«Грузинская мечта» против Гварамия и всех, всех, всех

Маршем солидарности попытались сегодня представители независимых СМИ привлечь внимание грузинского общества и международного сообщества к вчерашнему приговору гендиректору оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамия. В оппозиции готовят акции протеста и призывают президента Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия. «Это будет неуважение к госинституту президента», – предостерег главу государства председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Досталось от него и зарубежным дипломатам, и политикам, которые сочли приговор Гварамия политизированным и несправедливым.

Шагом «назад в СССР и Россию» считают представители независимых СМИ осуждение гендиректора ТВ «Мтавари архи» Ники Гварамия на 3,5 года лишения свободы. Организаторы марша солидарности, который назначен на завтра, представители независимых СМИ, среди которых и директор телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили, полагают, что это политическая месть власти:

«Мы не можем спокойно сидеть в своих домах, когда такое по отношению к нашему коллеге творят власти. И, как граждане этой страны, мы не можем сохранять спокойствие. Это марш солидарности представителей СМИ, но, думаю, к нашему протесту должны присоединиться и другие люди, политики, НПО, все, кто непричастен к этому, но кто просто не хочет жить в России».

Несмотря на то, что сам Ника Гварамия не намерен обращаться к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании, многие считают это кратчайшим путем к Гварамия. Нино Джангирашвили собирается обратиться к президенту с этим предложением. Идея нравится и Народному защитнику Нино Ломджария. В ее аппарате, как и в нескольких других правозащитных НПО, следящих с самого начала за судебным процессом Ники Гварамия, пришли к выводу, что дело содержит элементы политического преследования. Усомнились в том, что грузинское правосудие привержено верховенству закона, и в посольстве США в Грузии, в представительстве ЕС, и другие западные дипломаты, аккредитованные в Грузии. Политики из США и ЕС сомневаются по поводу дальнейшей ускоренной интеграции Грузии в ЕС, судьбу которой в Брюсселе должны решать уже в конце июня.

Всем тем, кто ставит знак равенства между наказанием Гварамия и проблемами с европейской перспективой Грузии, ответил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Им нужно четко сказать: ЕС не коррупция, грабеж и несправедливость. ЕС – это верховенство права, общество, свободное от коррупции. Соответственно, именно «Нацдвижение», НПО, Гварамия и их зарубежные лоббисты являются по своей сути антиЕвросоюзом».

Ираклий Кобахидзе обвинил всех дипломатов и представителей НПО, которые заступались за Гварамия, когда он был гендиректором «Рустави 2», поощряли его, чтобы тот, как выразился Кобахидзе, мог дальше и больше грабить телекомпанию. Своеобразные указания дал председатель «Грузинской мечты» и президенту Саломе Зурабишвили. Он напомнил, что Гварамия «похабничал» и в адрес президента Саломе Зурабишвили. Потому, по мнению лидера правящей партии, президент не должна помиловать Нику Гварамия, в противном случае «получится, что она не защищает институт президента».

Позиция президента Саломе Зурабишвили в этом вопросе остается неизвестной.

Сам Ника Гварамия и спустя сутки после заключения не изменил своего мнения – он не намерен обращаться с просьбой о помиловании к президенту. Навестившая его сегодня в руставской тюрьме депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе рассказала журналистам, что беспокоит Гварамия:

«Он переживает о своей второй семье – ТВ «Мтавари». У сотрудников компании настали очень тяжелые дни, но он уверен, что они преодолеют все проблемы. Он также нервничает из-за того, что из клиники «Вивамеди» запаздывает медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили, и считает, что это нехороший признак. В остальном у него сейчас нет проблем со здоровьем, условия содержания нормальные».

К слову, в клинике «Вивамеди» заявили, что итоги медицинского обследования Саакашвили будут известны завтра. Сам Михаил Саакашвили накануне на своей странице в Facebook приговор Нике Гварамия оценил как «последнюю стадию гниения режима» и призвал всех к единству и к борьбе.

Но как будут политические силы вести эту борьбу, остается неизвестным. В «Нацдвижении» готовят акции протеста, а также обсуждают отказ от депутатских мандатов. В остальной части парламентской оппозиции в такой стратегии не видят смысла. Так оппозиция в 2020-2021 годах добивалась внеочередных парламентских выборов, но так и не добилась успеха.

В оппозиции убеждены в том, что Ника Гварамия стал жертвой политической мести, потому что, как выразился лидер партии «Граждане» депутат Алеко Элисашвили, «очень портил нервы «Грузинской мечте». Поэтому большинство оппонентов власти более разумным считают максимальное привлечение внимания международных партнеров и правозащитных НПО. А также создание фонда поддержки для ТВ «Мтавари».

Между тем многие правозащитные НПО видят в приговоре гендиректору ведущего оппозиционного канала признаки политического правосудия. Свою первую оценку по этому делу сегодня дал ТВ «Пирвели» Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Кавказе:

«В лучшем случае, мы имеем дело с избирательным правосудием, что не соответствует принципам верховенства закона, а в худшем, возможно, с политическим правосудием». По словам Георгия Гогия, утверждения власти, что перед законом все равны, ничего общего не имеют с тем, что сейчас происходит в Грузии, и что у суда было множество других вариантов, кроме того, чтобы медиаменеджера заковывать в наручники.

В осуждении Ники Гварамия, а также проблемах, испытываемых другими оппозиционными СМИ, организаторы завтрашнего марша солидарности видят попытку «Грузинской мечты» усилить авторитаризм и расчистить поле перед парламентскими выборами в 2024 году.