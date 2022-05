Гарибашвили: Грузии будет возвращена доля в «Боржоми» в $100 млн

Издание «Важные истории» утверждает, что идентифицировало одного из российских военных, предположительно причастных к расстрелу безоружных жителей украинского города Буча. Это 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана.

Атанаева опознали по видео, опубликованному и исследованному газетой The New York Times. На кадрах российские военные ведут группу безоружных людей. Впоследствии найдены тела восьми из них. Как утверждается, эти люди были убиты российскими солдатами.

Большинство убитых были участниками местного отряда теробороны, однако, по данным The New York Times, они не имели при себе оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками. Чингиз Атанаев последние годы жил в Пскове, где дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по сообщению The New York Times, находились в Буче.

К выводу о том, что человек на видео – именно Атанаев, пришли и в расследовательской группе Bellingcat.

«Важные истории» нашли соцсети Атантаева, в них он подписан на группы, связанные с армией. В 2017 году он обращался в псковский суд с требованием признать несовершеннолетнюю дочь его супруги членом семьи военнослужащего.



В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля.

Жена Атанаева в разговоре с «Важными историями» отвергла предположение о том, что на видео камеры наблюдения в Буче попал ее муж.

Ранее украинская прокуратура признала убийства мирных жителей в Буче военным преступлением и назвала имена 10 российских военных, которые, по ее мнению, могут быть причастны к пыткам мирных жителей и мародерству. Несколько человек из этого списка заявили, что или вообще не служат в армии, или не были в Буче.