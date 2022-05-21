Грузия: скопление грузовиков в сторону границы с Россией

Сотни грузовых автомобилей застряли на дороге, связывающей Грузию с Россией. Ранее в Службе доходов Минфина Грузии заявили, что все таможенные пункты страны переведены на чрезвычайный режим работы в связи с резким ростом транспортного потока. Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе по итогам разговора с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным рассказал, что из-за ремонтных работ на «Верхнем Ларсе» российская сторона не может пропускать необходимое количество грузовых автомобилей, из-за чего на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана. «Карасин пообещал, что по возможности примет меры для урегулирования ситуации», – добавил Абашидзе.