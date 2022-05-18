Руслан Хашиг: «Не понимаю, почему мы должны закрываться!»

В понедельник, в канун 29-летия со дня образования Министерства иностранных дел Абхазии, состоялось первое заседание недавно созданного Общественного совета при МИД РА. В состав совета входит 21 человек.

В повестку дня первого заседания Общественного совета были включены следующие семь вопросов, среди них: деятельность агентств ООН и международных неправительственных организаций в Абхазии; отношения с Грузией, работа формата Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье; вопросы привлекательного информационного позиционирования Абхазии на международных информационных площадках.

Вел заседание министр иностранных дел Инал Ардзинба. Среди выступивших был Сергей Шамба, секретарь Совета безопасности и бывший министр иностранных дел (с мая 1997 г. по февраль 2010 г.).

Одобрительные отклики в обществе вызвало, в частности, выступление члена совета, председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига. Он, в частности, сказал:

«Меня вообще очень настораживает та позиция, которая появилась у многих из нас после признания (независимости Абхазии Россией), – как будто Грузии теперь вообще не существует. На это надо как-то реагировать».

Остановившись на ряде тем – необходимости заменить чем-то приостановленные на неопределенное время Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, легализовать, взять под контроль государства теневой торговый поток в обе стороны на Ингурском мосту, работе неправительственных организаций и так далее, – он перешел к наиболее близкому для себя – СМИ:

«Открытость абхазского общества всегда являлась самым сильным фактором вообще информационного влияния на мир. И эти контакты с Грузией… Когда мы сюда привозили грузинских журналистов, чтобы снять все те «утки», которые они запускали, чтобы ответить на их вопросы, когда президент Абхазии давал интервью грузинским журналистам, мы свою позицию, свою правоту доносили и до грузинского общества. Это была воля, политическая воля первого лица, руководства Абхазии. Я не понимаю, чего мы боимся, почему мы закрываемся! Дальше. Все основное в нашей информационной работе и в стране, и за рубежом всегда зависит от того, что в нашей стране происходит. Когда мы проводили футбольный турнир (чемпионат мира по версии ConIFA), какое было количество публикаций зарубежных СМИ и как Абхазия позиционировала себя как спортивная страна! Нам надо думать о крупных проектах в культуре, о крупных проектах в туризме, экологической, этнографической направленности, в том, что связано с Черным морем. Словом, во всем том, чем мы можем быть интересны для мира. Мы не можем заниматься пропагандой искусственно, пропагандой того, чего нет. Мы можем быть реальным «отражателем» событий в стране, а для этого нужны очень серьезные проекты, на которые могут обратить внимание и зарубежные СМИ. А сейчас, с учетом того, что мы все свои материалы размещаем в интернете, на своих сайтах, все, кто интересуется Абхазией, имеют возможность с ними знакомиться… И хочу еще сказать, что в абхазской журналистике сегодня наблюдаются тенденции, которые не были характерны даже в советское время. Понижение статуса государственных изданий, в том числе районных изданий. Почему и зачем учредители решили опустить статус национальной газеты «Апсны», газеты «Республика Абхазия»? Я этого не могу понять. Обычно учредители стараются, наоборот, поднять этот статус, дать изданиям больше свободы, чтобы они имели больше возможности влиять на общество».

Общественно-политический деятель Нателла Акаба в комментарии «Эху Кавказа» так откликнулась на это выступление:

«Я считаю, что он сказал все очень правильно, и я абсолютно его поддерживаю. Когда я встречалась с представителями гражданского общества Грузии, говорила всем им, что если вы не готовы признать независимость Абхазии, то хотя бы подпишите с нами договор о невозобновлении военных действий и отмените этот дурацкий закон об оккупированных территориях, который совершенно не соответствует истине. И примерно то же говорил Руслан Хашиг. Он тоже считает, что очень важно, чтобы грузины получали более или менее объективную информацию о происходящем в Абхазии».

Говоря о работе НПО в Абхазии, Акаба отметила:

«Ну, конечно, не все там у них идеально, но то, что они у нас есть, это только нам на пользу, потому что мы и так в изоляции сидим. Я не могу обо всех говорить и оценивать их. Я могу говорить о ЦГП, Сухумском доме юношества, об организации «Мир без насилия». Все люди, которые их возглавляют, достаточно компетентные и патриоты».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия