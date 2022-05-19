МИД РФ о югоосетинском референдуме: нужно учитывать ситуацию в мире

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что при обсуждении темы референдума в самопровозглашенной республике Южная Осетия о вхождении в состав РФ нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».

«Мы сначала будем смотреть на то, когда состоится этот референдум, как проголосуют граждане Южной Осетии, и, соответственно, будем ожидать реакции со стороны Российской Федерации. Здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе и нынешнюю геополитическую ситуацию, и вопрос о своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня», – сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Руденко подчеркнул, что вопрос об объединении требует участия двух сторон – «это улица с двусторонним движением».

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсудил тему референдума с коллегами из Грузии.

«Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров, внимательно за этим следим», – добавил Карасин.