влияние правительства на суды в ряде дел, возбуждённых с целью заткнуть рот критикам и оппонентам властей».