«Юрию Сабуа 78 лет, он прошел всю войну, является инвалидом II группы»

Прокуратура Гагрского района обратилась сегодня в районный суд, чтобы тот определил меру пресечения по уголовному делу против предпринимателя Юрия Сабуа, который 17 мая во время демонтажа торгового павильона в Гагре ударил исполняющего обязанности главы района Адамура Цишба в лицо. Вчера мы рассказали о том, как видят предысторию конфликта представители районной администрации, а сегодня о ситуации проинформировала адвокат Юрия Сабуа Инга Габелаиа.

– Вчера я брала интервью у главного архитектора Гагрского района. Она сообщила, что все торговые точки и павильоны, которые демонтирует сейчас администрация Гагры, незаконные, потому что у владельцев нет необходимых согласований, нет разрешений. Есть ли у Юрия Сабуа разрешение на строительство и на работу его торгового павильона?

– Моим доверителем мне была представлена выписка из протокола от 20 апреля 2018 года комиссии по благоустройству и капитальному строительству Гагрского района, согласно которой его сыну, Сабуа Алмасхану Юрьевичу, было разрешено строительство торгового павильона на десять рабочих мест в городе Гагре у Колоннады, там даже размеры прописаны – 2 м х 21 м. Но что было в дальнейшем, было ли заключение договора аренды и так далее, я не знаю, я в эти моменты не вникаю, потому что работаю как адвокат в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 17 мая 2022 года.

– В таком случае, Инга, расскажи о твоем подзащитном Юрии Сабуа и о том, что произошло между ним и исполняющим обязанности главы администрации Гагры Адамуром Цишба?

Основная проблема заключалась в том, что его торговые павильоны намереваются сносить, но никакого официального документа, согласно которому эти павильоны подлежат сносу, мой подзащитный не видел

– В 2018 году, 20 апреля, сыну моего подзащитного было выдано разрешение на строительство торговых павильонов в городе Гагре в районе Колоннады. Им были потрачены денежные средства на строительство этих павильонов из хорошего качественного материала, и они работали на протяжении четырех лет. В апреле 2022 года стало известно о том, что им не будут выдавать лицензии, им сообщили, что их работа будет прекращена и павильоны будут демонтированы. После чего мой доверитель обратился в администрацию Гагрского района непосредственно к Адамуру Цишба. Тот его принял, выслушал и сказал: обратитесь, пожалуйста, с официальным заявлением, и мы рассмотрим ваше требование. 3 мая 2022 года мой подзащитный написал письмо в адрес главы администрации, но ответа так до сих пор и не последовало. 16 мая 2022 года мой подзащитный обратился в администрацию президента Республики Абхазия к Алхасу Квициния и Зурабу Каджая (руководитель АП и его заместитель). Они его выслушали, взяли заявление, которое было написано моим подзащитным, и сообщили ему, что разберутся в сложившейся ситуации. Основная проблема заключалась в том, что его торговые павильоны намереваются сносить, но никакого официального документа, согласно которому эти павильоны подлежат сносу, мой подзащитный не видел. Это все мне известно со слов моего подзащитного, я не была участницей всех этих взаимоотношений, он стал моим подзащитным только 18 мая.

17 мая в восемь утра поступает звонок от одного из арендаторов торгового павильона, и сообщают моему подзащитному о том, что приехала спецтехника, на территории Колоннады очень много людей, сносят торговые павильоны. Естественно, мой подзащитный на эмоциях приехал туда, возмущался, что его заявление не рассмотрено, спрашивал, почему его павильоны подлежат сносу, но представители власти никаких документов не предъявляют. Фактически произошел разговор на повышенных тонах и на эмоциях. Сабуа говорит, что даже не помнит, как его ударил, но из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что был один удар в лицо Цишба. Этот факт мой подзащитный не отрицает и понимает, что, с учетом его возраста, не должен был так поступать. Я хочу обратить внимание, что ему 78 лет, он прошел всю войну, является инвалидом II группы. Не нужно было решать эти вопросы на эмоциях, но произошло то, что произошло. После этого его сразу же сотрудники милиции Гагрского района доставили в отделение, и с этого момента он заключен под стражу.

– На сайте Генеральной прокуратуры опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела, и там сказано, что прокуратура обращается с ходатайством в суд о заключении его под стражу. Был ли у вас судебный процесс? Принято ли решение о мере пресечения для Сабуа?

Я считаю, что оснований у органа предварительного расследования абсолютно нет, чтобы также заключать под домашний арест. Он имеет большие заслуги перед Отечеством

– Вчера и сегодня утром у меня была информация о том, что орган предварительного расследования должен выйти с ходатайством о заключении под стражу в отношении моего подзащитного. В последующем, ближе к 12-ти часам дня, мне поступила информация о том, что материалы судебного контроля переданы в суд Гагрского района с ходатайством уже об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на то, что орган предварительного расследования выходит с более мягкой мерой пресечения, такой как домашний арест, тем не менее я, как защитник, не поддерживаю данное ходатайство, потому что преступление, в котором подозревают моего подзащитного, относится к категории преступлений средней тяжести и санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Я считаю, что оснований у органа предварительного расследования абсолютно нет, чтобы также заключать под домашний арест. Он имеет большие заслуги перед Отечеством, ему 78 лет, он достойно прошел всю войну, в период военных действий получил два ранения, одно ранение было очень серьезным, он получил открытую черепно-мозговую травму, был ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом основания черепа. Награжден боевыми медалями, человек с огромнейшими заслугами перед нашей страной, у него трое детей, двадцать лет тому назад в ДТП погибла его супруга, и он самостоятельной воспитывал своих детей.

– Есть прецеденты, когда человеку, который совершил уголовное преступление, не избирается вообще никакая мера пресечения – ни домашний арест, ни заключение под стражу, что можно об этом сказать?

Люди смотрят и говорят: вот, одному можно все, другому – ничего. Эта выборочность приводит к негативу в обществе

– Конечно, у нас есть очень много общеизвестных фактов. Здесь все вопросы только к органу предварительного расследования. Что движет ими, когда они в отношении одних применяют мягкие меры пресечения или не применяют вовсе, и наоборот. Люди смотрят и говорят: вот, одному можно все, другому – ничего, это различие по отношению к одним и по отношению к другим в одинаковых ситуациях, а бывает, что где-то и хуже ситуация, но мы видим более мягкие последствия, эта выборочность приводит к негативу в обществе.

P.S. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте, ограничив его сроком в один месяц, и дал возможность Юрию Сабуа с семи до девяти утра и с шести до восьми часов вечера заниматься подсобным хозяйством.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия